С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Как превратить специи, масла и крупы в элемент декора

Открытое хранение как союз гастрономии и дизайна.

Как превратить специи, масла и крупы в элемент декора

Современная кухня – это не только место, где готовят. Это визуальное продолжение вкусов, характеров, ритуалов. В условиях открытых планировок и повышенного интереса к домашней эстетике хранение специй и сыпучих продуктов выходит из-за фасадов и становится частью визуального сценария.


При этом важно не просто выставить баночки на полку, а встроить их в образ кухни, чтобы функциональность не спорила с красотой. Рассказываем, как это сделать, чего избегать, и почему именно специи могут задать ритм всему интерьеру.

Как превратить специи, масла и крупы в элемент декора

Почему открытое хранение – это не бардак

Тренд на открытость связан не с ленью, а с доверием к себе и пространству. Красиво организованное хранение специй, масел, круп и сыпучих продуктов создает атмосферу живой кухни, где есть личность, движение и удовольствие от приготовления. Это также повышает визуальную осознанность: когда продукты видны, они чаще используются и не забываются на закрытой полке.

Стильные решения для открытого хранения

1. Стеклянные баночки с пробковыми или металлическими крышками. Универсальный выбор, особенно если вы поддерживаете скандинавский, экостиль или минимализм. Визуально чисто, удобно, легко пополнять.

2. Банки с этикетками в едином стиле. Нейтральная типографика или каллиграфия – в зависимости от характера кухни. Этикетки помогают избежать хаоса и придают композиции ритм.

Как превратить специи, масла и крупы в элемент декора

3. Подносы и деревянные доски как основа. Группируйте специи, масла и уксус на подносах – это создает ощущение завершенной композиции, а не разрозненного набора.


4. Настенные рейлинги и полки. Идеальны для небольших пространств. Подвешенные банки, мини-полки или держатели для пробирок со специями экономят место и смотрятся свежо.

5. Вращающиеся стойки, если всего много. Их можно встроить в шкаф или оставить на виду – особенно в лаконичном стиле (черный металл, дерево, стекло).

Как превратить специи, масла и крупы в элемент декора

Распространенные ошибки

Разношерстные упаковки. Даже самая красивая кухня теряет целостность, если специи в оригинальных пакетах. Пересыпайте.

Пыль и жир. Все, что стоит возле плиты, притягивает налет. Располагайте открытые баночки на безопасном расстоянии от варочной зоны.

Слишком много на виду. Лучше 5–7 визуально согласованных элементов, чем все, что есть дома. Остальное – в закрытом хранении.

Неудобный доступ. Красиво – это не значит высоко и далеко. Специи должны быть под рукой, особенно если вы действительно ими пользуетесь.

Как превратить специи, масла и крупы в элемент декора

Практический совет: зонирование

Организуйте хранение специй по принципу использования:

базовые специи и масла – ближе к плите;

редкие и сезонные – выше или в сторону;

крупы – в стекле, группами по высоте;

сладости – отдельно от пряностей, иначе перемешаются ароматы.
Ссылка на первоисточник
наверх