Как избавить свиное мясо от неприятного аромата и спасти продукт

В неправильных условиях хранения свинина портится довольно быстро.

Первый признак - неприятный запах, который возникает из-за размножения гнилостных бактерий в волокнах продукта.

Если аромат едва уловим, мясо и фарш еще можно спасти. Как? Читайте в этой статье.

Какое мясо придется выбросить

От мяса с серовато-зеленоватым оттенком нужно избавляться без сожалений

Протухшую свинину и изделия из нее нужно выбрасывать без сожаления. От продукта будет исходить неприятный и резкий аромат, а мясо приобретет грязный серовато-зеленоватый оттенок. Если кусок с костями, они станут рыхлыми. На свинине начинают активно развиваться патогенные микроорганизмы и самый очевидный признак сгнившего мяса - появление плесени. Комбинация перечисленных характеристик - весомый аргумент, чтобы избавиться от мяса и не рисковать здоровьем. Однако в незапущенных случаях свинину можно спасти, если поскорее провести термическую обработку.

Хитрости по избавлению от душка

Чаще всего неприятный запах появляется после длительного хранения продукта в пакете. В такой ситуации есть несколько лайфхаков, способных реанимировать мясо.

1. Вымачивание в соленой воде с уксусом

Чтобы вымачивание было продуктивнее, порежьте мясо на мелкие куски

Промойте свинину и нарежьте ее на мелкие куски, чтобы ускорить процесс.

Налейте в миску охлажденную воду, подсолите, добавьте по 5 ст.л. уксуса 9% на каждый литр жидкости и окуните продукт. Вымачивайте мясо в течение суток, заменяя раствор на новый каждые 5-6 часов. Крупную часть туши придется держать в жидкости дольше.

2. Маринование в соке лимона

Лимонный сок должен покрывать свинину

Лимонный сок поможет не только избавиться от душка, но и получить нежнейшее мясо. Положите свиные кусочки в кастрюлю и залейте маринадом из сока одного цитруса и свежемолотого черного перца. Жидкость должна полностью покрывать мясо, поэтому при необходимости возьмите несколько лимонов. Плотно накройте кастрюлю крышкой и оставьте свинину мариноваться на 12 часов.

3. Вымачивание в кефире или вине

Кефир или вино подойдут для легких случаев

Подходит, если неприятный запах едва уловим, но вы чувствуете, что что-то не то или хотите перестраховаться. Перед готовкой замочите свинину на несколько часов в кефире или вине.

4. Отваривание

Свинину нужно прокипятить и слить воду 3-4 раза

Хороший вариант для любителей отварной свинины. Залейте продукт водой, поставьте на плиту и доведите до кипения 3-4 раза. После каждого температурного максимума сливайте жидкость, наполняйте кастрюлю новой и прокипячивайте мясо.

5. Вымачивание в марганцовке

Светло-розового раствора марганцовки будет достаточно для вымачивания

Налейте в таз или кастрюлю 5 л воды и добавьте в нее 5 г марганцовки. Раствор должен получиться средней концентрированности и иметь светло-розовый оттенок. Замочите мясо на 2 часа, затем промойте в воде и готовьте блюдо.

Как проверить мясо

Если изначально выбрать плохое мясо, его можно и не спасти

Чтобы убедиться в пригодности мяса для употребления, проверьте его иглой. Раскалите остроконечный инструмент, воткните в тушку и оцените запах. Если чувствуете неприятный аромат, свинину все-таки придется выбросить.

Будьте внимательны и при покупке мяса. Обращайте внимание не только на запах, но и на внешний вид продукта. Свежее мясо будет ярко-розового или темно-бурого оттенка с белыми жировыми прослойками. Желтые прожилки свидетельствуют о том, что продукт получили из старого хряка. Соответственно, увеличиваются шансы на то, что мясо быстро испортится.

Что делать, если свиной фарш пахнет при готовке

Для нейтрализации запаха добавьте в фарш специи и травы

Лучше всего подвергнуть продукт термической обработке. Во время жарки добавьте к фаршу любимые специи и ароматные травы. Важно довести котлеты до полной готовности. Следите, чтобы из них сочилась прозрачная жидкость, а не кровь.

Другой способ - разбавить фарш небольшим количеством уксуса. Кислый продукт выступит в роли антисептика и уничтожит патогены, которые стали размножаться в мясе. Однако у метода есть минус - готовое блюдо будет отдавать кислинкой.

Как избавить мясо от характерного свиного запаха

После нескольких месяцев в морозилке от неприятного запаха не останется и намека

1. Молочное вымачивание

Положите мясо в емкость и полностью залейте молоком. Время выдержки - не менее суток. Каждые 5-6 часов заменяйте молоко. В завершение промойте мясо чистой водой и сразу же займитесь готовкой.

2. Замораживание

Длительный метод, который в том числе поможет предотвратить порчу продукта. Оберните мясо пищевой пленкой, положите в полиэтиленовый пакет, а затем отправьте в морозилку. В камере свинина должна провести месяца 3-4 при температуре -25 градусов.

При помощи горячего копчения можно избавиться от запаха хряка и приготовить вкусное блюдо

3. Копчение

Копченая свинина - пальчики оближешь, но для этого ее нужно правильно подготовить. Сперва вымочите мясо в воде с добавлением лаврового листа и корицы. Поставьте емкость со свининой в прохладное место и оставьте на 4 дня. Чтобы хорошо приготовить мясо и придать ему дымный аромат, используйте куски весом не более 1,5 кг. Рекомендуем применять технику горячего копчения.

Советы по приготовлению блюд из залежавшегося мяса

Даже из слегка пахнущего мяса может получиться вкусное блюдо

1. Свинину не первой свежести важно готовить на максимальной температуре и как можно дольше. Чтобы при запекании мясо не пересохло, оберните его фольгой и прожаривайте в духовке около 3 часов.

2. Со свининой хорошо сочетается перец чили, сушеный чеснок, карри, черный молотый перец, тимьян, зира. Специи помогут заглушить неприятный запах.

3. Если хотите отварное мясо, обязательно слейте первые два бульона. Добавьте в жидкость черный перец горошком, лавровый лист и обильно посолите.

4. Обжаривание на углях также эффективно устраняет душок. Приготовьте шашлык, предварительно замочив свинину в маринаде.

Запекайте мясо в фольге, чтобы оно было сочным

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