Что представлял Советский Союз на заграничных модных подиумах

Показ в доме моделей /Фото:stranabolgariya.ru
В Советском Союзе мода всегда имела свою уникальность - недоступную, но демократичную. В 44 г. открылся Общесоюзный Дом моделей одежды, задачей которого было переодеть всё советское население. Здесь были разработаны сотни моделей платьев и брюк, которые затем шли на фабрики для массового производства.
Образы из выставочных коллекций, которые так и не были поставлены в продажу, украшали журналы и проявлялись на фестивалях по всей стране. Обычным женщинам Coветского Coюза представлялась возможность только увидеть эти уникальные наряды, но не приобрести их. Для советской моды всегда была характерна доступность, однако на выставках демонстрировались высокие стандарты и креативность, показывая лицо советской модной индустрии.
Обложка /Фото:www.ridus.ru
И, хотя ношение и покупка этих нарядов были недоступны, советские модельеры существовали и разрабатывали уникальные дизайны, которые иногда даже покоряли мировые подиумы.
Надежда Макарова является одной из выдающихся фигур в истории советской моды. Ее творчество оставило незабываемый отпечаток, и в числе других достижений она создала костюм, состоящий из прямого платья без рукавов и длинного жакета. На Всемирной выставке в Париже Надежда Макарова представила два современных наряда с русскими элементами кроя и декора.
Платье Надежды Макаровой /Фото:lamanova.com
Модный мир СССР двадцатых годов был непосредственно связан с Варварой Степановой, художницей-авангардисткой, чье влияние на моду было огромным. В 1923 году она сформулировала манифест под названием «Костюм сегодняшнего дня - прозодежда», в котором заложены новые принципы конструирования одежды. Этот манифест стал важным фактором, определившим развитие модного дизайна в СССР.
Начиная с 1924 года, Варвара Степанова также погрузилась в тканевый дизайн. Вместе с Любовью Поповой они создавали уникальные ткани для Первой ситценабивной фабрики. Главной особенностью этих тканей были описывающие советскую власть символы, такие как серпы, молоты, тракторы, сеялки, комбайны и даже аэропланы. Данные дизайны отражали дух промышленности и передовизну, соответствуя идеалам конструктивизма – нового художественного течения в советском искусстве. Некоторые из них были выбраны для участия на Международной выставке в Париже в 1925 году, что привлекло мировое признание к советской моде.
Костюм от Веры Степановой /Фото:promotion.aliexpress.ru
Значительную роль сыграли и такие выдающиеся дизайнеры, как Алла Левашова и Вера Аралова. Эти талантливые женщины не только установили новые тренды в моде советского союза, но и сделали ее общедоступной.
Алла Левашова - дизайнер, присоединившаяся к Общесоюзному Дому моделей одежды в 1949 году. Ее целью было сделать моду доступной для всех, включая широкую аудиторию потребителей. В 1962 году Левашова основала Специальное художественно-конструкторское бюро, которое стало аналогом прет-а-порте в СССР. На фабриках начали производить модные вещи, созданные дизайнерами, такие как жакеты без воротника в стиле Chanel, украшенные декоративными жемчугом и кружевом, а также платья-трапеции и стеганые пальто. Важным моментом было сотрудничество Левашовой с Кристианом Диором, который предоставлял ей свои выкройки.
Платье от Аллы Левашовой /Фото:kulturologia.ru
Вера Аралова - заслуженный художник РСФСР, присоединившаяся в качестве художника-модельера к Общесоюзному Дому моделей в 1948 году. В конце пятидесятых годов ее работы начали получать признание за пределами Советского Союза. На выставке в Париже она представила шубку из серой белки с необычно широким низом и кожаные красные сапоги с молнией на голенище. Это были первые такие модели в истории моды, и они вызвали огромный интерес. Вскоре вся Европа стремилась приобрести "русские" сапоги.
Советская мужская мода имела своего великого предводителя - Александра Игманда. Уже в начале своей карьеры Игманд стал брать частные заказы. В 1962 году он сшил костюм для режиссера Андрея Тарковского, который тот носил на Венецианском кинофестивале. Костюм выполнен в классическом черном стиле с двумя шлицами и одной пуговицей.
Костюм от Александра Игманда /Фото:http://www.dmitrakova.ru/
В 1967 году Александр Игманд представил свою первую коллекцию на выставке в Монреале. Влияние шестидесятых, особенно стиляг, сказалось на его творчестве. Среди его клиентов были знаменитые актеры и режиссеры: Юрий Любимов, Вениамин Смехов, Александр Збруев, Александр Абдулов. Александр Игманд стал личным портным Леонида Брежнева с начала семидесятых, Брежнев полностью доверял ему свой гардероб и только он мог давать рекомендации по его одежде.
Советская мода, вышедшая из рук кутюр, несла в себе уникальное искусство, объединяющее традиции народных промыслов и новаторские идеи революции. Она была результатом сотрудничества швейной и текстильной индустрий, и ее историю украшают работы великих дизайнеров.
Особого внимания заслуживает платье «Африка», созданное сестрами Файдель и Заславской. Его лаконичный силуэт идеально подчеркивает рисунок искусного материала. Это безусловное воплощение откутюрности, и оно призвано демонстрироватьдостижение в моде Советского Союза, хотя и не попало в производство для магзинов. Платье впервые было представлено на Mеждународном фeстивалe мoд в Лужникaх, что стало важным событием для мира моды и свидетельством ее роста и развития.
Платье Африка /Фото:t.me
Один из великолепных примеров народного творчества в моде - платья, созданные Линой Телегиной по мотивам дымковской росписи. Она всегда придавала большое значение народной культуре и верила, что она может стать источником вдохновения. Французский дизайнер Ив Сен-Лоран увлекался этими платьями. В 86 г. он посетил Москву и на показе на Кузнецком Мосту его заинтересовали именно работы Телегиной своими яркостью и оригинальностью.
Дымовская роспись /Фото:www.mos.ru
Одно из самых известных экспортных модельерских изделий - платье, разработанное Татьяной Осмеркиной в конце шестидесятых. Она со смелостью соединяла авангард с фольклором, которые воплотились в сочетании несочетаемых материалов: джерси с кожей, кружево с сукном, черная шерсть с ярким атласом.
Платье «Россия» было специально создано в честь пятидесятилетия Великого Октября и имело целью отразить дух революции. Его презентация на Всемирной выставке в Монреале вызвала настоящий ажиотаж, и оно стало символом Дома моделей. После этого оно отправилось в гастроли по разным странам и продолжало своим прекрасным образом впечатлять обозревателей до следующей выставки в Осаке в 70-е годы.
Платье Россия /Фото:iconlife.ru
Летние платья, созданные Галиной Гагариной, были вдохновлены русским сарафаном с рубахой. К тому времени, когда происходила перестройка, она уже успела сотрудничать с известным французским модельером Пьером Карденом. В результате успешного сотрудничества между Гагариной и Министерством легкой промышленности CCCР, были разработаны модели верхней одежды для советских фабрик при участии модельеров из Дома и Кардена.
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