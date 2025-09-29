6 простых вариантов осеннего декора своими руками, которые добавят интерьеру тепла и уюта

1. Осенний букет

Осенний букет прекрасно будет смотреться на тумбе или обеденном столе

2. Украшение для камина

Для камина можно придумать много украшений из листьев

3. Панно из листьев

Панно из листьев может быть самым простым по исполнению или сложным

4. Декор из тыквы

Из тыквы получится отличный светильник или кашпо

5. Букет из сухоцветов

Одинаково хорошо выглядит как большой букет, так и маленький

6. Вертикальный подвес

Из осенних листьев получится вертикальная гирлянда или облако над столом