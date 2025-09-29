6 простых вариантов осеннего декора своими руками, которые добавят интерьеру тепла и уюта

Осенью нам все больше хочется тепла и уюта: пить ароматное какао с маршмэллоу, кутаться в вязаный плед и наслаждаться волшебной атмосферой в доме. Вот только последнее невозможно будет сделать, если предварительно не украсить свою квартиру. Novate.ru предлагает избавиться от хандры и заняться рукоделием, воплотив в жизнь простые идеи по осеннему декору.
1. Осенний букет
Осенний букет прекрасно будет смотреться на тумбе или обеденном столе
Самым простым способом сохранить осенние краски является букет из листьев. Только учитывайте, что листья обязательно нужно законсервировать перед тем, как составлять из них композицию, иначе они быстро пожухнут и потеряют красивый внешний вид. Есть несколько вариантов, как сохранить их привлекательность и пластичность.
• Воск – для реализации этого метода вам понадобится непосредственно светлый воск (или парафин), старая кастрюля, которую не жалко, прищепка или вощеная бумага. Разделите воск на небольшие фрагменты, поместите их в емкость и поставьте ее на плиту. Когда материал расплавится, окуните в него по одному предварительно просушенному листочку. Чтобы получился более толстый слой, повторите процедуру дважды. На последнем этапе разместите листья на бумаге или подвесьте на веревку, используя прищепки.
• Глицерин – вам понадобится два литра воды, 500 мл глицерина, средство для мытья посуды без цвета и запаха, пустая емкость. Необходимо налить в кастрюльку воды, развести в ней глицерин и добавить пять капель моющего средства. Далее опустите в полученную смесь листья и оставьте на три-четыре дня.
2. Украшение для камина
Для камина можно придумать много украшений из листьев
Если вам повезло стать счастливым обладателем камина, самое время украсить его. Идеально подойдет гирлянда из листвы и веток. Сделать ее легко – достаточно насадить обработанные листья на нитку, тонкую проволоку или леску. При создании гирлянды используйте листья разного цвета и чередуйте их друг с другом, чтобы получилось добиться желаемого баланса. Чтобы нее прокалывать и случайно не порвать листья, их можно прикрепить нитки с помощью маленьких прищепок, которые обычно используются для закрепления полароид снимков. Кстати, если хотите сделать готовые гирлянды более объемными или ароматными, чередуйте листья с предварительно высушенными дольками цитрусовых, например, апельсина или лимона, а также палочками корицы.
После того, как все будет готово, повесьте гирлянду под каминной полкой, как обычно вешают елочный декор. Сама полка камина станет прекрасным местом для композиции из спелых яблок, маленьких тыковок и свечей.
3. Панно из листьев
Панно из листьев может быть самым простым по исполнению или сложным
Если Муза заглянет к вам на огонек, не отпускайте ее, пока не будет готово осеннее панно или картина. Это произведение искусства сможет ненавязчиво и тонко передать атмосферу тепла, покоя и умиротворения. Для создания панно, которое отлично впишется в интерьер комнаты, где нет аляповатых предметов декора, вам понадобятся предварительно засушенные листья, лист картона или фанеры, ножницы, лобзик, клей ПВА, кисть или губка, карандаш, акриловые краски.
Для начала необходимо подготовить лист фанеры (длина и ширина выбираются в соответствие с личными предпочтениями), покрасив его черной акриловой краской. Затем подберите кленовые листья красного, желтого или оранжевого оттенков, удалите у них черенки. Следующий этап заключается в том, чтобы непосредственно приклеивать листья на фанеру, начиная с верхней части. Их следует размещать кончиками вниз, чтобы создавалась иллюзия свободного падения. Обратите внимание, что чем ближе нижняя часть панно, тем меньше листьев должно быть. Готовое изделие можно накрыть стеклом, чтобы получилась настоящая картина. Произведение искусства обязательно украсит стену в гостиной, журнальный столик или консоль.
На заметку: Если натуральный цвет листьев кажется вам слишком навязчивым, тусклым или неподходящим для будущей композиции, перекрасьте или раскрасьте их. Для этой цели подойдут как акриловые краски, так и обычные или декупажные маркеры.
4. Декор из тыквы
Из тыквы получится отличный светильник или кашпо
Если вы думаете, что тыквы актуальны в декоре квартиры только на Хэллоуин, вынуждены с вами поспорить – они могут украшать интерьер на протяжении всего осеннего сезона. Их позитивный оранжевый цвет напоминает о солнце, скрашивает серость за окном и наполняет дом положительными эмоциями. Из тыквы можно сделать огромное количество самых разнообразных изделий. Остановимся на нескольких вариантах.
• Кашпо – тыква может стать отличным вазоном для осенних цветов или экзотических суккулентов – фотографии, найденные в интернете, с легкостью это подтвердят. Сделать кашпо просто – для этого нужно срезать верхушку тыквы, удалить ее сердцевину, а затем, наполнив получившееся отверстие мхом, уложить растения внутрь.
• Ваза – хороший вариант – использовать тыкву в качестве вазы для осенних цветочных композиций. Принцип действия такой же, как и в предыдущем пункте, но только вместо мха отверстие нужно будет заполнить водой. Для устойчивости и питания оставьте внутри тыквы немного мякоти, в которую потом воткнете стебли и ветки.
• Подсвечники – эта идея декора непосредственно связана с Хэллоуином, однако мы предлагаем сделать более добрый и романтичный вариант, который сможет придать особый шарм семейному застолью. Отрежьте хвостик плода и сделайте внутри тыквы небольшое углубление, чтобы туда поместилась стеклянная чаша со свечами. Если в отверстии осталось немного места, можно добавить для красоты мох и веточку плюща.
5. Букет из сухоцветов
Одинаково хорошо выглядит как большой букет, так и маленький
Сухоцветы являются настоящим отражением теплой и уютной осени, а потому идеально подходят для создания поделки. Правильно высушенные растения (на хорошо проветриваемом чердаке, пучками вниз) могут годами не терять цвета и формы. Их можно окрашивать в другой цвет, соединять в одном букете с листьями, декоративными злаками, пряными травами и пр.
Для составления композиции подходят полевые или садовые цветы. также можно использовать веточки камыша, кустарников, декоративного лука, колосков, папоротника, осоки, тростника. Очень красиво в тандеме с ними смотрятся ветки боярышника, облепихи, барбариса, а также гипсофила, физалис и гелехризум.
6. Вертикальный подвес
Из осенних листьев получится вертикальная гирлянда или облако над столом
Традиционные горизонтальные гирлянды могут выглядеть немного вызывающе и навязчиво. А вот вертикальные подвесы с нанизанными листьями и бутонами гармонично будут смотреться в интерьере круглый год. Также можно сделать облако или небо из листьев. В первом случае сухие листочки на подвесах нужно будет расположить на разной высоте, чтобы они создали легкий, романтичный и слегка трогательный образ. Композиция прекрасно впишется в зону окна – особенно когда будет «трепетать» и шуршать от ветерка.
Что касается неба из листьев, то такой декор прекрасно будет смотреться в обеденной зоне над столом. Еще один вариант – над кроваткой в детской, но в этом случае нужно будет убедиться, что все листья надежно закреплены.
