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Как сделать подвесные горшки с самополивом

С такой оригинальной подвесной конструкцией с самополивом выращивать зелень — одно удовольствие! Салат растёт хорошо, быстро и без хлопот. А главное — не надо ничего поливать.

Как сделать подвесные горшки с самополивом

Для создания подвесного огорода вам нужно сделать следующие конструкции из пластиковых бутылок и верёвки:

Как сделать подвесные горшки с самополивом

Для этого у бутылки отрежьте дно примерно на 10 см, а также горлышко. В нижней части бутылки сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём, завяжите верёвки.

Как сделать подвесные горшки с самополивом

Внутрь вставьте горлышко. В крышке сделайте отверстие, через которое проденьте кусочек ткани. В нижнюю часть бутылки налейте воду.

Как сделать подвесные горшки с самополивом

Насыпьте в бутылку грунт, увлажните. Высадите черенки салата. Подвесьте конструкцию на солнечном месте. Больше от вас ничего не требуется! Поливается он сам, набирая столько воды, сколько нужно, через ткань.

Как сделать подвесные горшки с самополивом

Через 10-14 дней салатик уже подрастёт.

Как сделать подвесные горшки с самополивом

А ещё через неделю-две его можно спокойно срезать на салат!

Как сделать подвесные горшки с самополивом
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выращиваниеСалат
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