Как сделать подвесные горшки с самополивом

С такой оригинальной подвесной конструкцией с самополивом выращивать зелень — одно удовольствие! Салат растёт хорошо, быстро и без хлопот. А главное — не надо ничего поливать.







Для создания подвесного огорода вам нужно сделать следующие конструкции из пластиковых бутылок и верёвки:







Для этого у бутылки отрежьте дно примерно на 10 см, а также горлышко. В нижней части бутылки сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём, завяжите верёвки.







Внутрь вставьте горлышко. В крышке сделайте отверстие, через которое проденьте кусочек ткани. В нижнюю часть бутылки налейте воду.







Насыпьте в бутылку грунт, увлажните. Высадите черенки салата. Подвесьте конструкцию на солнечном месте. Больше от вас ничего не требуется! Поливается он сам, набирая столько воды, сколько нужно, через ткань.







Через 10-14 дней салатик уже подрастёт.







А ещё через неделю-две его можно спокойно срезать на салат!





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