7 мимишных животных, которые на самом деле являются жестокими и кровожадными тварями

Они такие милы и такие кровожадные.

1. Калан

Когда на первом свидании все пошло совсем не так.

2. Пингвины Адели

В каждой третьей пингвиней семье есть место для адюльтера и насилия.

3. Императорский пингвин

Киднепинг по полярному.

4. Белки

Кто знает, какие еще ужасные мысли роятся в их голове.

5. Дельфины

О чем говорят дельфины?

6. Длиннохвостая кошка

Плохой пародист, но работает же!

7. Домашняя кошка

Твое лицо, когда говорят, что котики совсем не милахи.

БОНУС: ЧЕРНЫЙ ЮМОР (слабонервным не смотреть)