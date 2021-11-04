7 мимишных животных, которые на самом деле являются жестокими и кровожадными тварями

Они такие милы и такие кровожадные.
У диких животных нет понятий «хорошо» и «плохо». Каждый дикий зверь будет делать для выживания все то, что в него было заложено эволюцией. Несмотря на милую внешность, многие зверьки могут показаться большинству людей невероятно отвратительными в проявлении хитрости и жесткости.
1. Калан
Когда на первом свидании все пошло совсем не так.
Этот милый на вид близкий родственник выдры - настоящий садист и сексуальный извращенец! Все дело в том, что у каланов очень «специфические» брачные игры и процесс спаривания. Делают «это» каланы под водой, причем самец чаще всего удерживает самку зубами насильно. Иногда самки захлебываются и погибают. А иногда эта деталь не становится поводом для прекращения процесса - некрофилия в полный рост. Ученые также выявили немало случаев, когда каланы спаривались с неполовозрелыми щенками.
2. Пингвины Адели
В каждой третьей пингвиней семье есть место для адюльтера и насилия.
Думаете каланы единственные, кто способен на действительно ужасные вещи? Как бы не так! Пингвины Адели еще хуже мохнатых коллег. Профессор Джордж Мюррей Левик, наблюдавший за птицами еще в начале XX века, составил исчерпывающий труд о жизни пингвинов. Вот только сам доктор счел свою работу настолько пугающей, что не отважился ее показывать широкой общественности. Работа Левика увидела свет только в 2012 году.
Оказалось, что пингвины также принуждают самок к спариванию, могут проявлять физическое насилие по отношению к птенцам, а еще у них случаются гомосексуальные акты. Самки Адели не лучше. Уже современные ученые наблюдали за проявлением «пингвиньей проституции». Многие самки спариваются только ради получения камней для строительства гнезда.
3. Императорский пингвин
Киднепинг по полярному.
Наверняка каждый хоть раз умилялся этим забавно топающим по снегу птицам. На сей раз никаких извращений, выдыхайте. Все еще хуже! Верные и заботливые императорские пингвины иногда теряют свои собственные яйца. Когда это происходит, самка ищет яйцо без присмотра и захватывает его. Иногда пара даже может напасть на других родителей, дабы забрать у них потомство.
4. Белки
Кто знает, какие еще ужасные мысли роятся в их голове.
Белочки очень милые! Но это не мешает случаться у них актам каннибализма и убийства собственного потомства, в том числе с целью пропитания. Кроме того, самцы красных белок могут убить чужой выводок, чтобы еще раз спариться с самкой и сделать новый. Особенно ужасно то, что происходит все перечисленное совсем не в голодные годы. Одна из причин состоит в том, что самки белок могут давать два выводка за сезон.
5. Дельфины
О чем говорят дельфины?
Когда следующий раз будете умиляться клекоту дельфинов, подумайте, что в этот самый момент эти животные могут обсуждать, как именно вас убить, и что, потом сделать с вашими кишками. Случай с дельфинами, пожалуй, один из самых интересных для науки, так как он доказывает, что не только люди способны проявлять ничем не мотивированную жестокость.
Дело в том, что дельфины жестоко и без какой-либо логичной причины убивают морских свиней, китообразных, похожих на самых дельфинов. Почему дельфины делают это – непонятно. Ведь конкурентов у них нет.
6. Длиннохвостая кошка
Плохой пародист, но работает же!
Маргай охотится на обезьян тамарина очень любопытным образом. Кошка пародирует крик детеныша, попавшего в беду. Надо сказать, пародист из маргая точно бы не получился, но, похоже, способ работает.
7. Домашняя кошка
Твое лицо, когда говорят, что котики совсем не милахи.
Милые и пушистые кошки, живущие дома и ходящие на лоток, не лишены охотничьего инстинкта. В 9 из 10 случаев, увидев птичку или мышь, кошка ее поймает и начнет мучить, как настоящий маньяк-садист. Наверняка, каждый видел хоть раз, как коты играют с едой. Впрочем, ученые полагают, что причина у этой «игры» кроется в другом. Таким образом, кошка выматывает жертву, дабы убедиться, что в момент последнего, смертельного укуса, пойманная добыча не укусит (клюнет) кошку в ответ.
БОНУС: ЧЕРНЫЙ ЮМОР (слабонервным не смотреть)
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