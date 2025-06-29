Рецепты блюд из целебной облепихи

Во всём мире облепиха ценится за её полезные свойства и витамины, необходимые для профилактики различных заболеваний. Ко всему прочему из неё варят компоты и кисели, едят свежей и добавляют в салаты, замораживают, варят варенье и делают настойки. А ещё готовят потрясающе вкусные блюда, сводящие с ума восхитительным ароматом и ни с чем несравнимым вкусом.

1. Пастила из облепихи

2. Облепиховое варенье

3. Торт с кремом из облепихи

4. Свиные рёбрышки с соусом из облепихи

5. Сельдь с картофелем в кунжуте и с конфитюром из облепихи