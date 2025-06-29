Рецепты блюд из целебной облепихи

Во всём мире облепиха ценится за её полезные свойства и витамины, необходимые для профилактики различных заболеваний. Ко всему прочему из неё варят компоты и кисели, едят свежей и добавляют в салаты, замораживают, варят варенье и делают настойки. А ещё готовят потрясающе вкусные блюда, сводящие с ума восхитительным ароматом и ни с чем несравнимым вкусом.
1. Пастила из облепихи
Облепиховая пастила – сладость, которую оценят по достоинству все сладкоежки от мала до велика. Ко всему прочему, это лакомство гораздо полезнее купленного в магазине. Ингредиенты: • Облепиха - 1 кг; • Сахарный песок - 600 г; • Яблочный сок - 1 стакан. Способ приготовления: • Яблочный сок с выжимками облепихи подогреть до мягкости ягод; • А затем протереть через сито; • Получившуюся массу смешать с сахаром; • Подогреть до полного растворения сахара и так, чтобы жидкость слегка испарилась; • Облепиховую массу выложить на застеленный пергаментом противень толщиной один сантиметр; • Отправить в разогретую до 150 градусов духовку; • Сушить пастилу до тех пор, пока она не станет плотной текстуры; • Готовую пастилу свернуть рулетом; • Нарезать равномерными кусочками; • Дать остыть и подавать к чаю.
2. Облепиховое варенье
Варенье из облепихи – отличный повод собраться всей семьёй за столом, дабы насладиться лакомством родом из детства. Оно прекрасно подойдёт для блинчиков, домашнего (или магазинного) хлеба, булочек и даже печенья. Ингредиенты: • Ягоды облепихи - 12 кг; • Сахар - 1,2 кг; • Лимонный сок - 2 ст.л. Способ приготовления: • Облепиху вымыть; • После измельчить в блендере; • Получившееся пюре засыпать сахаром; • Оставить на час; • После перелить в кастрюлю; • Довести до кипения; • После варить на медленном огне (постоянно помешивая) 15 минут или до тех пор, пока варенье не загустеет до консистенции джема; • В самом конце добавить свежевыжатый лимонный сок; • Прокипятить не больше двух минут; • Перелить варенье в стерилизованные банки и закатать; • По желанию можно оставить немного варенья в обычной банке; • В таком случае его лучше всего будет хранить в холодильнике.
3. Торт с кремом из облепихи
А вот ещё один прекрасный рецепт для тех, кто хочет порадовать свою семью оригинальными вкусняшками. Шоколадный торт с облепиховым кремом мало кого оставит равнодушным, а сытые и довольные домочадцы обязательно попросят добавки. Так что будьте готовы к тому, что вам придётся повторить свой подвиг и приготовить такой тортик ещё не один раз! Ингредиенты: Для торта: • Мука - 250 г; • Молоко - 300 мл; • Сахар - 160 г; • Разрыхлитель - 12 г; • Ванилин - 1/4 ч.перечисленными ингредиентами; • Тщательно перемещать смесь венчиком; • Форму для выпекания застелить пергаментной бумагой; • И вылить в неё тесто; • Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приготовление крема: • Облепиху вместе с сахаром проварить в сотейнике до полного растворения сахара; • После хорошо остудить и перебить в блендере до состояния пюре; • А затем получившуюся массу протереть через сито; • Облепиховое пюре смешать со сметаной; • И взбить до однородной консистенции; • В чашке взбить желтки с сахаром; • Добавить в пюре и аккуратно перемешать; • Готовый корж хорошо остудить; • И разрезать вдоль на два коржа; • Каждый корж смазать шоколадной пастой; • Затем тщательно промазать облепиховым кремом; • Собрать торт; • Сверху посыпать сахарной пудрой; • Отправить в холодильник на 2-3 часа; • Подавать к чаю или кофе.
4. Свиные рёбрышки с соусом из облепихи
Блюдо для истинных гурманов и ценителей высокой домашней кухни. Вкуснейшие свиные рёбрышки, что буквально тают на языке, политые сверху фантастическим облепиховым соусом, кого угодно заставят урчать от удовольствия. Ингредиенты: • Свиные рёбрышки - 500 г; • Протёртые помидоры - 700 г; • Лук репчатый среднего размера - 3-4 шт; • Морковь среднего размера - 2-3 шт; • Ягоды облепихи - 350 г; • Семена фенхеля - 1 ст.л; • Красный винный уксус - 1 ст.л; • Тростниковый сахар - 2-3 ст.л; • Оливковое масло; • Свежемолотый чёрный перец по вкусу; • Соль по вкусу. Способ приготовления: • В глубокой кастрюле разогреть 2-3 ложки оливкового масла; • И на сильном огне обжарить рёбрышки; • Выложить их на тарелку; • Накрыть фольгой для сохранения тепла; • В той же кастрюле обжарить нарезанный кубиками лук до прозрачности, крупно нарезанную морковь и семена фенхеля; • Постоянно помешивая, жарить 2-3 минуты; • После добавить к овощам ягоды облепихи; • Снова перемешать; • К обжаренным овощам с ягодами облепихи выложить рёбрышки; • Слегка перемешать; • Накрыть крышкой; • И, убавив огонь до минимума, тушить 1,5-2,5 часа; • Время от времени помешивать; • В отдельном сотейнике на медленном огне прогреть протёртые помидоры вместе с уксусом и сахаром; • Помните о главном: смесь не должна закипеть; • После растворения сахара, получившуюся смесь влить в кастрюлю с мясом и овощами; • Продолжать тушить до полной готовности мяса; • Подавать с отварным или запечённым картофелем.
5. Сельдь с картофелем в кунжуте и с конфитюром из облепихи
А вот это блюдо с первых секунд поражает своей неординарностью и желанием попробовать приготовить нечто подобное, чтобы полакомиться чем-то необычным и отчасти экзотическим. Ведь не каждый день нам доводится есть сельдь в конфитюре из облепихи. Ингредиенты: • Сельдь - 100 г; • Картофель - 500-600 г; • Лук сибулет - 2 шт; • Укроп - небольшой пучок; • Кунжут - 10 г; • Облепиха - 30 г; • Свежий зелёный базилик - 3 г; • Сахар - 1 г; • Соль по вкусу; • Перец чёрным молотый по вкусу. Способ приготовления: Готовим соус: • В сотейник налить 40-50 мл. воды; • Выложить в него облепиху; • Добавить соль, сахар, перец и мелко рубленный базилик; • Прогреть 3-4 минуты; • После получившуюся массу протереть через сито; • Дать остыть; • Картофель вымыть; • Очистить; • После вырезать из него шарики; • И отварить их в слегка подсоленной воде; • Семена кунжута обжарить; • Отварные картофельные шарики обвалять в обжаренном кунжуте; • Сельдь вычистить (удалить кости и внутренности); • Нарезать равномерными кусочками; • И выложить на тарелку рядом с картофельными шариками; • Полить облепиховым соусом; • Подавать с серым хлебом.
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