Как изменились актёры из комедии Гайдая «Спортлото-82» через много лет после съёмок

1. Светлана Геннадьевна Аманова

Героиня Светланы Амановой наобум зачеркнула в билете «Спортлото 6 из 49» нереальную комбинацию и выиграла 20 тысяч рублей.

2. Андрей Валерьевич Толшин

Дебют молодого актера состоялся в кинокомедии Леонида Гайдая «Спортлото-82» в 1982 году.

3. Борислав Николаевич Брондуков (1.03.1938 -10.03.2004)

В комедийном фильме актер сыграл расфуфыренного директора турбазы «Орлиный приют».

4. Денис Алексеевич Кмит

Начинающий актер снялся в картине Гайдая, сыграв роль пижона Паши - жениха главной героини.

5. Сергей Николаевич Филиппов (11(24).06.1912-19.04.1990)

Комедийный актёр блестяще справился с ролью станционного смотрителя.

6. Нина Павловна Гребешкова

Небольшую роль тети главного героя – Клавдии Антоновны – сыграла жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова.

7. Михаил Михайлович Кокшенов

Актер снялся более чем в 100 фильмах, где выступал в комическом амплуа , в авантюрной комедии перевоплотился в жуликоватого торгаша Стёпу.

8. Луиза Александровна Мосендз

Сыграла роль секретарши директора турбазы Аллы Дмитриевны - вместе с Бориславом Брондуковым они исполнили блестящий комический дуэт.

9. Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923-25.07.2008)

Талантливый актер, король эпизода, один из лучших советских комиков в фильме играет главного злодея – спекулянта-жулика Сан Саныча Мурашко.