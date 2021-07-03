С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вернуть Аляску России, а заодно и Калифорнию!Территории, купле...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!:)Даниэль Дефо: за ...
  • Альбертт
    Про министра обороны точно знаю пиздеж это , да и остальное скорее всего тоже .Обыденные вещи, з...

Как изменились актёры из комедии Гайдая «Спортлото-82» через много лет после съёмок


Как изменились актёры из комедии Гайдая «Спортлото-82» через много лет после съёмок

«Спортлото-82» - советская комедия, снятая режиссёром Гайдаем о всесоюзной государственной лотереи. События происходят в 1982 года в поезде, который отправляется в один из южных городов. И в этом самом поезде встречаются совершенно разные персонажи: фарцовщик, молодой путешественник, влюблённая парочка. И тут появляется лотерейный билет…

1. Светлана Геннадьевна Аманова


Героиня Светланы Амановой наобум зачеркнула в билете «Спортлото 6 из 49» нереальную комбинацию и выиграла 20 тысяч рублей.

Героиня Светланы Амановой наобум зачеркнула в билете «Спортлото 6 из 49» нереальную комбинацию и выиграла 20 тысяч рублей.

 

2. Андрей Валерьевич Толшин


Дебют молодого актера состоялся в кинокомедии Леонида Гайдая «Спортлото-82» в 1982 году.

Дебют молодого актера состоялся в кинокомедии Леонида Гайдая «Спортлото-82» в 1982 году.

 

3. Борислав Николаевич Брондуков (1.03.1938 -10.03.2004)


В комедийном фильме актер сыграл расфуфыренного директора турбазы «Орлиный приют».

В комедийном фильме актер сыграл расфуфыренного директора турбазы «Орлиный приют».

 

4. Денис Алексеевич Кмит


Начинающий актер снялся в картине Гайдая, сыграв роль пижона Паши - жениха главной героини.

Начинающий актер снялся в картине Гайдая, сыграв роль пижона Паши - жениха главной героини.

 

5. Сергей Николаевич Филиппов (11(24).06.1912-19.04.1990)


Комедийный актёр блестяще справился с ролью станционного смотрителя.

Комедийный актёр блестяще справился с ролью станционного смотрителя.

 

6. Нина Павловна Гребешкова


Небольшую роль тети главного героя – Клавдии Антоновны – сыграла жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова.

Небольшую роль тети главного героя – Клавдии Антоновны – сыграла жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова.

 

7. Михаил Михайлович Кокшенов


Актер снялся более чем в 100 фильмах, где выступал в комическом амплуа, в авантюрной комедии перевоплотился в жуликоватого торгаша Стёпу.

Актер снялся более чем в 100 фильмах, где выступал в комическом амплуа, в авантюрной комедии перевоплотился в жуликоватого торгаша Стёпу.

 

8. Луиза Александровна Мосендз


Сыграла роль секретарши директора турбазы Аллы Дмитриевны - вместе с Бориславом Брондуковым они исполнили блестящий комический дуэт.

Сыграла роль секретарши директора турбазы Аллы Дмитриевны - вместе с Бориславом Брондуковым они исполнили блестящий комический дуэт.

 

9. Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923-25.07.2008)


Талантливый актер, король эпизода, один из лучших советских комиков в фильме играет главного злодея – спекулянта-жулика Сан Саныча Мурашко.

Талантливый актер, король эпизода, один из лучших советских комиков в фильме играет главного злодея – спекулянта-жулика Сан Саныча Мурашко.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как изменились актёры из комедии Гайдая «Спортлото-82» через много лет после съёмок

И не забудьте:
Как изменились актёры из комедии Гайдая «Спортлото-82» через много лет после съёмокПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх