Как изменились актёры из комедии Гайдая «Спортлото-82» через много лет после съёмок

«Спортлото-82» - советская комедия, снятая режиссёром Гайдаем о всесоюзной государственной лотереи. События происходят в 1982 года в поезде, который отправляется в один из южных городов. И в этом самом поезде встречаются совершенно разные персонажи: фарцовщик, молодой путешественник, влюблённая парочка. И тут появляется лотерейный билет…
1. Светлана Геннадьевна Аманова
Героиня Светланы Амановой наобум зачеркнула в билете «Спортлото 6 из 49» нереальную комбинацию и выиграла 20 тысяч рублей.
2. Андрей Валерьевич Толшин
Дебют молодого актера состоялся в кинокомедии Леонида Гайдая «Спортлото-82» в 1982 году.
3. Борислав Николаевич Брондуков (1.03.1938 -10.03.2004)
В комедийном фильме актер сыграл расфуфыренного директора турбазы «Орлиный приют».
4. Денис Алексеевич Кмит
Начинающий актер снялся в картине Гайдая, сыграв роль пижона Паши - жениха главной героини.
5. Сергей Николаевич Филиппов (11(24).06.1912-19.04.1990)
Комедийный актёр блестяще справился с ролью станционного смотрителя.
6. Нина Павловна Гребешкова
Небольшую роль тети главного героя – Клавдии Антоновны – сыграла жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова.
7. Михаил Михайлович Кокшенов
Актер снялся более чем в 100 фильмах, где выступал в комическом амплуа, в авантюрной комедии перевоплотился в жуликоватого торгаша Стёпу.
8. Луиза Александровна Мосендз
Сыграла роль секретарши директора турбазы Аллы Дмитриевны - вместе с Бориславом Брондуковым они исполнили блестящий комический дуэт.
9. Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923-25.07.2008)
Талантливый актер, король эпизода, один из лучших советских комиков в фильме играет главного злодея – спекулянта-жулика Сан Саныча Мурашко.
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