Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Менее ста лет назад 50 миллионов человек погибло от пандемии гриппа. С тех пор планета стала несколько более людной — а значит, более подверженной вирусным заболеваниям, которые передаются от особи к особи. Медицина, конечно, тоже на месте не стоит, однако у врачей могут просто закончится варианты лечения от постоянно мутирующего вируса того же гриппа. Эти пять пандемий уже случились в прошлом и вполне способны вернуться к нам завтра.









Возвращение Испанки

Пандемия резистентных бактерий

Ближневосточный респираторный синдром

Бубонная чума

Неизвестная пандемия