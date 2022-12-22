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Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Менее ста лет назад 50 миллионов человек погибло от пандемии гриппа. С тех пор планета стала несколько более людной — а значит, более подверженной вирусным заболеваниям, которые передаются от особи к особи. Медицина, конечно, тоже на месте не стоит, однако у врачей могут просто закончится варианты лечения от постоянно мутирующего вируса того же гриппа. Эти пять пандемий уже случились в прошлом и вполне способны вернуться к нам завтра.

Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Возвращение Испанки


Испанка возникла где-то во время Первой мировой войны и уничтожила 50 миллионов человек по всей планете. Многие погибали спустя всего пять часов после заражения. К началу 20-х годов пандемия сошла на нет, но навсегда ли? Вряд ли. Вспомните птичий грипп 2000-х? А свиной грипп, поразивший людей всего несколько лет назад? Все это — вариации испанского гриппа, что очень беспокоит специалистов.

Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Пандемия резистентных бактерий


Вирусы вроде испанского гриппа не имеют монополии на уничтожение человечества. Те же бактерии тоже стремятся урвать свой кусок пирога. И самое забавное, что чем больше мы стараемся уничтожить опасные бактерии, тем сильнее они становятся. Вот, как это происходит: доза антибиотиков введенная человеку или животному убивает большую часть вредоносных бактерий — но некоторые, с каким-то генетическим дефектом, выживают и мутируют, становясь сильнее. Уже их потомство получает иммунитет от последнего поколения лекарств и существует до тех пор, пока не погибнет от более сильного антибиотика. И все бы хорошо, вот только врачи опасаются, что рано или поздно бактерии выведут вид полностью резистентный от антибиотиков в принципе. Это может стать началом конца всего человечества.

Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Ближневосточный респираторный синдром


К началу 2003 года респираторные маски были в большой моде. Вспышка SARS ударила по Торонто, проделав неблизкий путь из Азии. К 2004 году по всему миру погибло всего 10 000 человек и все прекратилось — так, по крайней мере, казалось врачам. И вот, спустя несколько лет, атипичная пневмония вернулась, серьезно обеспокоив ученых всего мира. Отчеты из Мекки показали, что новый, мутировавший вирус (MERS) появился во время паломничества людей к священному месту. В следующем году Хадж вполне может инициировать новую вспышку атипичной пневмонии, которая разнесется по всему миру вместе с религиозными паломниками.

Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Бубонная чума


Да, эта ужасная болезнь косила человечество еще в средние века — но это не значит, что можно не опасаться ее сегодня. Такие болезни не уходят бесследно, они просто временно скрываются за кулисами, готовые в любой момент устроить новую пляску смерти. И, не пугайтесь, но чума вернулась уже сейчас. В прошлом году на Мадагаскаре погибло более тысячи человек — заразу, как и в далеком прошлом, переносят крысы.

Эпидемии, которые могут уничтожить человечество

Неизвестная пандемия


Пандемии не отправляют предупреждающих писем, прежде чем накинуться на человечество. Прогнозировать их очень трудно. Но ученые уверены — новая напасть наверняка придет к нам от животных. Эксперты полагают, что следующая глобальная пандемия будет вызвана вирусом с высокой способностью к мутации. Он будет рекомбинировать элементы своего генетического материала в процессе репликации. То есть, прежде чем ученые остановят распространение вируса, пройдет не мало времени, купленного кровью всего человечества.

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