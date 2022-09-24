Как появилась африканская крепость в Новом Свете и почему её считают символом непобедимости

Война творит великое искусство. Истинность этого утверждения могут оспорить вычурные сторонники «мира». Но на самом деле самые великие, знаковые творения рождаются в тяжких испытаниях. Наверное, самым заметным аспектом в этом плане всегда была архитектура. На севере Гаити, на самой вершине горы Бонне-а-Левек есть необычная крепость, самая большая в Новом Свете. Цитадель Лаферьер - единственное военное укрепление африканского происхождения здесь. Она является символом несломленности карибской страны, став свидетелем единственного успешного в истории восстания рабов.
Необычная революция и её бесславный конец
Неприступная цитадель Лаферьер стоит так высоко на вершине горы, что иногда облака почти полностью скрывают её.
Строительство крепости началось в 1805 году. Продлилось оно полтора десятилетия. Спроектировал это величественное архитектурное творение Анри Кристоф. Он был генералом повстанческой армии на Гаити. Революция, которая тут произошла, стала единственным успешным восстанием рабов в истории человечества. Гаитяне обрели независимость от поработившей их Франции. Цитадель Лаферьер предназначалась для защиты от возможного французского вторжения.
Крепость должна была защитить гаитян от французского вторжения.
Случилось так, что в революционной среде существовала непримиримая борьба за власть. Один из товарищей Кристофа по оружию, революционер Александр Петион был недоволен политикой коллеги. Это привело к расколу и отделению севера страны. Анри Кристоф провозгласил себя королём Генрихом в 1811 году.
Крепость, которую он спроектировал, строили два десятка тысяч бывших рабов. Работа была столь тяжёлой, что около двух тысяч погибли. Цитадель была возведена на вершине, как наблюдательный пункт. Отсюда просматривались все окружающие долины и побережье. После завершения строительства, крепость оснастили почти четырьмя сотнями пушек разных размеров. Они остались на острове после европейцев. Гигантские запасы пушечных ядер, которые аккуратно сложили в огромные пирамидальные кучи, лежат по сей день вокруг неприступных стен.
Пушки остались от французов.
Огромные кучи пушечных ядер лежат здесь повсюду.
В случае нападения французов новоявленный король собирался сжечь всю растительность вдоль береговой линии. Таким образом уничтожить весь урожай и запасы продуктов. Самим же отступить в крепость по единственной горной дороге, которая туда вела. Франция так и не напала на Гаити, зато на крепость и самопровозглашённого монарха напали сами гаитяне. Дело в том, что Кристоф превратился в такого кровавого деспота, что стал для соотечественников хуже французов.
Новоявленный король стал хуже бывших хозяев.
Король окружил себя такими же новоявленными князьями, графами и маркизами, притесняя народ. Во время нападения озверевших от издевательств самодержавца людей, тот застрелился сам. Король Генрих выстрелил себе в грудь серебряной пулей. Сторонники Кристофа похоронили его тело где-то в крепости. Они опасались, что останки осквернят. Тайна его могилы до сих пор не раскрыта.
Где-то за стенами цитадели находится могила Анри Кристофа - она до сих пор не найдена.
Наследник Анри Кристофа не стал лучше отца и королевство Гаити исчезло навсегда. Вдова монарха с дочерьми сбежала в Италию. Там семья проживала до конца своих дней в городе Пиза.
Цитадель, которая так и не исполнила своего предназначения
Крепость имеет колоссальные размеры. Дизайн её столь же впечатляющ, сколь и внушителен. Это величественное архитектурное творение возвышается на высоту до четырёх десятков метров и занимает огромную площадь в один десяток тысяч квадратов. Каждый аспект великого форта демонстрирует элемент оборонительной стратегии, а также расцвет тогдашних архитектурных инноваций. В цитадели были жилые помещения, цистерны с водой, складские помещения. Всё было рассчитано таким образом, чтобы в течение года обеспечивать питьём и пропитанием 5000 защитников. Также здесь есть подземные укрытия, бани и большие хлебные печи.
Здесь всё предназначено для того, чтобы целый год крепость могли оборонять от штурма 5000 защитников.
Огромные камни, которые служат фундаментом, лежат прямо на вершине скалы. Гаитяне для скрепления блоков использовали смесь из гашёной извести, патоки, крови животных и коровьих копыт, уваренных до состояния липкой пасты. Грозное сооружение выглядит с дороги, как нос огромного каменного корабля, выступающего над склоном холма. Каждая из сторон крепости уникальна — это не замок в форме коробочки. Его структура специально является столь угловатой и неправильной, ибо предназначена для отражения пушечных ядер в случае атаки. Задняя часть цитадели представляет собой классический цилиндрический вал с изогнутой стеной, предназначенной для того, чтобы остановить атаку врага и предотвратить масштабирование стены.
Крепость неслучайно имеет столь неправильные на первый взгляд формы.
Боковые стены сконструированы таким образом, что уходят прямо в отвесный склон горы, что делает атаку с такого угла практически невозможной. Но действительно впечатляющей особенностью является обращённая к дороге передняя стена — острая и треугольная, как бы протыкающая склон горы, подобно наконечнику копья. Она представляет собой непосильную задачу штурма для потенциальных нападающих.
Она выстроена так, чтобы быть максимально неприступной для атакующих.
Само расположение имеет стратегическое значение — высокие горные вершины всегда считались идеальными для обороны. На Гаити же это вопрос первостепенной важности, так как это остров. Крепости на берегу будут слишком уязвимы и могут стать лёгкой добычей врага при атаке с моря. К сожалению, величественной цитадели Лаферьер так и не суждено было реализовать свой потенциал в качестве оборонительного сооружения. Французская армия так и не вернулась, чтобы поработить восставший гаитянский народ. В 1842 году крепость сильно пострадала от землетрясения.
Крепость в середине 19 века сильно пострадала в результате землетрясения.
Самая популярная достопримечательность Гаити
Сейчас впечатляющее сооружение не используется. Оно является очень популярной туристической достопримечательностью Гаити, его символом и официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пушки цитадели молчат, но стены всё ещё гордо стоят. Чтобы подняться к вершине, где стоит крепость, нужно преодолеть непростой путь. Лишь часть его можно проехать на внедорожнике, а дальше либо пешком, либо верхом на лошади. С собой нужно взять приличный запас воды. Большая часть цитадели доступна для прогулок. Можно пройтись по её величественным стенам, поднявшись по многочисленным лестницам наверх. Оттуда гордо обозреть окрестности, представив себя на минуточку воином, обороняющим неприступный форт.
Пушки крепости молчат, но стены ещё целы и стоят гордо.
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