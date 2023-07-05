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«Вкусная» подкормка для растений из яичной скорлупы

Растения нуждаются в регулярных подкормках, чтобы расти и развиваться полноценно. Предлагаем вам бюджетную и эффективную подкормку яичной скорлупой, которая отлично усваивается растениями!

«Вкусная» подкормка для растений из яичной скорлупы

Яичную скорлупу помойте, уберите внутреннюю плёнку. Измельчите в ступке или кофемолке до порошка. 100 гр. порошка яичной скорлупы залейте 3 л кипятка.

«Вкусная» подкормка для растений из яичной скорлупы

Настаивайте сутки в закрытой банке, затем процедите.

«Вкусная» подкормка для растений из яичной скорлупы

Не разбавляя дополнительно водой, подкормите растения настоем яичной скорлупы. Раз в месяц можно подкармливать абсолютно любые растения: от плодовых до цветов.

«Вкусная» подкормка для растений из яичной скорлупы
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