Тренды из прошлого, которые вновь стали популярны

Все новое – хорошо забытое старое. И особенно ярко это прослеживается в дизайне интерьеров. То, что еще вчера было историей, сегодня – мейнстрим. Мы расскажем, какие тренды из прошлого вернулись с оглушительным успехом, и почему вам стоит обратить на них свое внимание.







Тренд 1: Мебель на ножках

Тренд 2: Бамбук

Тренд 3: Арки

Тренд 4: Торшеры и бра

Тренд 5: Стеклоблоки

Тренд 6: Ковры

Тренд 7: «Елочка» и «шахматная клетка»

Тренд 8: Мебель в букле

В моде мебель разных цветов, не только оттенка дереваПожалуй, этот тренд держался дольше всех. Изящная и воздушная мебель на ножках стала популярной в 50-х годах прошлого столетия, и целых полвека считалась самой модной и актуальной. Увы, в нулевых фокус сместился в сторону более массивных и громоздких предметов интерьера с глухим основанием. Людей не останавливало даже то, что подобная мебель смотрелась невероятно тяжело, создавала угнетающую атмосферу и занимала практически все свободное место в комнате.К счастью, сегодня легкая мебель на тонких ножках снова пользуется спросом, так как в моду вошла эстетика 50-60-х годов. Да, это менее практично, ведь под ней собирается пыль и мусор, но с точки зрения дизайна данное решение является более оправданным. Диваны, шкафы, тумбы, комоды на ножках выглядят очень изысканно, добавляют обстановке воздуха, зрительно увеличивают пространство.Оригинально смотрится как светильник из бамбука, так и креслоВозможно, вы наблюдали этот тренд в интерьерах 90-х и 2000-х годов, и вот он снова с нами. В ассортименте современных магазинов можно увидеть изящные светильники, аксессуары и даже предметы мебели, созданные из бамбука. Они смотрятся очень эстетично и оригинально, но гармонично вписываются далеко не в каждую обстановку. Да, у этих предметов больше нет «дачного» флера, они более изящные и лаконичные, но в том же лофте или классическом стиле они будут выглядеть неуместно. А вот сканди, эко или джапанди лишь выиграют от «соседства» с бамбуковыми деталями.• во-первых, размер – прикиньте, сможет ли оно вместить мебельные группы: кресло + кофейный столик + торшер или диван + журнальный столик + кресло;• во-вторых, материал – отдавайте предпочтение коврам из натуральных тканей, например, шерсти. Такие модели приятные на ощупь, долговечные и всегда актуальные;• в-третьих, узор – винтажные ковры с уникальным рисунком подчеркнут хороший вкус владельца, а также станут прекрасным акцентом в интерьере, привлекающим внимание.Арочный проем можно дополнить дверьмиЕще один интерьерный камбек. Арки – один из самых древних способов создания широких проемов, который отсылает к классической архитектуре, делает обстановку в квартире гармоничной и элегантной. В начале ХХI века их популярность сошла на нет, уступив место прямоугольным проемам – более того, присутствие арок в квартире считалось признаком дурного вкуса.К счастью, дизайнеры вернули этот элемент в современные интерьеры, но с некоторыми изменениями. Современные арки – вытянутые, узкие, ведь в моду вошла правильная радиусная форма. Если вы захотите сделать подобный проем, учитывайте, что соотношение ширины к высоте должно быть 1:3 или выше.Торшеры изменили свой внешний видВ конце XIX века появились новые осветительные приборы с керосиновой горелкой – это были торшеры. За считанные месяцы они стали невероятно популярными и получили широкое распространение в европейских странах. В СССР такие светильники начали производить только в 70-80-х годах ХХ века, но они были востребованы недолго – уже через несколько десятков лет приборы практически полностью исчезли с рынка.Прошло время, и вот торшеры вновь занимают свою нишу среди актуальных светильников. Не менее популярными становятся бра, которые много лет сидели на скамье запасных, ожидая своего звездного часа. Возможно, причина в том, что они комфортны для глаз и удобны в эксплуатации. Бра крепятся к стене, не требуя отдельных кабелей, которые создают визуальный шум.Стеклоблоки можно по-разному использовать в дизайнеХочется сказать: «И снова здравствуйте!» Первые стеклянные кирпичи, пустые внутри, появились в начале прошлого века. Их создателем стал Гюстав Фальконье – архитектор и политик из Швейцарии. Когда новинка только появилась на рынке, она сразу стала жутко популярной. Но с годами интерес к стеклоблокам пропадал – их стали считать массивными и громоздкими.Сейчас, когда в моду вошли квартиры студии, а вместе с ними и перегородки, дизайнеры вновь обратили внимание на стеклоблоки. Современные изделия отличаются простотой и изяществом. Они пропускают и мягко рассеивают свет, обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Среди дополнительных преимуществ – простота в монтаже, симпатичный внешний вид, универсальность (стеклоблоки отлично вписываются практически в любой стиль интерьера).Кстати, если вас не привлекают традиционные прозрачные конструкции белого цвета, обратите внимание на разноцветные стеклоблоки – в магазинах можно найти и такие варианты. Формы также представлены на любой вкус и цвет.Советские ковры хорошо вписываются в современный интерьерПылесборник или уютная деталь интерьера – вот, в чем вопрос. С коврами всегда все неоднозначно. В советское и постсоветское время они считались обязательным атрибутом любой квартиры, демонстрацией хорошего вкуса и высокого статуса. Впрочем, ковры выполняли не только декоративную функцию, но и практическую – их вешали на стены и клали на пол, чтобы сохранить тепло в комнатах, а также обеспечить хорошую звукоизоляцию.Потом многие люди стали относиться к коврам исключительно как к пылесборникам, сложным в уходе. От них отказывались, не желая регулярно чистить и пылесосить, предпочитали «голое» напольное покрытие. Но все-таки со временем любовь к стилю, теплу и уюту победила. Кроме того, владельцы квартир стали замечать, что ковры нередко становятся связующим элементом, объединяя разные эпохи в единое целое.Варианты использования узоров в напольных покрытияхА вы знали, что рисунок «елочка», знакомый нам по советским паркетам, впервые использовали в Древнем Риме для укладки мостовой? Вот такой интересный факт. В XVI веке вместо камня стали применять дерево, а узор, который обрел популярность среди горожан, плавно перекочевал с улицы в дома аристократов. Паркет был востребован вплоть до Второй мировой войны, но после того, как появились более дешевые напольные покрытия в виде ковролина и линолеума, спрос начал снижаться.Сегодня укладка доски в виде французской или английской «елки» встречается во многих интерьерах, даже минималистичных. Подобный рисунок смотрится стильно, уютно и навевает приятные воспоминания о квартирах прошлого.Вместе с «елочкой» лавры первенства себе вернула и шахматная клетка. Однако востребована она исключительно в крупном формате в качестве акцента. Дизайнеры рекомендуют использовать ее максимально осторожно, так как есть риск переборщить и сделать аляповатый рисунок. Лучше подключить специалиста.Пуф и кресло в ткани буклеЭто грубая, текстурированная ткань с крупными узелками, которая выглядит невероятно уютно. Букле неровная, слегка шероховатая, но, тем не менее, ее активно используют для создания ковров, мебельной обивки и пр. Материал появился в 40-50-х годах прошлого века, а затем ему на смену пришли гладкие ткани.Сейчас он снова актуален, чему лично мы невероятно рады. С букле уровень тепла и уюта в квартире сразу становится гораздо выше. Обратите внимание на диваны, пуфики, банкетки, кресла – один из этих предметов мебели сможет стать отличным акцентом в вашем интерьере.