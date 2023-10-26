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Почему в Советском Союзе были запрещены микроволновые печки


Почему в СССР запрещали СВЧ.

Почему в СССР запрещали СВЧ.

Производство и использование микроволновых печей в СССР в 70-е годы XX века было запрещено. Почему? На самом деле причина была вовсе не в «протесте капиталистическому миру», который уже во всю использовал данное «благо» цивилизации. В СССР печки были запрещены из-за вреда, которые они способны нанести (в перспективе) всему роду Homo sapiens.

Привет от Гитлера


Все не так просто, как кажется.

Все не так просто, как кажется.

 

Первая микроволновая печь была изобретена еще в нацисткой Германии. Аппарат носил название «Radiomissor» и предназначался для моментальной готовки еды. Уже тогда ученые Рейха стали уделять микроволновке повышенное внимание, однако исследования свои завершить так и не смогли. Пришел 1945 год, режим Гитлера рухнул, а Германии на ближайшие годы было совсем не до научных исследований. При этом многие разработки немцев тут же попали в руки стран-победителей.

СССР уже тогда пристально изучил печь и почти сразу ввел мораторий на ее использование, заклеймив гаджет как вредный и опасный. Аналогичные исследования провели и союзники, но в их странах, экономическая выгода перевесила угрозу от СВЧ.

В чем собственно проблема


Проблема была во вреде, который они наносят.

Проблема была во вреде, который они наносят.

 

Главная проблема заключается в СВЧ-излучении, которое так не понравилось ученым (и не только советским!). Дело в том, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Микроволновая печь разрушает хрупкие молекулярные структуры и связи, лишая любые продукты питания каких-либо микроэлементов и витаминов, превращая их из ценного продукта в какую-то мерзкую жвачку.

Было установлено, что такие продукты приводят к образованию «плохого холестерина» в крови, за счет увеличения числа белых кровяных телец. Излучение также способствует появлению канцерогенов даже в таких безобидных продуктов, как молоко и гречка. Все это ведет к образованию у человека злокачественных опухолей.

А что там у ученых


А что думали по ту сторону барьера.

А что думали по ту сторону барьера.

 

В 90-е годы СССР рухнул, и микроволновые печи разрешили во всех республиках бывшего Союза. Иронично, что именно в это время первые публикации о вреде СВЧ получили огласку и в странах Запада. Самые большие исследование с критикой микроволновых печей были сделаны в США и Швейцарии. Ученые неоднократно доказывали, что готовка еды в СВЧ лишает продукты 97% их ценности. Регулярное употребление такой еды становится причиной рака пищеварительной и выделительной систем.

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