Рига 30 лет назад

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде.









Отдых в Паланге или Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, — появились в десятках картин тех годов.



Приглашаем вас прогуляться по фотогеничным улочкам Риги 80-х годов с помощью этих раритетных снимков.







Непросто бросить письмо в почтовый ящик, если ты младшеклассник.







Модная рижская молодежь 80-х.







Улица Марсталю в Старой Риге.







Ретрокары на улице Ленина (сейчас это — улица Бривибас).







Улица Ленина — центральная улица Риги, которая начинается от Памятника Свободы («Милды») и идет через всю правобережную городскую территорию Риги от бульвара Райниса до городской границы.







Девушки на фоне магазина «Книги».







Улица Скарню.







Три Брата — комплекс старинных зданий в центре Старой Риги.







Архитектурные детали.











Букинисты в центре города.







«Жигули» на улице Амату.











Девочка и ее колли на перроне.

Вокзальная площадь и улица Гарлиба Меркеля.Улица Кирова — кинотеатры «Спартак» и «Рига».Такой модный в 80-е скейтбординг на Бикерниекской спортивной базе отдыха . После уроков. Романтичная Рига.Отражения.Гонки на Бикерниекской спортивной базе отдыха . Один из гонщиков.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)