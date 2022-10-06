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Рига 30 лет назад

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде.

Рига 30 лет назад


Отдых в Паланге или Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье. А красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, — появились в десятках картин тех годов.

Приглашаем вас прогуляться по фотогеничным улочкам Риги 80-х годов с помощью этих раритетных снимков.

Рига 30 лет назад

Непросто бросить письмо в почтовый ящик, если ты младшеклассник.

Рига 30 лет назад

Модная рижская молодежь 80-х.

Рига 30 лет назад

Улица Марсталю в Старой Риге.

Рига 30 лет назад

Ретрокары на улице Ленина (сейчас это — улица Бривибас).

Рига 30 лет назад

Улица Ленина — центральная улица Риги, которая начинается от Памятника Свободы («Милды») и идет через всю правобережную городскую территорию Риги от бульвара Райниса до городской границы.

Рига 30 лет назад

Девушки на фоне магазина «Книги».

Рига 30 лет назад

Улица Скарню.

Рига 30 лет назад

Три Брата — комплекс старинных зданий в центре Старой Риги.

Рига 30 лет назад

Архитектурные детали.

Рига 30 лет назад

Рига 30 лет назад

Букинисты в центре города.

Рига 30 лет назад

«Жигули» на улице Амату.

Рига 30 лет назад

Рига 30 лет назад

Девочка и ее колли на перроне.



Рига 30 лет назад

Вокзальная площадь и улица Гарлиба Меркеля.

Рига 30 лет назад

Улица Кирова — кинотеатры «Спартак» и «Рига».

Рига 30 лет назад

Такой модный в 80-е скейтбординг на Бикерниекской спортивной базе отдыха.

Рига 30 лет назад

После уроков.

Рига 30 лет назад

Романтичная Рига.

Рига 30 лет назад

Отражения.

Рига 30 лет назад

Гонки на Бикерниекской спортивной базе отдыха.

Рига 30 лет назад

Рига 30 лет назад

Один из гонщиков.

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