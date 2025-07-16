Ситуации, в которых мы ведём себя как эгоисты

Отношения – штука сама по себе сложная, усложняются тем, что человеки – неисправимые себялюбцы. Но, к радости порядочных людей, они к тому же и тщеславны, поэтому множество мемов, собранных на просторах интернета и расставленных в порядке возрастания популярности, могут послужить руководством по борьбе с организованным эгоизмом.

29. Когда мы с другом идём в бар, и он угощает, стараюсь пить быстрее, чтобы мне больше пива досталось. 28. Постоянно «забываю» выполнить просьбы, с которыми мне докучают любимые друзья, и, в конце концов, просителям надоедает напоминать. 27. Неважно сколько времени это займет: час, день или неделю , — но в любой дискуссии последнее слово остается всегда за мной. 26. Я могу игнорировать звонки безо всякой причины, а уж если кому-то нужна моя помощь, то тем более. 25. Поскольку не люблю внимательно выслушивать повествования о жизненных коллизиях друзей и знакомых, могу ляпнуть «Отлично» на весть о смерти дорогой бабушки. 24. Я всегда забираю последний кусок пиццы с общего стола. И мне даже не важно, кто вообще покупал еду. 23. Убедить друга купить новый релиз игры, чтобы поиграть с ним бесплатно? Легко. 22. Муж спит как младенец, а у меня вечная бессонница, поэтому уронить кастрюлю на кафельный пол — это дело принципа. 21. Даже умирая от голода и жажды, я не вылезу из постели. А вот если ты «все равно встаешь», то можешь захватить что-нибудь вкусненькое. 20. Ненавижу телефонные разговоры, поэтому не взять трубку и не перезвонить – обычное дело. 19. Если друзья просят меня лайкнуть их видео на YouTube, непременно поставлю дизлайк, потому что моя совесть неподкупна, а суждения беспристрастны.18. Никто не любит выражение «А я говорил!» поэтому я использую «Как было бы чудесно, если бы нашелся хоть кто-нибудь, кто бы предсказал возможный ход событий и предостерег нас от попадания в эту неприятную ситуацию». 17. С моей болтливостью у собеседников нет никакого шанса поучаствовать в разговоре. 16. В ресторане я всегда найду способ убедить друзей заказать дорогое блюдо, чтобы отведать по паре кусочков чего-то вкусненького 15. Не могу держать свое мнение при себе, даже если близкие могут обидеться. 14. Когда девушка просит пройтись с ней по магазинам, то на улице всегда либо слишком жарко, либо слишком холодно, я занят, болен или умираю; а вот когда она остаётся дома одна, рыцарь всегда готов мчаться на встречу на резвом коне. 13. Когда среди ночи из подвала раздаётся жутко подозрительные звуки, то будьте уверены, что идти и проверять «кто это там» доведется не мне. 12. Я настолько не люблю проигрывать, что психую, даже если кто-то выигрывает просто партию в дурака. 11. Обожаю крутые домашние вечеринки, особенно, если это не мой дом. 10. Когда кто-то из знакомых на Фейсбуке начинает встречаться, я сразу отписываюсь от новостей, потому что терпеть не могу читать всякую любовную дичь, когда сам одинок. 9. Очень часто бывает так, что друзья уже ждут меня пол часа, а a все еще дома на диване, но говорю, что «уже на подходе». 8. Когда я смотрю телевизор, окружающие должны заткнуться и ходить на цыпочках. 7. Получив забавное десятиминутное видео от друзей, я уже спустя минуту отвечаю «Ха-ха, смешно». 6. Не выношу разглядывать фотографии чужих детей и выслушивать бесконечные нудные рассказы их рост, питание и воспитание. 5. Когда мне звонят, а разговаривать я не хочу, но и проигнорировать звонок тоже не могу, лучший выход – притвориться, что ужасная связь и ничего не слышно. 4. Чем меньше, тем лучше. Не переношу хлам в доме, и поэтому запросто могу выкинуть вещи жены, а она, почему-то, обижается и грозится натравить на меня Валуева, если я еще раз так поступлю. 3. Обожаю получать поздравления с днем рождения в соцсетях и очень скрупулезно их подсчитываю, но вот от меня поздравления еще никто не дождался. 2. Всегда покупаю подарки в последний момент, поэтому у жены уже целый шкаф открыток и кружек. 1. Когда я готовлю для себя, то всегда оставлю небольшой кусочек на сковороде для любимого, чтобы не мыть посуду.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: