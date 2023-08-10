Снаружи дом напоминает бункер среди руин, но интерьер его вообще запредельный

Дом, построенный в руинах.
С каждым годом среди архитекторов все более популярными при строительстве домов становятся тенденции сочетания старинных зданий и новых материалов. Относительно недавно в Шотландии появился неординарный дом. Он выглядит как монолитная структура, построенная прямо внутри руин здания XVIII века.
Проект архитектурных фирм Nathanael Dorent и Lily Jencks Studio.
Творческий тандем архитектурных фирм Nathanael Dorent и Lily Jencks Studio окончил работу над оригинальным совместным проектом – строительством жилого дома в Шотландии. В своей работе специалисты решили сочетать несочетаемое. Они вписали ультрасовременный дом в руины сельскохозяйственной каменной постройки XVIII века. Получившееся жилище выглядит весьма необычно.
Дом-бункер в Шотландии.
Наружная облицовка здания выполнена не из привычной древесины или пластика, а из гидроизоляционной мембраны ЭПДМ на основе каучука. Издалека дом чем-то даже напоминает бункер.
Футуристический интерьер.
Интерьер выполнен в белоснежной гамме.
Полной противоположностью руинам и черному фасаду является интерьер дома. Он напоминает некую белоснежную изогнутую трубу. Минималистский стиль только добавляет футуризма в это жилище.
Руины старинной постройки стали частью интерьера.
Дом, построенный среди руин.
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