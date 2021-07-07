«Лунная ночь на Днепре»: мистическая сила и трагическая судьба картины Архипа Куинджи

«Лунная ночь на Днепре» (1880) – одна из самых известных картин Архипа Куинджи. Эта работа произвела настоящий фурор и приобрела мистическую славу. Многие не верили в то, что свет луны можно так передать лишь художественными средствами, и заглядывали за полотно, разыскивая там лампу. Многие молча часами стояли перед картиной, а потом уходили в слезах. Великий князь Константин Константинович купил «Лунную ночь» для личной коллекции и всюду возил ее с собой, что имело печальные последствия.













Над этой картиной художник работал летом и осенью 1880 г. Еще до начала выставки распространились слухи о том, что Куинджи готовит что-то совсем невероятное. Любопытных нашлось столько, что по воскресеньям живописец открывал двери своей мастерской и пускал туда всех желающих. Еще до начала выставки картину купил великий князь Константин Константинович.







Куинджи всегда очень ревностно относился к экспонированию своих картин, но в этот раз он превзошел сам себя. Это была персональная выставка, и на ней демонстрировалась всего одна работа – «Лунная ночь на Днепре». Художник велел задрапировать все окна и осветить полотно направленным на него лучом электрического света – при дневном освещении лунное сияние смотрелось не так эффектно.

Посетители входили в темный зал и , будто под гипнозом, замирали перед этой магической картиной.Перед залом Общества поощрения художников в Петербурге, где проходила выставка, целыми днями стояла очередь. Публику приходилось пускать в помещение группами, чтобы избежать давки. О невероятном эффекте картины ходили легенды . Сияние лунного света было настолько фантастическим, что художника заподозрили в использовании каких-то необычных перламутровых красок, привезенных из Японии или Китая, и даже обвиняли в связях с нечистой силой. А скептически настроенные зрители пытались отыскать с обратной стороны полотна спрятанные лампы.Конечно, весь секрет заключался в необычайном художественном мастерстве Куинджи, в умелом построении композиции и таком сочетании красок, которое создавало эффект сияния и вызывало иллюзию мерцающего света. Теплый красноватый тон земли контрастировал с холодными серебристыми оттенками, за счет чего углублялось пространство. Однако одним мастерством даже профессионалы не могли объяснить то магическое впечатление , которое картина производила на зрителей – многие уходили с выставки в слезах.И. Репин говорил, что зрители застывали перед картиной «в молитвенной тишине»: «Так действовали поэтические чары художника на избранных верующих, и те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским блаженством искусства живописи». Поэт Я. Полонский удивлялся: «Положительно я не помню, чтобы перед какой-нибудь картиной так долго застаивались… Что это такое? Картина или действительность?». А поэт К. Фофанов под впечатлением от этого полотна написал стихотворение «Ночь на Днепре», которое позже было положено на музыку.Краски со временем потемнелиИ. Крамской предвидел судьбу полотна: «Быть может, Куинджи соединил вместе такие краски , которые находятся в природном антагонизме между собой и по истечении известного времени или потухнут, или изменятся и разложатся до того, что потомки будут пожимать плечами в недоумении: от чего приходили в восторг добродушные зрители? Вот во избежание такого несправедливого отношения в будущем, я бы не прочь составить, так сказать, протокол, что его «Ночь на Днепре» вся наполнена действительным светом и воздухом, и небо настоящее, бездонное, глубокое».К сожалению, наши современники не могут в полной мере оценить первоначальный эффект картины, так как до наших времен она дошла в искаженном виде. А виной всему – особое отношение к полотну его владельца, великого князя Константина. Он был так привязан к этой картине, что взял ее с собой в кругосветное путешествие. Узнав об этом, И. Тургенев пришел в ужас: «Нет никакого сомнения , что картина вернется совершенно погубленной, благодаря соленым испарениям воздуха». Он даже пытался уговорить князя оставить картину на время в Париже, но тот был непреклонен.Картина Куинджи вдохновляет и современных фотографовК несчастью, писатель оказался прав: пропитанный солью морской воздух и высокая влажность губительно повлияли на состав красок, и они стали темнеть. Поэтому сейчас «Лунная ночь на Днепре » выглядит совсем по-другому. Хотя лунное сияние и сегодня действует на зрителей магически, а пейзажная философия прославленного художника вызывает неизменный интерес.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)