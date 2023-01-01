«Супердолгожители»: почему некоторые люди доживают до 110 лет и больше

К середине века на Земле будет жить 3 миллиона людей старше 100 лет
Сотый день рождения — всегда повод для праздника, но в наши дни на свете так много долгожителей, что ученые даже не пытаются следить за всеми. Действительно, в 2012 году, по оценке Организации Объединенных Наций, в мире проживало около 316 600 людей старше 100 лет. К 2050 году их число дойдёт до трех миллионов.
Гораздо реже встречаются супердолгожители, то есть люди, которые живут 110 лет и более. Международная исследовательская группа по геронтологии (The Gerontology Research Group) со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе утверждает, что создала базу данных для отслеживания старейших среди нас.
В настоящее время известны 53 человека, которых без натяжки можно назвать супердолгожителями. Старейшая из них, Мисао Окава из Японии, дожила до 117 лет.
Мисао Окава
Окава и еще четверо — три американки и одна итальянка, родились в 1898 или в 1899 году, и это делает их уникальными. Еще одна супердолгожительница, родившаяся в 1899 году, Бернис Мэдиган из штата Массачусетс, умерла в январе 2015 года.
Безжалостный ход времени не пощадит и оставшихся в живых, что побуждает мировых экспертов во многих областях — биологии, истории, культурной антропологии — исследовать супердолгожителей, чтобы узнать больше об этих необыкновенных людях, пока они еще живы. И речь идет не только о секретах их здоровья.
Супердолгожители — люди с замедленным старением
Наиболее очевидная причина для изучения старых людей — поиск ключа к проблеме здорового старения. «Супердолгожители, кажется, родились с более медленными часами, чем остальные люди, — говорит Стюарт Ким, биолог из Стэнфордского университета, — когда супердолгожителям шестьдесят, они выглядят на сорок; когда им девяносто, они выглядят на семьдесят».
Возьмите Бэсс Купер, родившуюся в 1896 году в штате Теннесси, которая прожила 116 лет и 100 дней, установив рекорд для своего времени.«Множество людей просто были в ужасе, узнав об её возрасте, и восклицали: „О черт возьми, я не хотел бы жить так долго!“», — говорит внук Бэсс Пол Купер. Он работает в некоммерческой организации, названной в честь его бабушки, которая обеспечивает поддержку супердолгожителей. Но несмотря на возраст бабушка никогда не казалась ему старой. У нее не было никаких причин для посещения гериатрического врача; она жила в доме и работала в своем саду до 105 лет; была заядлой читательницей до 113 лет. «Бабушка показала мне пример здорового старения, и это было абсолютно феноменально, — говорит Купер. — Старость — это не то, чего следовало бы бояться».
Цель исследования — выявить краеугольные камни здорового долголетия
Исследователи пытаются выявить генетические и экологические краеугольные камни, которые лежат в основе здорового долголетия как у Бэсс и других супердолгожителей. До сих пор одним из них считалась наследственность.
«Нет никакой иной возможности дожить до 110 лет, если вы не выиграли в генетическую лотерею при рождении»
«Нет никакой иной возможности дожить до 110 лет, если вы не выиграли в генетическую лотерею при рождении», — говорит Джей Ольшански, профессор кафедры общественного здоровья Иллинойсского университета. Но, ни он, ни другие исследователи не смогли определить конкретные гены, ответственные за супердолголетие, отчасти из-за того, что трудно получить в нужном объеме выборки для изучения таких людей.
По словам Томаса Перлза, профессора медицины и гериатрии в Бостонском университете, такие исследования «дадут ключ не только к тому, как помочь большему числу людей дожить до экстремального возраста, но и к тому, как избежать или отсрочить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, инсульт, болезни сердца и рак». Другими словами, скорее всего никогда не наступит такое время, когда большинство людей будет доживать до 110 лет, но идеи, почерпнутые из исследований супердолгожителей, могут помочь всем нам увеличить наши шансы на полноценную, здоровую жизнь в 85 или 90 лет.
Живые свидетели исторических событий
Ценность для общества супердолгожителей и долгожителей, однако, не заканчивается на несколько эгоистичной погоне за знаниями о том, как сделать нашу собственную старость более приятной. Каждый долгожитель накопил за жизнь большой объем знаний, что даёт возможность ссылаться на них как на живых исторических свидетелей. «Свидетельства из первых рук раскрывают нам глаза на некоторые исторические события, описания которых часто могут отсутствовать в официальных исторических документах», — говорит Дуг Бойд, директор Центра устной истории в университете Кентукки.
«Мы можем посмотреть исторический фильм, но это не даст нам таких эмоций, как рассказ участника событий, — говорит Купер, — глубину передачи эмоций невозможно сравнить ни с чем».
Вот почему Бойд оцифровал свою коллекцию устных историй, состоящую более чем из 9400 записей, и выложил ее в свободный доступ. Вместо 500 человек, которые обращались к коллекции каждый год, теперь она имеет более 8000 пользователей в месяц.
Многолетний опыт пожилых людей дает нам уникальную возможность взглянуть на текущие события под другим углом. «Это действительно очень разные точки зрения, — добавляет Перлз, который вспоминает свой разговор в разгар экономического кризиса 2008 года с Уолтером Брюнингом, уроженцем Монтаны, дожившим до 114 лет, — он сказал мне: „Ты попробуй есть траву каждый день в течение года, как мы это делали в Грейт-Фоллсе во времена Великой депрессии, а потом скажи, так же ли тебе плохо сейчас“».
Взаимодействие поколений несомненно благотворно
Мудрость старейшин, конечно, влияет и на различные культуры за пределами Запада. В Японии 43% пожилых людей живут со своими детьми. Эта цифра катастрофически упала за последние несколько десятилетий, но до сих пор значительно выше, чем в западных культурах.
Маюми Хаяши
Маюми Хаяши, научный сотрудник Института геронтологии при Королевском колледже в Лондоне, выросла в семье из трех поколений. Её бабушка и дедушка, с их любовью к гармонии, иерархии и императору и отвращением к индивидуализму, — окно в прошлое Японии. Их поколение — это остатки традиционного японского общества, в котором после Второй мировой войны произошел драматический переворот.
«Их культура и их представления о жизни настолько разнились с моими, что казались совершенно старомодными, — говорит Хаяши, — но то, что мои бабушка и дедушка были рядом со мной, пока я росла, сделало меня более осведомленной о жизни пожилых людей и показало мне, как быстро Япония приняла идеи американизации».
«Будет ли нам выгодно проводить больше времени с мудрыми, умными пожилыми людьми? Несомненно», — утверждает Ольшански.
Старость не мешает чувствовать себя здоровым и профессионально полезным обществу
Одно из основных заблуждений о старении и проблемах долгожителей — то, что старение автоматически влечет за собой физические и умственные нарушения. Но Ольшански и его коллеги обнаружили, что предполагаемая связь между ухудшением здоровья и возрастом не подтверждается реальными данными.
«Большая часть проблем, связанных с возрастом, появляется не из-за старения самого по себе, а из-за того, что мы делаем со своим организмом, — с курением, злоупотреблением алкоголем или с избыточным весом, — говорит Перлз, — на самом деле многие люди — даже те, кто прожил 85 лет и больше, — имеют такое же здоровье и такие же фитнес-профили, как у тех, кто на 20 или 30 лет моложе».
Растет число экспертов, полагающих, что хронологический возраст — не определяющий фактор при оценке состояния здоровья.
«Я думаю, что большинство предпочтет лететь на самолете, управляемом здоровым 70-летним пилотом с 30-летним опытом, чем каким-то новичком», — говорит Перлз.
Есть яркие примеры людей, которые действительно успешно продолжали работать после достижения 100-летнего возраста. Эфраим Энглеман, 103-летний ревматолог, по-прежнему принимает пациентов в своем офисе при университете Калифорнии в Сан-Франциско. Он говорит, что не планирует уйти на покой. Энглеман не первый врач, который продолжает принимать пациентов после своего 100-летнего юбилея. «Curly» Уотсон, врач из Огасты, штат Джорджия, занимался медициной, пока не умер в возрасте 102 лет, приняв за свою 50-летнюю карьеру около 15 000 детей. И Лейла Денмарк работала врачом до 103-летнего возраста, а затем вышла на пенсию и дожила до 113 лет.
Наше будущее на пенсии
Несмотря на то, что пожилые люди могут внести свой вклад в нашу жизнь, старость иногда рассматривается как что-то внушающее страх либо игнорируется вообще. Эйджизм, вероятно, никогда не будет побежден полностью, но возраст социальной дискриминации в скором времени может быть перенесен, поскольку все большее число людей и в 80, и в 90 лет инициативны и полны жизни.
В Японии уже, похоже, происходит нечто подобное. «Девяносто — это не старость в японском смысле, — говорит Хаяши. — Больше ста? Тогда мы празднуем».
Япония — единственная страна в мире, в которой есть официальный государственный праздник, посвященный чествованию всех пожилых людей
Когда в Японии Хаяши просыпается на рассвете, она видит улицы, заполненные пожилыми парами и одинокими стариками, вышедшими на утренний променад. После утренней прогулки многие японские пенсионеры проводят свой день работая в качестве добровольцев, регулярно взаимодействуя с молодыми людьми. Япония — единственная страна в мире, в которой есть официальный государственный праздник, посвященный чествованию всех пожилых людей.
Япония может служить положительным примером. Количество людей, которые приближаются к пенсионному возрасту, будет резко расти, а значит, будет расти число полных жизненных сил полностью занятых пенсионеров, которые продолжают жить без посторонней помощи и работать в свои 80, 90 и даже 100 лет. Это, вероятно, будет скоро, так как первая волна бэби-бумеров начинает подходить к возрасту выхода на пенсию. Как говорит Ольшански: «Те из нас, кому за 70, считают себя революционерами. Я могу заверить вас, что мы объединимся в знак протеста против дискриминации по возрасту и кое-что изменим, — говорит он, — и вы, молодые, будете только в выигрыше».
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