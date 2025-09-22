8 вещей, которые в СССР можно было позволить себе на 1 рубль

Сегодня купить что-то на 1 рубль нереально – даже коробка спичек стоит дороже. А в советское время эти деньги можно было потратить на покупку приятной мелочи или даже комплексный обед. Novate.ru рассказывает, какие товары и услуги в СССР стоили, в прямом смысле, сущие копейки.
1. Пирожное
В советское время выпечку и кондитерские изделия готовили строго по ГОСТу, используя только натуральные отечественные продукты, прошедшие проверку. Поэтому сладости и получались такими вкусными – не зря наши родители и бабушки с дедушками до сих пор вспоминают о них с теплотой, говоря, что сейчас такие лакомства уже не делают. Да и цена у кондитерских изделий была невероятно приятная – одно пирожное стоило 22 копейки, на рубль можно было накормить всю семью.
Сейчас в магазинах тоже можно найти недорогие сладости, однако к их составу возникает очень много вопросов. А купить торт, шоколадные конфеты или пирожные, приготовленные из натуральных продуктов, получится разве что у кондитеров. Однако нужно приготовиться к тому, что цена будет кусаться – средняя стоимость за килограмм составит примерно 1500-2000 рублей.
2. 10 литров бензина
Как выглядела заправка в Советском Союзе. / Фото: starominskaja.ru
В СССР самым популярным был бензин А-72. За 70 копеек можно было купить целых десять литров, поэтому заполнить бак автомобиля не составляло никакого труда. Это мог сделать любой трудоустроенный человек, даже не считая деньги. И при таких расценках правительство уже призывало граждан экономно относиться к горючесмазочным материалам.
Сегодня многие отказываются от покупки автомобиля, предпочитая пользоваться общественным транспортом, потому что обслуживание и топливо влетают в копеечку. И это с учетом того, что российский бензин на данный момент является вторым по дешевизне в Европе: в среднем его цена составляет 51,3 рубля за литр. Согласно опросу, который проводило аналитическое агентство «Автостат» вместе с изданием «За рулем», в 2019 году 42% россиян тратили на бензин больше 4000 рублей в месяц. Сейчас эта цифра существенно возросла.
3. Комплексный заводской обед
В столовой можно было полноценно поесть за 70 копеек. / Фото: newsblok.ru
Настоящей отдушиной для советских трудящихся был перерыв в разгар рабочего дня. Особенно торопились на обед люди, которые зарабатывали на жизнь физическим трудом. Они знали, что смогут съесть первое, второе и компот, при этом потратив всего один рубль. А на некоторых предприятиях, например, в столовой завода КамАЗ, обед стоит всего 70 копеек. В эту стоимость кроме основных блюд входили также полстакана сметаны, хлеб и булочка.
Современные организации очень редко оснащены полноценными столовыми. Иногда на первом этаже есть буфет, однако максимум, что там можно купить – чай и пирожок (далеко не всегда первой свежести). А если каждый день обедать в ближайших кафе, можно разориться, ведь средний чек составляет 250-300 рублей. Именно поэтому сотрудники предпочитают брать еду из дома – это не только экономнее, но и полезнее.
4. Тушь
Советская тушь для бровей и ресниц. / Фото: legkovmeste.ru
Советская косметика входила в список тех немногих вещей, которые не были в дефиците в СССР, поэтому женщины могли без проблем купить себе пудру или тушь. Кстати, о последней – самой доступной была тушь для бровей и ресниц, которая производилась на фабрике «Грим». Она стоила всего 40 копеек, но, к сожалению, качество соответствовало цене. В народе тушь называли «плевалкой»: чтобы воспользоваться ею, нужно было плюнуть, растереть, накрасить ресницы, а затем разлепить их иголкой, чтобы не напоминали паучьи лапки.
На современном рынке можно найти огромное количество тушей от разных производителей. Одни удлиняют ресницы, другие делают их объемнее, третьи создают 3D-эффект. Единственный минус косметических продуктов заключается в цене. Она начинается от 300 рублей, а вот верхнего предела не существует из-за большого разнообразия товаров.
5. Маникюр
Маникюрные кабинеты были при парикмахерских. / Фото: news.obozrevatel.com
При большинстве советских парикмахерских были маникюрные кабинеты. За 22 копейки мастера в белых халатах делали чистку ногтей без покрытия, а за 30 копеек – с покрытием. Благодаря таким низким ценам, бюджетно могла привести ногти в порядок любая женщина.
Сегодня услуги нейл-мастера стоят намного дороже. Даже за банальный маникюр без покрытия и укрепления нужно будет отдать не меньше 500 рублей, не говоря уже о полноценной услуге. А ведь так хочется, чтобы ногти выглядели идеально и говорили о вас, как об ухоженной женщине. Конечно, качество работы советских мастеров было далеко от идеала, но они и не требовали баснословных денег (в отличие от современных специалистов, большинство из которых нужно проверять на профпригодность).
6. Билет в кино
Билет в кино можно было купить за 25 копеек. / Фото: fishki.net
Советский кинематограф – еще одна гордость СССР. Фильмы, которые снимали в прошлом веке, завораживали реалистичным сюжетом, искренней игрой актеров и настоящими эмоциями, которые оставались после просмотров картин. В кино любили ходить и взрослые, и дети, а благодаря низкой цене билетов, это можно было делать хоть каждую неделю. Утренний сеанс в будний день стоил 10 копеек, а вечерний сеанс в субботу или в воскресенье – 35-40 копеек.
В 2022 году поход в кино всей семьей на вечерний сеанс обойдется в несколько тысяч рублей. А ведь нужно еще обеспечить себе и детям еду и напитки: попкорн, колу, чипсы и пр. Наверное, именно поэтому все большее количество людей предпочитают покупать большие телевизоры и устраивать киносеансы дома.
7. Билет на аттракцион
Билет на аттракцион «Баварские повороты». / Фото: crafta.ua
Еще одно недорогое развлечение в советское время – парк аттракционов. На выходных родители с детьми обязательно отдыхали в одном из таких парков, катались на каруселях и ели сладости. «Лодочки» стоили пять копеек, «Мертвая петля» – двадцать копеек. После того, как ребенок получал море положительных эмоций от катания на аттракционах, родители вели его в кулинарию, и покупали свежее пирожное, которое стоило 22 копейки. В общем, на рубль можно было вдоволь поразвлечься.
Сейчас подобные парки предпочитают обходить стороной, ведь там можно оставить половину своей зарплаты. Для примера приведем московские расценки. Итак, стандартный билет стоит 700, однако он позволяет лишь войти на территорию столичного парка аттракционов, а за каждую карусель придется платить отдельно. Чтобы получить безлимит на все карусели, придется заплатить 2000 рублей. И это цены только для одного ребенка. А если в семьи их три? Плюс дети обязательно попросят сладкую вату или какие-нибудь напитки, а в таких местах развлечений они обычно стоят втридорога.
8. Настольные игры
Домино - одна из самых популярных настольных игр. / Фото: drive2.ru
У большинства людей, живших в СССР, зарплата была более чем скромная, однако это не мешало родителям баловать своих детей приятными мелочами. Одним из самых популярных подарков была настольная игра. Так, например, коробка деревянного домино стоила всего 30 копеек. Игра не сильно била по кошельку, однако доставляла детям море удовольствия. Теперь, чтобы порадовать ребенка, нужно заплатить кругленькую сумму. Та же «Монополия» или «Дженга» стоят не менее тысячи рублей, и это классический вариант, без усложнений, сюжетных линий и пр.
