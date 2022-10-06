Самая высокая заброшенная постройка в мире

Одиноко возвышающаяся полуразрушенная башня в Екатеринбурге — остатки советской империи и былых амбиций. Зданию было предназначено нести информацию в каждый дом Свердловской области, однако с 1991 года строительство башни остановлено, и вот уже 26 лет она приходит в упадок.













Сроительство башни началось в 1983 году, а ее высота должна была составлять 361 метр.







В здание планировали перенести городские телерадиопередающие мощности и покрыть телесигнал Свердловска.







Еще там должен был находиться ресторан, аналог «Седьмого неба» на Останкинской телебашне.







Проблемы с финансированием начались еще с 1989 года, а с развалом СССР в 1991 году строительство окончательно остановилось. Башню достроили до отметки в 219,25 метра.







В 1990-е годы башня стала излюбленным местом экстремалов, скалолазов и бейсеров, а также самоубийц.







В 2000-е ее облюбовали бейсджамперы. Сейчас проход на башню закрыт.



















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