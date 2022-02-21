«Продам четверых детей!»: Как сложилась жизнь детей со скандальной фотографии 1948 года

4 августа 1948 - Чикаго, штат Иллинойс: Аукцион по продаже маленьких детей мистера и миссис Рэй Чалифукс. Чикаго, штат Иллинойс.
В 1948 году почти все газеты Америки облетела фотография, на которой женщина выставила на продажу своих маленьких детей. В это сложно поверить, но это совсем не шутка… Что за трагическая история скрывается за этим душераздирающим снимком? И как сложилась жизнь у этих детишек?
Эта фотография является безмолвным свидетелем, казалось бы, невозможной трагической истории, случившейся на самом деле. Выставила на продажу всех своих четырех малолетних детей семья Чалифукс, 40- летний водитель грузовика Рэй и его 24-летняя жена Люсиль, беременная уже пятым ребенком.
После того, как глава семейства лишился работы, семья несколько месяцев вела борьбу с бедностью и нависшей над ними угрозой выселения. И в отчаянии, когда ситуация показалась им совершенно безвыходной, супруги решились на этот потрясший всех бесчеловечный поступок – продать детей. Возможно, они посчитали тогда, что для их детей это будет неплохим шансом на лучшую жизнь.
На ступеньках дома сидят, обнявшись, четверо симпатичных улыбающихся ребятишек, почти все они погодки, от двух до шести лет. Рядом с ними – большое объявление о продаже этих детей и мать, прячущая свое лицо от камеры.
На верхней ступеньке - старшая девочка Лана, шести лет, и пятилетняя Рей Анна, а внизу - Милтон, четыре года, и малышка Сью Эллен, которой всего два годика.
Некоторые люди утверждали, что это было всего лишь постановочное фото, и речь не шла о продаже детей, на самом деле это был крик о помощи. И наверняка этот крик был услышан, и после публикации многие предлагали этой семье помощь – и не только финансовую, но также работу и кров. Однако спустя два года все дети действительно были раскуплены, включая еще одного мальчика, Бедфорда, который родился у этой женщины через несколько месяцев.
Каково это – быть проданными собственной матерью?
Спустя несколько десятков лет, журналисты предприняли попытку разыскать этих детей и узнать, как же сложились их судьбы.
Оказалось, что все дети выжили, а некоторым из них удалось даже встретиться друг с другом уже в 21 веке.
Рей Анна и Милтон
В 1950 году семилетнюю девочку выкупила семья фермеров Джон и Рут Зоетман. Милтон, не желая расставаться с сестренкой, сильно расплакался, и супруги решили взять к себе и его. Имена им поменяли и стали их звать Беверли и Кеннет. Жизнь у детей оказалась совсем несладкой, жили они в сарае, а днем работали в поле, при этом их постоянно избивали и всячески унижали.
Со слов Милтона, в первый же день "приемный" отец связал его, избил и сказал, что будет использовать его в качестве раба. Милтон согласился с этим, маленький мальчик, он даже не знал такого слова.
Через некоторое время, снова жестоко избив его ногами, Джон привязал мальчика на несколько дней в сарае, в котором было полно крыс, и кормил его только молоком и арахисовым маслом. От крыс мальчику пришлось отбиваться ножом для сбора кукурузы. В ответ на вопрос Милтона, за что его наказали, Джон ответил, что делает это для профилактики, чтобы впредь он его боялся и всегда слушался.
Однажды подросший Милтон не выдержал, и после очередного избиения дал Джону сдачу , после чего тот вызвал полицию. Милтона судили, и чуть было не посадили в тюрьму, но заменили тюрьму психиатрической больницей.
В 17 лет, освободившись, он ушел из дома. Когда ему был 21 год, Милтон разыскал свою биологическую мать.
Вскоре после продажи детей она развелась, второй раз вышла замуж и родила еще четверых детей. Прожив у нее месяц и так и не почувствовав с ее стороны никакой любви, заботы и сожаления, Милтон ушел от нее, на этот раз сам. Кроме того, второй ее муж тоже стал поднимать на него руку.
После этого он уехал в Чикаго, там женился, а в дальнейшем, по совету врачей, переехал с женой в Аризону.
Рей Анну, когда ей было 17 лет, похитили и изнасиловали. Когда супруги Зоетман узнали о том, что она беременна, они отправили ее в Мичиган, в приют для одиноких женщин с детьми. Там она родила девочку, но ребенка ей не отдали, и Рей вернулась обратно на ферму.
Рей, как и Милтон, тоже один раз виделась с матерью, но их встреча также прошла холодно.
Бедфорд
Самому младшему из проданных детей, Бедфорду, родившемуся в 1949 году, похоже, повезло больше других. Его официально усыновили супруги МакДэниел, у которых своих детей не было. Выглядел малыш очень плохо, весь был покусан клопами. После усыновления ему сменили имя, и сейчас его зовут Дэвидом.
Приемные родители любили мальчика, хотя и воспитывали в строгости. Жили они в поселке Витфилд, за несколько километров от фермы супругов Зоетман, где росли Рей и Милтон. После того, как Дэвид узнал об этом, он несколько раз ездил к ним на лошади или велосипеде и видел, как плохо им живется, находя иногда их даже связанными в сарае.
Сейчас он живет в Вашингтоне, работает водителем. Дэвид сказал, что, уже будучи взрослым, тоже встречался со своей родной матерью. “Избавившись от нас, она еще раз вышла замуж, у нее еще четверо дочек. С ними она живет, а с нами не захотела”. Увидев сына, она лишь сказала: “У тебя взгляд, такой же, как у отца”, и ни капли сожаления в голосе…
Дэвид очень сильно мечтал о том, чтобы собраться всем пятерым детям вместе, и даже запланировал встречу на 2013 год. Но, к сожалению, оказалось, что их старшая сестра Лана умерла еще в 1998 году от рака, а другая сестра, Сью Эллен, скончалась спустя несколько недель после выхода в «Нью-Йорк Таймс» статьи о проданных в 1950 году детях.
Рей Анна и Сью Эллен
Рей уже в возрасте 70 лет, благодаря журналистам, которые смогли отыскать проданных когда-то детей, встретилась со своей младшей сестрой. Сью тогда уже была очень сильно больна, не могла даже разговаривать, только писала, ей было 67 лет.
Сью очень обрадовалась встрече. Рей показала ей платьишко, в котором ее продали, и которое она сохранила. К платью прикреплена записка о том, что других личных вещей у девочки нет.
Рей Анна со своим платьишком
Насчет своей матери Сью написала, что никогда не простит ее и желает ей гореть в аду. Видимо, жизнь у нее сложилась не лучше, чем у Рей.
Дэвид, пожалуй, единственный из проданных детей, кто не осуждает свою мать. “Все мы люди. Все мы делаем ошибки”, сказал он. “Она, возможно, думала о детях. Не хотела, чтобы они умерли. Мы не должны ее судить”.
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