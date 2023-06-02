Заброшенные психиатрические больницы

Образы заброшенных больниц — они не для слабонервных. Оба медицинских учреждения в Италии, которые показаны тут — это психиатрические лечебницы, закрытые властями в 1978 году.



Австрийский фотограф из Граца Thomas Windisch прогулялся по итальянским заброшенным психиатрическим больницам и узнал, водятся ли там призраки…







1. Луч света. (Фото Thomas Windisch):







2. Мед. отчеты. (Фото Thomas Windisch):







3. Картотека. (Фото Thomas Windisch):







4. Жилая зона. Сейчас здесь могут быть только призраки… (Фото Thomas Windisch):







5. Больничный холл. (Фото Thomas Windisch):







6. Комната, где проходило психиатрическое лечение. (Фото Thomas Windisch):







7. Коридор в заброшенной психиатрической больнице. (Фото Thomas Windisch):







8. Винтовая лестница. (Фото Thomas Windisch):







9. Странное граффити и чья-то коляска. (Фото Thomas Windisch):







10. (Фото Thomas Windisch):







11. В этом жутком кресле тоже лечили больных…(Фото Thomas Windisch):







12. Похоже, кото-то торопился покинуть это заведение и забыл обувь. (Фото Thomas Windisch):







13. Душевая. (Фото Thomas Windisch):







14. Хим.препараты. (Фото Thomas Windisch):







15. Кресла для посетителей. (Фото Thomas Windisch):







16. Рентген-кабинет со снимками. (Фото Thomas Windisch):







17. Старые хирургические инструменты. (Фото Thomas Windisch):







18. Заброшенная операционная. (Фото Thomas Windisch):







А мы оставляем эти таинственные места и двигаемся дальше…



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