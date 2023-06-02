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Заброшенные психиатрические больницы

Образы заброшенных больниц — они не для слабонервных. Оба медицинских учреждения в Италии, которые показаны тут — это психиатрические лечебницы, закрытые властями в 1978 году.

Австрийский фотограф из Граца Thomas Windisch прогулялся по итальянским заброшенным психиатрическим больницам и узнал, водятся ли там призраки…

Заброшенные психиатрические больницы

1. Луч света. (Фото Thomas Windisch):

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2. Мед. отчеты. (Фото Thomas Windisch):

Мед. отчеты

3. Картотека. (Фото Thomas Windisch):

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4. Жилая зона. Сейчас здесь могут быть только призраки… (Фото Thomas Windisch):

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5. Больничный холл. (Фото Thomas Windisch):

Больничный холл

6. Комната, где проходило психиатрическое лечение. (Фото Thomas Windisch):

Комната, где проходило психиатрическое лечение

7. Коридор в заброшенной психиатрической больнице. (Фото Thomas Windisch):

Коридор в заброшенной психиатрической больнице

8. Винтовая лестница. (Фото Thomas Windisch):

Винтовая лестница

9. Странное граффити и чья-то коляска. (Фото Thomas Windisch):

Заброшенные психиатрические больницы

10. (Фото Thomas Windisch):

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11. В этом жутком кресле тоже лечили больных…(Фото Thomas Windisch):

В этом жутком кресле тоже лечили больных

12. Похоже, кото-то торопился покинуть это заведение и забыл обувь. (Фото Thomas Windisch):

Похоже, кото-то торопился покинуть это заведение и забыл обувь

13. Душевая. (Фото Thomas Windisch):

Душевая

14. Хим.препараты. (Фото Thomas Windisch):

Хим.препараты

15. Кресла для посетителей. (Фото Thomas Windisch):

Кресла для посетителей

16. Рентген-кабинет со снимками. (Фото Thomas Windisch):

Рентген-кабинет

17. Старые хирургические инструменты. (Фото Thomas Windisch):

Старые хирургические инструменты

18. Заброшенная операционная. (Фото Thomas Windisch):

Заброшенная операционная

А мы оставляем эти таинственные места и двигаемся дальше…

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Заброшенные психиатрические больницы

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