Образы заброшенных больниц — они не для слабонервных. Оба медицинских учреждения в Италии, которые показаны тут — это психиатрические лечебницы, закрытые властями в 1978 году.
Австрийский фотограф из Граца Thomas Windisch прогулялся по итальянским заброшенным психиатрическим больницам и узнал, водятся ли там призраки…
1. Луч света. (Фото Thomas Windisch):
2. Мед. отчеты. (Фото Thomas Windisch):
3. Картотека. (Фото Thomas Windisch):
4. Жилая зона. Сейчас здесь могут быть только призраки… (Фото Thomas Windisch):
5. Больничный холл. (Фото Thomas Windisch):
6. Комната, где проходило психиатрическое лечение. (Фото Thomas Windisch):
7. Коридор в заброшенной психиатрической больнице. (Фото Thomas Windisch):
8. Винтовая лестница. (Фото Thomas Windisch):
9. Странное граффити и чья-то коляска. (Фото Thomas Windisch):
10. (Фото Thomas Windisch):
11. В этом жутком кресле тоже лечили больных…(Фото Thomas Windisch):
12. Похоже, кото-то торопился покинуть это заведение и забыл обувь. (Фото Thomas Windisch):
13. Душевая. (Фото Thomas Windisch):
14. Хим.препараты. (Фото Thomas Windisch):
15. Кресла для посетителей. (Фото Thomas Windisch):
16. Рентген-кабинет со снимками. (Фото Thomas Windisch):
17. Старые хирургические инструменты. (Фото Thomas Windisch):
18. Заброшенная операционная. (Фото Thomas Windisch):
А мы оставляем эти таинственные места и двигаемся дальше…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Заброшенные психиатрические больницы
Образы заброшенных больниц — они не для слабонервных. Оба медицинских учреждения в Италии, которые показаны тут — это психиатрические лечебницы, закрытые властями в 1978 году.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии