5 советских внедорожников, ставших символами эпохи

История о том, как привод на все колеса стал национальной идеей
Так уж повелось, что в российском менталитете слово «джип» вызывает ассоциации с толстыми шеями, кожаными куртками и прочими стереотипами. Мало кто смотрит на внедорожники как на рабочих лошадок, способных провезти в своем чреве тело хозяина по болотам, лесам и прочим препятствиям.
ГАЗ-67. Он же Иван-Виллис, он же Отец
Незадолго до войны в великих советских умах заскреблась мысль о необходимости создания качественного внедорожника для военных целей. Все передовые военные державы в то время уже имели налаженную систему производства вездеходов, и за основу для отечественной разработки решено было взять американский Willys МВ Jеер.
Как известно, достопамятный Виллис по праву считается отцом всех джипов, выпускаемых сейчас мировым автопромом. С небольшими изменениями он выпускался до 2004 года, под маркой Jеер Wrangler. Советская вариация Виллиса получила наименование ГАЗ-67. На автомобиле был установлен четырехцилиндровый двигатель, объемом 3280 кубических сантиметров, развивающий мощность в 54 лошадиных силы. Сразу нужно оговориться, что вплоть до распада СССР внедорожники проектировались не только для передвижения вне дорог, но и как тягачи для легких артиллерийский установок.
ГАЗ-69. Он же «козёл»
Вскоре после войны начались изыскания, посвященные новой модели внедорожника, призванной заменить надежный, но устаревший ГАЗ-67. Первые опытные модели были выпущены ещё в 1948 году, а серийное производство ГАЗ-69 началось в 1953, на заводе ГАЗа в Ульяновске, ранее занимавшимся выпуском легендарных «полуторок». С самого начала «козел» стал выходить в двух модификациях. Первая имела две двери и кузов на восемь мест, а вторая, выходившая под названием ГАЗ-69А, имела пять дверей и пять посадочных мест. Силовой агрегат мощностью 50 ло-шадиных сил был позаимствован у только что освоенной «Победы».
Правда, по тяговитости он немного уступал мотору Ивана-Виллиса, но в условиях мирного времени на это никто не обращал внимания. Автомобиль активно импортировался во все страны мира. В Румынии и в Китае он даже самостоятельно производился местными заводами, правда, без лицензии и под местным брендом. Особую популярность ГАЗ-б9 приобрел в жарких странах Африки и Латинской Америки. «Тропическое» исполнение внедорожника снискало нежную любовь военных, плантаторов и рабовладельцев из стран третьего мира. До сих пор по дождевым лесам ездят русские «козлы», хотя и несколько видоизмененные стараниями местных умельцев.
УАЗ-469
Вдохновляясь громким лозунгом «Догнать и перегнать Америку», советские автомобилестроители решили перегнать все страны вместе взятые. Желая утереть нос и английским Ленд-Роверам и американским Хаммерам, конструкторы принялись за проектирование принципиально нового внедорожника, одинаково подходящего как для военных, так и для гражданских нужд. Проект был готов уже в 1961 году, но серийное производство началось только в 72.
Несмотря на вялый старт, автомобили УАЗ сейчас считаются одними из самых популярных в мире. Вы наверняка не раз замечали УАЗики в голливудских боевиках, действие которых разворачивается на Ближнем Востоке или в Африке. Всего наш главный внедорожник экспортировался более чем в 100 стран мира и до сих пор производится в России в модернизированном виде под маркой «Хантер».
ЛуАЗ-969
Мнения об этом автомобиле всегда были крайне противоречивыми. Некоторые восхваляют «охотничий Запорожец», называя его лучшим народным автомобилем, а некоторые брезгливо морщатся, заметив несуразный силуэт в автомобильном потоке. Тем не менее автомобиль, созданный на базе ЗАЗ – 969, знаменитого «ушастого», в 1978 году на международном салоне в Турине вошел в десятку лучших автомобилей Европы, а в 1979 на Чехословацкой выставке получил золотую медаль как лучший автомобиль для села. И действительно подлинную любовь и признание ЛуАз снискал именно у деревенских жителей, а также у охотников и рыболовов.
Нива. Она же Лада-2121
В истории советского автомобилестроения эта машина навсегда останется как первый внедорожник без военного прошлого, предназначенный исключительно для гражданского пользования. Еще пребывая в зачаточной стадии опытного автомобиля, «Нива» приняла участие в конкурсе на проходимость, в котором участвовали опытные модели полноприводных «Москвичей», УАЗы, ЛуАзы и Ленд-Роверы. Специально для испытаний были выбраны такие труднодоступные места, как пашня с растаявшим снегом, карьерный песок, подмоченный дождем и прочие коварные места.
Все маститые вездеходы немедленно увязли в плодородной отечественной земле, а «Нива» продолжила свое движение, ни разу не завязнув в поставленных препятствиях. Ко всему прочему, «Нива» стала единственным легковым автомобилем, который официально экспортировался в Японию. Ходят слухи, что один из самых популярных джипов в мире «Сузуки Витара» проектировался с использованием наработок Волжского автозавода. Как и вся история отечественного автомобилестроения, советский опыт создания был неоднозначным, но, безусловно, удачным. Грубость сборки оправдывалась форм-фактором, а конструктивные решения по сей день находят своих ценителей по всему миру.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии