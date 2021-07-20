Что посадить после клубники. Какие культуры будут хорошо расти на этом месте в следующем году

Выращиванием клубники занимаются многие дачники. Ведь эта красивая, аппетитная ягода по вкусу многим. Как и каждая из культур, клубника не может долго произрастать на одном и том же участке.

Подыскивать для нее новое место необходимо через 3-4 года.

Чтобы посаженные на освободившейся земле культуры давали хорошие урожаи, важно знать, что можно сажать после клубники, а что не рекомендуется.

Что можно посадить после клубники

Садовая земляника не только приятна на вкус, но и полезна. Она содержит пектиновые, азотистые кислоты, клетчатку. Чтобы покрыть суточную потребность организма в витамине С, нужно съесть 80 г ягод. Такой питательной она становится благодаря сильно разветвленной корневой системе. Через нее клубника забирает из верхнего слоя земли полезные вещества, тем самым истощая её. Садовую землянику любит не только человек, но и различные вредоносные микроорганизмы. Болезни и вредители также опасны для всего семейства розоцветных: шиповника, малины, рябины.

Всё это нужно учитывать при посадке кустарников, деревьев и овощей на место клубники.

После уборки ягодных кустов лучше дать почве отдохнуть и восстановиться. Для этих целей высаживают сидераты. Так называют зелёные удобрения, выращиваемые с целью усовершенствования текстуры почвы, обогащения её азотом, белками и избавления от сорной травы.

К таким удобрениям относятся: злаки, горчица, люцерна и рапс.

Чеснок и лук высаживают для уничтожения оставшихся от ягоды вредных организмов. Эти культуры обладают противомикробными свойствами. Они обеззараживают землю, обеспечивая тем самым здоровый рост последующих растений. Петрушку, кинзу, сельдерей высевают между рядами и по периметру. Насекомые-вредители не переносят исходящий от них аромат.

Также зелень поможет отпугнуть слизней. Зонтичный корнеплод — морковь не имеет единых с садовой земляникой вредителей. К тому же корни её питаются от нижних слоев почвы, не затронутых ягодой. Овощеводы используют эти знания и получают высокие урожаи корнеплодов, выращивая их после садовой земляники. Также можно посадить на освободившейся грядке тыквенные растения: огурец, дыню, тыкву. Под эти овощи все же лучше предварительно подготовить грунт — внести удобрения.

Подсолнечник, выращенный после ягодных кустов, не только даст богатый урожай семечек, но и привлечет мелких птиц, которые помогут истребить вредных насекомых. После садовой земляники земля скудна на содержание азота. Восстанавливают его бобовые культуры: горох, фасоль, соя, арахис. На их корнях присутствуют бактерии, которые связывают азот из воздуха и производят азотсодержащие соединения. В агрономии бобовые культуры являются главными растениями для восстановления земель, утративших плодородие. Если площадь позволяет, на огороде можно разбить клумбу. Пионы, тюльпаны, лилии, петунии являются хорошими последователями семейства розоцветных. Огородники также сажают ночную фиалку, она не только красива, но и издает приятный запах.

Какие культуры нельзя высаживать после клубники

Недопустимо, чтобы культура-последователь была того же семейства, что и предшественник. Не рекомендуется выращивание после клубники любых представителей розоцветных или шиповниковых. Рябина, малина, ежевика, шиповник, морошка поражаются теми же болезнями и вредоносными насекомыми, что и садовая земляника.

На следующий год после ягоды также не стоит высаживать деревья того же семейства. К ним относятся: яблоня, абрикос, груша, слива, персик, вишня. Макроспориоз, чёрная гниль, чёрная бактериальная пятнистость опасны не только для шиповниковых, но и для семейства Паслёновых. Поэтому картошку, баклажаны и помидоры лучше сажать на следующий год. Редис, хрен, репу и других представителей капустных сажают на освободившуюся землю на второй сезон. В первый год можно выращивать капусту, но лишь поздние сорта. Если клубника росла не в открытом грунте, а в теплице, при севообороте достаточно учитывать болезни растений, которые передаются через почву. Вредители обычно плохо размножаются в плёночных оранжереях.

Зачем необходимо придерживаться правил севооборота

Последовательное перемещение растений по полям и по времени называется севооборотом. Растениеводы разделяют участок на даче на несколько частей и меняют культуру на каждой из них в соответствии с рекомендациями. Одно и то же растение нельзя постоянно культивировать на одном месте. Она поражается схожими заболеваниями, насекомыми и сорняками. Не меняющиеся из года в год и повторные посевы снижают её качество и урожайность.