Редкие фобии, ожившие в серии зловещих коллажей

Около 18% жителей США страдают от диагностируемых тревожных расстройств. 8,7% людей страдают от специфических фобий, в том числе от вполне распространенных — например, от клаустрофобии (боязни замкнутых пространств), агорафобии (боязни толпы или открытых пространств) или акрофобии (боязни высоты). Есть люди с более необычными фобиями, которые часто связаны с определенными предметами. Художник-коллажист Дэвид Дельруэлль совместно с приложением по редактированию фотографий VSCO выбрал несколько редких фобий, чтобы сделать к ним черно-белые иллюстрации.













Диплофобия (боязнь оптического раздвоения).



У художника было десять дней на создание восьми изображений, каждое из которых было основано на одной из диагностируемых редких фобий. Сам Дельруэлль не стал жертвой тревожного расстройства. Но ему пришлось проникнуть в сознание тех, кто знает об этом не понаслышке. Так он продвинулся в понимании того, почему некоторые люди боятся на первый взгляд обычных вещей. Проект показался ему увлекательным, и он даже признался, что разделяет тревожные ощущения при трипофобии (боязни отверстий). «Должен сказать, мне они кажутся довольно неприятными», — сказал Дельруэлль.







Технофобия (боязнь технологий).



Изображения Дельруэлля напоминают по настроению фильмы Альфреда Хичкока, и это неслучайно.

Они сделаны из архивных кадров 1950-1960-х годов, эпохи, когда поп-культура была окрашена паранойей по поводу распространения коммунистической идеологии в мире и постепенным переходом США от организованной религии к светскому спиритуализму.Трипофобия (боязнь отверстий).Так как сроки поджимали, художник полностью погрузился в проект и не спал ночами, сочетая винтажные фотографии и воображая сюрреалистичные сценарии в фотошопе. По словам Дельруэлля, самой сложной оказалась кумпунофобия: пришлось потрудиться, чтобы пуговицы выглядели пугающими.Кумпунофобия (боязнь пуговиц).Большинство фобий проявляется к семи годам. Один из самых эффективных методов лечения — когнитивно-поведенческая терапия, а конкретно — переживание ситуации и предотвращение привычной реакции, когда пациент многократно сталкивается с объектом своей фобии. Со временем после многих раз симптомы паники — учащенное сердцебиение, холодный пот, удушье — отступают.Хронометрофобия (боязнь часов).Работа Дельруэлля — в каком-то смысле как и у Хичкока — разновидность когнитивно-поведенческой терапии. Жизнь разрушают не только тревожные расстройства, но и молчаливое, но постоянное и изматывающее чувство тревоги, преследующее людей в повседневной жизни. Возможно, если столкнуться со страхами лицом к лицу, от них можно избавиться, по крайней мере на время.Хетофобия (трихофобия — боязнь волос).Филемафобия (боязнь поцелуев ).Катоптрофобия (боязнь зеркал).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)