Десерты, которые можно есть без вреда для здоровья

Когда мы едим что-то очень вкусное, наш организм вырабатывает эндорфины. Мы чувствуем себя счастливыми и более бодрыми. Очень сложно отказаться от вкусненьких десертов. Именно поэтому данный материал расскажет, какие вкуснейшие десерты лучше предпочесть.



Важный факт перед прочтением статьи! Для начала всё-таки нужно сказать, что полезных десертов не существует.

1. Если мороженое - только пломбир на сливках!

2. Десерт ШОКОБАНАН

3. Домашний сыр ПРОВАНС

4. Чизкейк