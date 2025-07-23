Десерты, которые можно есть без вреда для здоровья

Когда мы едим что-то очень вкусное, наш организм вырабатывает эндорфины. Мы чувствуем себя счастливыми и более бодрыми. Очень сложно отказаться от вкусненьких десертов. Именно поэтому данный материал расскажет, какие вкуснейшие десерты лучше предпочесть.
Важный факт перед прочтением статьи! Для начала всё-таки нужно сказать, что полезных десертов не существует.
1. Если мороженое - только пломбир на сливках!
Часто неопытные «худеющие», выбирая мороженое, отдают предпочтение тому, где меньше калорий. Это фатальная для талии ошибка. Увы, мороженое - это сочетание «быстрых» углеводов и молочного жира. Секрет в том, что калорийность углеводов вдвое (!!!!!) меньше, нежели калорийность жиров. А вот вреда от углеводов, напротив, вдвое больше. Низкая калорийность мороженого возможна за счёт уменьшения доли жиров, значит, количество углеводов зашкаливает. Итог - выбирать самое жирное мороженое и получать удовольствие с минимальным ущербом для фигуры.
2. Десерт ШОКОБАНАН
У контролирующих вес, но не истязающих себя неполноценными диетами дам есть вкусный, сытный, полезный рецептик десерта, состоящего из двух ингредиентов: банан + какао. Один банан (примерно 150-200 Ккал) и 20 граммов какао (не более 50 ККал) смешать в блендере. Если банан не слишком спелый, можно добавить для пластичности массы ложечку йогурта, кефира или любого другого предпочитаемого кисломолочного продукта. Получившийся мусс - это полезная, объёмная порция «медленных» углеводов, калия, магний (банан) и не менее полезная для кожи и волос порция растительных жиров (какао).
3. Домашний сыр ПРОВАНС
Рецепт удивительно прост. Смешать два яйца со стаканом сметаны, прованскими травами и чайной ложкой соли, влить смесь в почти вскипевшее молоко. В течение пяти минут держать на медленном огне, помешивая. Образуются хлопья. Кастрюлю со смесью нужно вылить в дуршлаг с двойным слоем марли, сверху положить пресс (тяжёлое блюдце вполне подойдёт). Жидкость стечёт, спрессованная масса через 6-8 часов в холодильнике превратится в идеальный солёненький десерт к чашечке утреннего эспрессо.
4. Чизкейк
Еще несколько лет назад слово «чизкейк» казалось сверхновым и ультрамодным, а теперь сложно найти кондитерскую, на полках которой бы не стояло несколько вариантов такого десерта, как чизкейк. Чизкейк является максимально невредным десертом, так как в его состав преимущественно входит сыр либо творог. Невероятно, но первые аналоги чизкейка появились еще в Древней Греции!сыросодержащие десерты имеют очень широкое распространение, в то время как в странах Восточной Европы к ним пока еще относятся настороженно. Но достаточно одного визита в «сырную кондитерскую», чтобы понять, что десерты из творога и сыра невероятно вкусны и разнообразны. Кроме того, примитивные чизкейки очень легко приготовить в домашних условиях. Самое главное при домашней выпечке чизкейков - не слишком долго взбивать творожную массу, чтобы при выпекании блюдо не «»осело», а «выросло».
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