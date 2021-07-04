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Одиночество под маской равнодушия и спокойствия: Картины о двойственном душевном состоянии


После тяжёлого дня. Автор: Hope Gangloff.

После тяжёлого дня. Автор: Hope Gangloff.

Глядя на эти необычные и слегка странноватые работы, понимаешь, что новые главы жизни начинаются сами по себе, неосознанно и непредсказуемо. С нуля, с малейшей детали: от усталости после тяжёлого трудового дня до истерики со скандалами, оставляющими после себя угрюмые лица и пепелище. Ещё никогда в творчестве ни одного художника не приходилось ощущать такого сильного, угнетающе-неизбежного одиночества, как на картинах Хоуп Гэнглоф (Hope Gangloff), которая смешивая все цвета и оттенки, пишет до такой степени неуютную атмосферу, что заставляет почувствовать себя погашенным во всех смыслах этого слова.

Партия в шахматы. Автор: Hope Gangloff.

Партия в шахматы. Автор: Hope Gangloff.

 
Думая о своём. Автор: Hope Gangloff.

Думая о своём. Автор: Hope Gangloff.

 
Упуская важную вещь. Автор: Hope Gangloff.

Упуская важную вещь. Автор: Hope Gangloff.

 
Наедине с собой. Автор: Hope Gangloff.

Наедине с собой. Автор: Hope Gangloff.

 
Одиноки вдвоём. Автор: Hope Gangloff.

Одиноки вдвоём. Автор: Hope Gangloff.

 
Рухнувшие мечты и надежды. Автор: Hope Gangloff.

Рухнувшие мечты и надежды. Автор: Hope Gangloff.

 
Последний рывок. Автор: Hope Gangloff.

Последний рывок. Автор: Hope Gangloff.

 
Размышляя о жизни. Автор: Hope Gangloff.

Размышляя о жизни. Автор: Hope Gangloff.

 
Дружеские посиделки. Автор: Hope Gangloff.

Дружеские посиделки. Автор: Hope Gangloff.

 
В ожидании сообщения. Автор: Hope Gangloff.

В ожидании сообщения. Автор: Hope Gangloff.

 
Пластинка. Автор: Hope Gangloff.

Пластинка. Автор: Hope Gangloff.

 
Марафет. Автор: Hope Gangloff.

Марафет. Автор: Hope Gangloff.

 

Уставшие лица с влажными от солоноватых слёз щеками и покрасневшими заплаканными глазами, в которых плещется ни что иное как вязкая и глубокая, затягивающая пустота, вызывающая желание покончить с липкой безысходностью раз и навсегда.
И складывается такое впечатление, что все эти мужчины и женщины мечтают лишь об одном – обрести физическую боль взамен той, что терзает изнутри. А ещё, им хочется исчезнуть. Просто раз и навсегда, не оставляя после себя не малейшего намёка на то, что когда-то здесь были. Они жаждут растаять, как сизый дым в ночном небе, раствориться как сахар в горячей воде, стать призраками, давным-давно потерявшими человеческие очертания, по которым мог бы признать и опознать их такой огромный и далеко не гостеприимный мир. И падая в очередную бездну собственного одиночества, они думают о том, где всему этому предел и почему в этот раз ещё хуже, чем в прошлый, если тогда казалось, что дальше некуда... Что если всем этим художница пытается показать тот самый предел, который начинается там, где заканчиваются обиды, боль и разочарования, сменяясь банальной пустотой, ловко скрытой за масками в виде кривоватых улыбок, чтения газет, полусна и размышления над чем-то очень «важным».
Чаепитие. Автор: Hope Gangloff.

Чаепитие. Автор: Hope Gangloff.

 
Чашка чая. Автор: Hope Gangloff.

Чашка чая. Автор: Hope Gangloff.

 
Писатель. Автор: Hope Gangloff.

Писатель. Автор: Hope Gangloff.

 
Видимость. Автор: Hope Gangloff.

Видимость. Автор: Hope Gangloff.

 
Новости. Автор: Hope Gangloff.

Новости. Автор: Hope Gangloff.

 
Одиночка. Автор: Hope Gangloff.

Одиночка. Автор: Hope Gangloff.

 
Грусть, тоска, печаль. Автор: Hope Gangloff.

Грусть, тоска, печаль. Автор: Hope Gangloff.

 
Мнимое тепло. Автор: Hope Gangloff.

Мнимое тепло. Автор: Hope Gangloff.

 
Одна из... Автор: Hope Gangloff.

Одна из... Автор: Hope Gangloff.

 

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Одиночество под маской равнодушия и спокойствия: Картины о двойственном душевном состоянии

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Одиночество под маской равнодушия и спокойствия: Картины о двойственном душевном состоянииПодписаться на мой Instagram
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