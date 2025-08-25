С нами не соску...
Интересные факты о Бабе-Яге

Баба-Яга – загадочное существо, которое описано во многих русских сказках. И по сей день ученых волнуют не разгаданные до сих пор загадки, окружающие это таинственное существо. Кто же такая Баба-Яга?


Странное имя этой старухи ученые переводят по-разному. Одни убеждены, что «яга» соответствует на некоторых индоевропейских языках значениям «досада, болезнь, скорбеть».
А вот с языка коми «яг» переводится как «сосновый лес» или «бор», а слово «баба» обозначает женщину. Следовательно, Баба-Яга – это лесная женщина.

Живет Баба-Яга в лесу, летает она в ступе. Занимается колдовством. Ей помогают гуси-лебеди, красный, белый и черный всадники, а еще «три пары рук». Исследователи выделяют три подвида Бабы-Яги: воительница (в сражении с ней герой переходит на новый уровень личной зрелости), дарительница (она вручает своим гостям волшебные предметы), а также похитительница детей. Стоит отметить, что при этом она не является однозначно отрицательным персонажем.

Описывают ее как страшную старуху с горбом. При этом она еще и слепа и лишь чует человека, зашедшего в ее избу. Жилище это, имеющее курьи ножки, родило у ученых гипотезу о том, кто же такая Баба-Яга. Дело в том, что у древних славян был обычай возводить для мертвецов специальные домики, которые устанавливались на сваях, возвышаясь над землей. Строили такие избушки на границе леса и поселенья, причем ставили их таким образом, что выход был со стороны леса.

Предполагают, что Баба-Яга – своеобразный проводник в мир мертвых, который в сказках именуется Тридевятым царством. В выполнении этой задачи старухе помогают определенные ритуалы: ритуальное омовение (баня), «покойницкое» угощение (кормление героя по его же просьбе).
Побывав в доме Бабы-Яги, человек на время оказывается принадлежащим к двум мирам сразу, а также получает какие-нибудь определенные способности.

Согласно другой гипотезе, Баба-Яга – женщина-знахарка. В древности целительницами становились нелюдимые женщины, селившиеся в лесу. Там они собирали растения, плоды и коренья, затем их высушивали и готовили из этого сырья самые разные снадобья. Люди, хоть и пользовались их услугами, но в то же время и боялись, так как считали их ведьмами, связанными с нечистыми силами и злыми духами.

Не так давно некоторые российские исследователи выдвинули еще одну очень интересную теорию. Согласно ей, Баба-Яга была никем иным, как инопланетянином, прибывшим на нашу планету с исследовательской целью.

В преданиях рассказывается, что таинственная старуха летала в ступе, при этом заметая свой след огненным помелом. Все это описание очень напоминает реактивный двигатель. Древние славяне, конечно, не могли знать о чудесах техники, а потому по-своему истолковали огонь и громкие звуки, которые мог издавать корабль инопланетянина.

В пользу такой интерпретации говорит и тот факт, что прибытие загадочной Бабы-Яги, согласно описаниям древних народов, сопровождалось падением деревьев в месте приземления и бурей с очень сильным ветром. Все это можно объяснить воздействием баллистической волны либо прямым действием реактивной струи. Славяне, жившие в те далекие времена, не могли знать о существовании таких вещей, а потому объясняли это колдовством.

Избушка, стоящая на курьей ножке, видимо, была космическим кораблем. В таком случае, его малые габариты вполне объяснимы. А курьи ножки – подставка, на которой стоит корабль.

Внешность Бабы-Яги, казавшаяся столь уродливой людям, для инопланетных существ могла быть вполне обычной. Гуманоиды, судя по описаниям уфологов, выглядят не краше.

В сказаниях еще утверждается, что таинственная Баба-Яга якобы была канннибалкой, то есть употребляла в пищу человеческую плоть. С точки же зрения новой теории, на корабле проводились различные опыты над людьми. Позже все это обросло легендами и сказками, которые рассказывали детям. В таком виде и до нас дошла эта история. Трудно что-то доказать, когда прошло уже так много лет, но все же таинственная Баба-Яга оставила свой след в истории не только сказочный, но и, возможно, вполне материальный. Просто он пока не найден.

