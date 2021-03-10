Шпионские товары из интернет-магазина, благодаря которым можно почувствовать себя супергероем

Камера, которая мастерски маскируется под пуговицу. /Фото: knews.kg
Популярный сайт AliExpress предлагает покупателям множество интересных и захватывающих товаров. Чего только стоят шпионские устройства в виде крохотных камер, наушников и средств маскировки. Редакция Novate.ru предлагает подборку удивительных товаров, с помощью которых можно почувствовать себя не только Джеймсом Бондом, но и настоящим супергероем.
1. Скрытое видеонаблюдение
С помощью такой камеры можно устроить незаметное видеонаблюдение. /Фото: efeel.de
Сделать видеокамеру незаметной очень даже просто. Как говорится, если хочешь спрятать что-то, спрячь это на видном месте. На AliExpress можно приобрести камеру, которая замаскирована под обычное зарядное устройство. Работать она начинает после включения в розетку, а внешне выглядит как просто забытый блок зарядки, ничем не выделяющийся и не примечательный.
2. Засекреченные номера
Хитрый способ скрыть свой номер на автомобиле. /Фото: i.ytimg.com
Для тех, кто не хочет светить свой автомобильный номер, существует несколько возможностей оставить его в тайне. Например, рамки, которые переворачиваются, или номера со шторками, с активацией посредством брелока или пульта. Еще один способ маскировки, который трудно распознать даже на камерах — это листик с магнитом. Он крепится на номер, тем самым закрывая одну из цифр, а после того как шифровка уже не нужна, нажатием кнопки открепляется от рамки. Со стороны магнит выглядит как обычный налипший лист.
3. Индукционный микронаушник
Такое крохотное устройство — техника ушла далеко вперед. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы воспользоваться самым маленьким микронаушником, его нужно в буквальном смысле отправить в глубину уха, прямо к барабанной перепонке. А индукционная петля при этом должна располагаться как можно ближе, желательно на груди или нижней части тела. Близость петли отвечает за качество звука. С таким хитрым приспособлением на экзамене не придется заматывать зуб или ухо толстым слоем бинтов, как в фильме. Достаточно будет просто вести себя естественно и быстро записывать.
4. Камера в виде пуговицы
Еще одна камера небольших размеров, которая имеет отличную маскировку. /Фото: cf.shopee.com.my
Эту камеру удобно использовать, когда нужно что-то снять прямо на ходу. Она маскируется под пуговицу, поэтому ее с легкостью можно разместить в нагрудном кармане либо за передней планкой рубашки или блузы.
Полезный совет: Во многих странах скрытое видеонаблюдение и другие шпионские штучки караются законом, поэтому необходимо быть крайне осмотрительным, заказывая подобные устройства с сайта AliExpress и используя их вне дома.
5. Прозрачный замок и набор отмычек
Набор, с которым время пролетит незаметно и точно не скучно. /Фото: sc02.alicdn.com
Все, кто любит смотреть фильмы про шпионов и грабителей, хоть раз в жизни мечтали попробовать открыть замок с помощью отмычек. Этот интересный набор поможет осуществить заветное желание. Благодаря прозрачности замка можно наглядно увидеть, как действует ключ, проворачиваясь в отверстии, и потом с помощью отмычек попробовать повторить такую же операцию. Взламывать чужие дома уголовно наказуемо, но если вдруг потеряется ключ от собственного дома, дачи или гаража, то такой набор может прийтись кстати.
6. Мощная лазерная указка
Лазерная указка, которая на несколько минут может ослепить пилота самолета. /Фото: apithano.gr
Пользоваться устройством с безобидными целями можно, но если пострадает человек или имущество, то уголовное наказание не заставят себя ждать. С помощью такой лазерной указки можно запросто лопнуть шарики с противоположной стороны комнаты, а также зажечь спички. Направляя устройство в небо, можно увидеть, как луч высоко пронзает слои атмосферы. Существуют задокументированные случаи, когда мощная лазерная указка даже мешала полету пилотов на самолете, так что обращаться с ней нужно крайне аккуратно.
7. Шпионский FM-жучок
Маленькое устройство, с помощью которого можно узнать несколько секретов. /Фото: i.ytimg.com
Шпионский FM-жучок совсем маленьких размеров можно использовать для прослушки. С маскировкой проблем точно не возникнет. Данные с FM-жучка может воспринимать обычный телефон, нужно только настроится на определенную волну. Беспроводной микрофон обладает высокой чувствительностью. Гибкие настройки позволяют выполнять удаленную автоматическую запись.
GPS-трекер
Компактное устройство, которое довольно быстро определяет свое местоположение. /Фото: webimg.secondhandapp.com
GPS трекер — это полезное устройство, с помощью которого можно с легкостью определить свое местоположение. Чтобы передать полученные координаты, не требуется значительных усилий и особых способностей. Таким образом, можно отслеживать местонахождение своих вещей или контролировать ребенка, чтобы обеспечить его безопасность. Однако в России даже заказывать такие устройства запрещается, поэтому остается только мечтать об их использовании.
8. USB-Killer
Безобидная на первый взгляд вещица, которая с легкостью может уничтожить любую технику. /Фото: mlmnitqwmxq6.i.optimole.com
USB-Killer выглядит как обычная флешка, но на самом деле куда более опасное устройство. С его помощью можно за считанные секунды сломать любую технику с доступом USB. Это как минимум одна причина не использовать случайно найденные на улице или в помещениях чужие флешки.
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