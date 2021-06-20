Неожиданные способы использования кондиционера для белья

Многим вещам, которые мы регулярно используем в хозяйстве, можно найти очень необычное применение. Одной из таких вещей является кондиционер для белья. Есть как минимум 10 нестандартных способов применения кондиционера для белья, которые облегчат решение бытовых задач.



Удаление лака для волос с ткани

Убрать статическое электричество

Удалить старые обои

Очистить поверхности

Удалить пятен от жесткой воды

Очистить кисти от краски

Удалить пригоревшие остатки пищи

Освежить воздух

Удалить шерсть домашних животных с ковра или мебели

В пульверизаторе смешайте одну крышку кондиционера для белья с таким же количеством воды. Полученное средство нанесите на ткань, на которую попал лак, и оставьте на несколько минут. Уберите остатки лака сухой тканью.Для того чтобы убрать статическое электричество с ковра используйте кондиционер для белья. Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с 0,5 литрами воды, поместите в пульверизатор и разбрызгайте на ковер.Смешайте один колпачок средства для белья с 250 мл воды и нанесите полученный раствор на обои. Через 20 минут вы сможете без проблем удалить остатки обоев.Смешайте четверть стакана кондиционера с водой и вылейте все в распылитель. Нанесите жидкость на ткань и протрите поверхности, чтобы получить идеальны порядок в доме.Наполните стаканы с разводами от жесткой воды кондиционером для белья и оставьте на 10 минут, после этого тщательно промойте посуду под проточной водой.Для того чтобы очистить кисти после ремонта, налейте в банку воду и добавьте одну чайную ложку кондиционера для белья. Хорошо перемешайте и поместите в раствор кисти. Через 15-20 минут кисти будут как новые.Кондиционер для белья даже поможет удалить пригоревшие остатки пищи. Для этого наполните сковороду теплой водой и добавьте несколько капель кондиционера. Оставьте на 60 минут, затем слейте воду и протрите посуду бумажным полотенцем.Смешайте одну часть кондиционера для белья, 2 столовые ложки пищевой соды и 2 части воды. Распылите смесь в комнате, для того чтобы наполнить ее приятным ароматом.С легкостью удалить шерсть домашних животных с ковра и мебели поможет раствор, состоящий из одной части кондиционера для белья и двух частей воды. Распылите раствор на ковер, а затем пропылесосьте.