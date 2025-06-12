9 секретов авиаперелётов, которые не хотят раскрывать пассажирам авиакомпании

Авиаперелеты - это удобный и быстрый способ путешествовать, однако за кулисами этого процесса скрываются некоторые секреты, о которых авиакомпании не спешат рассказывать пассажирам. Некоторые абсолютно логичны и обоснованы, а некоторые могут напугать аэрофобов, но все они очень важны и обеспечивают правильное функционирование воздушного судна.
У авиакомпаний много секретов /Фото:gas-kvas.com
1. Почему в самолете запрещено курение?
Курение запрещено /Фото:73регион.онлайн
Понятно, что это связано с безопасностью, ведь наличие огня в замкнутом пространстве самолета может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому курение на борту строго запрещено, а нарушители подвергаются серьезным штрафам.
К тому же это существенный дискомфорт, причиняемый окружающим пассажирам. Курение запрещено не только из-за профилактики пожаров, но и из-за особенностей воздушного пространства. В кабине самолета воздух циркулирует в замкнутом пространстве, а это значит, что любые вредные вещества, такие как дым от сигарет, могут оказать негативное воздействие на здоровье пассажиров и экипажа. Но существуют ведь исторические фото, демонстрирующие, что курение в самолетах было разрешено в прошлом. Однако масштабное ограничение на курение в авиации было введено в период с начала девяностых по двухтысячные годы.
Раньше об этом не беспокоились /Фото:dzen.ru
Основными причинами для этого стали повышение пожаробезопасности, обеспечение общей безопасности полетов и сложности с быстрым выявлением задымления в салоне.
Кроме того, еще одним фактором является загрязнение фильтров, обеспечивающих подачу воздуха в самолете.
2. Почему телефоны запрещены во время взлета и посадки?
Лучше поставит авиарежим /Фото:uniticket.ru
Это связано с тем, чтобы избежать электромагнитных помех, которые могут повлиять на работу бортовой электроники. Поэтому на взлете и посадке пассажирам приходится отказаться от использования мобильных устройств.
В современных условиях телекоммуникационные диапазоны четко разграничены, исключая возможность негативного воздействия сигналов сотовой связи на бортовые системы воздушного судна. Однако принятие соответствующих мер предосторожности обусловлено широкой распространенностью мобильных устройств среди пассажиров, это скорее касается не только телефонов, а ноутбуков и планшетов, мини компьютеров.
Наличие сотен таких гаджетов на борту рейса создает потенциальный риск электронного шума, способного помешать радиообмену между пилотом и диспетчером. Подобные помехи могут проявляться в виде посторонних звуков, слышимых через динамики компьютеров, телевизоров и радиоприемников при возникновении телефонных звонков в непосредственной близости.
И никаких помех /Фото:all-sfp.ru
К тому же во время взлета и посадки пассажиры должны быть сосредоточены и внимательны, чтобы в случае необходимости моментально реагировать на инструкции экипажа и обеспечить безопасность полета.
3. Любой туалет в самолете можно открыть снаружи
В целях безопасности /Фото:smi24.net
Даже если дверь туалета выглядит прочной и надежной, она легко открывается снаружи с помощью особого механизма. Это сделано для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации экипаж мог быстро открыть дверь и принять необходимые меры. Так как в закрытом туалете пассажир может испытать дискомфорт или ухудшение здоровья. Секретная кнопка часто скрывается под панелью, на которой имеются знаки «туалет в использовании» или «запрещено курение».
4. Запаса кислородных масок на борту самолета хватает на 15 минут
Этот временной промежуток рассчитан на то, что в случае чрезвычайной ситуации пилот сможет привести самолет на безопасную высоту, где пассажиры могут дышать нормальным воздухом. Это важное знание для пассажиров, так как в случае чрезвычайной ситуации, где требуется использование кислородных масок, нужно помнить о правильном порядке действий и спокойно следовать инструкциям экипажа.
Всё рассчитано по минутам /Фото:ВКонтакте
5. Авиакомпании также стараются подавать ужин на борту позже
Авиакомпании тоже экономят /Фото:nvkz-tub.ru
Это сделано для оптимизации расходов авиакомпании, которые часто прибегают к ночным рейсам, так как часть пассажиров засыпает, что сокращает количество необходимых комплектов питания. Кроме того, в связи с ограниченным сроком годности бортового питания излишки часто приходится выбрасиывать. В таком случае, вежливо попросив у бортпроводников дополнительную порцию, можно получить ее без отказа.
Питание во время полета играет важную роль не только в удовлетворении голода, но также в комфорте и благополучии пассажиров на протяжении всего перелета.
6. Пилотам запрещено носить бороду
Правила для всех одинаковые /Фото:flectone.ru
В отличие от распространенного заблуждения, среди пилотов не принято носить бороду. Это объясняется не столько эстетическими соображениями, сколько соображениями безопасности. И делается для того, чтобы в случае аварии они могли надежно использовать маски с кислородом, которые обеспечивают надежное уплотнение между лицом и средством защиты. Эта мера безопасности помогает пилотам быть готовыми к любым неожиданностям и обеспечивает безопасность всех на борту.
Негерметичная посадка маски существенно снижает эффективность подачи кислорода, что ставит под угрозу жизнь и здоровье пилота. Отсутствие бороды у пилотов не мода, а первостепенная мера безопасности, позволяющая им оперативно и эффективно использовать оборудование в случае возникновения нештатных ситуаций.
7. Столики в самолете - одни из самых грязных вещей
Без надобности лучше не трогать /Фото:akrasdia.ru
Хотя экипаж авиакомпаний старается додерживать чистоту в салоне, столики на местах пассажиров могут быть настоящими очагами бактерий. Исследования показали, что на некоторых столиках содержание бактерий превышает норму в несколько раз. Результаты микробиологического исследования поверхностей столов в салоне самолета можно сопоставить с нормой в туалетных комнатах. Несмотря на проводимую уборку, которая в основном сводится к оперативному применению пылесосов, столы подвергаются тщательной дезинфекции лишь эпизодически. Поэтому перед размещением на них покупок, еды или устройств рекомендуется обработать их дезинфицирующими средствами.
8. Мелкие поломки иногда не чинятся сразу
Приоритет на наиболее важном /Фото:hdpic.club
Чтобы сэкономить время и деньги, некоторые авиакомпании могут не сразу устранять мелкие поломки на борту самолета. Это может повлиять на комфорт и безопасность полета, поэтому всегда стоит обращать внимание на состояние самолета и при обнаружении неисправностей обратиться к персоналу.
И хотя наземные техники неустанно просматривают обширный перечень пунктов предполетной проверки. При обнаружении незначительной неисправности они могут отложить ее устранение на период после полета, отдавая приоритет более важным пролемам. Такой подход направлен на обеспечение своевременного отправления воздушного судна в соответствии с намеченным графиком.
9. У диспетчеров просто сумасшедшие нагрузки
Очень сложная работа /Фото:pokayadoma.ru
Диспетчеры, отвечающие за управление воздушным движением, испытывают огромное давление и ответственность за безопасность полетов. Они проводят длительные смены, отслеживают сотни рейсов одновременно и принимают решения в экстренных ситуациях.
В напряженной среде крупного аэропорта диспетчеры обеспечивают бесперебойное функционирование, контролируя при этом до 80 взлетов и посадок в час. Это колоссальная ответственность, требующая высокой бдительности, поэтому в целях поддержания оптимального уровня производительности и безопасности каждые 60 минут диспетчерам предоставляется не менее 10 минут отдыха. Поэтому необходимо уважение и понимание к их работе.
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