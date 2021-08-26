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Газон для ленивых

Клеверный газон — одно из лучших решений для участка. Сочная зелень, среднеустойчивая к вытаптыванию, которая не требует особых усилий в уходе, — прекрасный выбор для газона!
Газон для ленивых
Клеверный газон часто называют «газоном для ленивых». Он не требует особого ухода, легко переносит засуху и тень. Однако газон будет выглядеть намного свежее, если увлажнять его дождеванием раз в 2-3 дня. Если стоит сухая погода, то лучше проводить эту процедуру ежедневно.
Газон для ленивых
Газон следует стричь после первого цветения. Клевер — прекрасный сидерат, а состриженная трава может стать мульчей или основой зелёного удобрения для растений. Конечно, за клеверным газоном, как и за любым другим, нужно время от времени следить, если хочется, чтобы участок украшала сочная зелень. Однако клевер, по сравнению со злаковыми газонами, довольно неприхотлив и устойчив к вытаптыванию.
Газон для ленивых
Подробнее о газоне из клевера смотрите в видео ниже:




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Газонклевер
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