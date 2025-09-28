«Аист», «Школьник» и «Тахион»: 10 советских велосипедов, которые являются символами эпохи

1. «Аист»

Велосипед «Аист» модель 113-321, 1989 года выпуска. /Фото: wikipedia.org

2. «Орлёнок»

Знаменитый велосипед для советских мальчишек. /Фото: wp.com

3. «Ласточка»

Для девочек был предусмотрен собственный велик. /Фото: blogspot.com

4. «Кама»

Ещё один знаменитый советский велосипед. /Фото: artstation.com

5. «Урал»

В Перми выпускался ещё один популярный велик в СССР. /Фото: velomasterclass.ru

6. «Турист»

Знаменитый двухколёсный харьковчанин. /Фото: pikabu.ru

7. «Спутник»

Велосипед, прошедший путь от переименованной старой модели до собственной линии. /Фото: ligirl.ru

8. «Тахион»

Один из самых популярный советских велосипедов для спортсменов. /Фото: drive2.ru

9. «Москва-80»

Редчайший, но знаменитый советский велосипед. /Фото: myfixedgear.ru

10. «Школьник»

В объединении ГАЗ также выпускали подростковые велосипеды. /Фото: blogspot.com