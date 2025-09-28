«Аист», «Школьник» и «Тахион»: 10 советских велосипедов, которые являются символами эпохи

В Советском Союзе было развёрнуто немало производств велосипедов во многих республиках. И ассортимент, который они предлагали, был весьма широким. Причем настолько, что порой об одних моделях было известно по всему Союзу, а вот другие вообще мало кому были знакомы. Однако и эти образцы двухколёсного транспорта без мотора, несомненно, представляют интерес, ведь также являются символами ушедшей эпохи.
1. «Аист»
Велосипед «Аист» модель 113-321, 1989 года выпуска. /Фото: wikipedia.org
Одна из самых известных марок велосипедов, которые выпускались на Минском мотовелозаводе (ММВЗ), основанном в 1947 году. Вплоть до 2007 года было продано более 55 миллионов велосипедов, вот только они далеко не сразу получили такое птичье название. Собственно, «Аистами» они стали только в восьмидесятых годах прошлого столетия. В отличие от многих других советских велобрендов, ММВЗ функционирует и сегодня под всё тем же названием – Aist, и может похвастаться не только количеством выпущенных экземпляров: по информации Novate.ru, именно на этих велосипедах в 2012 году белорусские спортсменки поставили олимпийский рекорд. В народе ещё при Союзе они также были довольно популярны за счёт простоты конструкции и эксплуатации, а также лёгкости в ремонте и обслуживании.
2. «Орлёнок»
Знаменитый велосипед для советских мальчишек. /Фото: wp.com
Ещё один знаменитый бренд Минского мотовелозавода, который ознаменовал новую веху в производственной практике предприятия в пятидесятые годы прошлого века. Ведь велосипед был предназначен для эксплуатации советскими школьников и подростков возрастом 7-14 лет.моторный завод (ШВМЗ). Среди советских подростковых двухколёсных транспортных средств «Орлёнок» считался наиболее престижным и качественными - во многом потому, что отдельные его узлы были более долговечными, чем у других аналогичных моделей.
3. «Ласточка»
Для девочек был предусмотрен собственный велик. /Фото: blogspot.com
Советское производство велосипедов учитывало гендерные особенности их владельцев. Поэтому и для детей выпускались модели отдельно для мальчиков и для девочек. И если вышеупомянутый «Орлёнок» предназначался именно для юношей, то девичья модификация имела не менее поэтичное название «Ласточка». Характерной особенностью этой модели была «ломаная», «женская» рама. А вот производство было более широким, чем у мужского аналога: «Ласточка» производилась не только на Минском и на Шяуляйском велосипедно-моторном заводе, но и на конвейере Харьковского велосипедного завода.
4. «Кама»
Ещё один знаменитый советский велосипед. /Фото: artstation.com
Этот велосипед производился на предприятии-долгожителе - «Пермский машиностроительный завод имени Октябрьской революции» появился ещё до Великой Отечественной войны, в 1939 году. А непосредственно этот его бренд - уже в середине семидесятых годов прошлого столетия. Сфера использования у «Камы» была достаточно широкой: его эксплуатировали в городе и за городом, а также в туристических поездках. Велосипед был складной, поэтому его можно было брать с собой в машину или общественный транспорт. К слову, способность к разборке не влияла на долговечность и особенности конструкции модели - она была популярна как раз за счёт удобства эксплуатации и простоты обслуживания и ремонта. К тому же, «Кама» выпускалась для всех возрастов, поэтому их могли приобрести сразу для всей семьи.
5. «Урал»
В Перми выпускался ещё один популярный велик в СССР. /Фото: velomasterclass.ru
Другой довольно известный велосипед Пермского машиностроительного завода - это «Урал». При этом он и по конструкции, и по функционалу существенно отличался от «Камы» и, согласно данным из паспорта, представлял собой мужской велосипед повышенной прочности и проходимости. В комплект к нему также прилагались аптечка, ремонтный набор и насос. Отличался этот советский велосипед и долговечностью - фактическим сроком его службы называют несколько десятков лет. Конструкция модели была настолько удачной, что «Урал» стали производить и на других заводах, правда, уже с другими названиями.
6. «Турист»
Знаменитый двухколёсный харьковчанин. /Фото: pikabu.ru
Ещё один довольно крупный советский производитель - Харьковский велосипедный завод им. Г. И. Петровского является настоящим долгожителем, ведь был основан ещё в 1923 году и функционирует по сей день. Именно на его мощностях производили легендарную модель «Украина». Ещё одним известным детищем ХВЗ был «Турист», который представлял собой целое семейство дорожно-туристических и спортивно-туристических велосипедов. Популярность среди советских граждан ему приносили его доступность, а также устойчивость к повреждениям при эксплуатации на пересечённой местности и на плохих дорогах.
Интересный факт: на волне космической гонки и полёта первого человека в космос «Турист» был переименован и получил новое название - «Спутник». Однако приблизительно в конце семидесятых годов прошлого века первоначальное наименование велосипеду вернули, под ним он продолжает выпускаться и сегодня.
7. «Спутник»
Велосипед, прошедший путь от переименованной старой модели до собственной линии. /Фото: ligirl.ru
Интересно, что в какой-то момент «Спутник» перестал быть лишь переименованным «Туристом» - его модификации имели уже некоторые изменении в конструкции в сравнении с предшественником - например, он получил алюминиевый руль. Поэтому, когда велосипеду вернули первоначально название, уже успел оформиться и модельный ряд с космическим названием, который окончательно закрыли только в восьмидесятых годах. «Спутники» производились как туристические велосипеды для широкой непрофессиональной аудитории.
8. «Тахион»
Один из самых популярный советских велосипедов для спортсменов. /Фото: drive2.ru
В отличие от предыдущих моделей, данный велосипед был практически неведом рядовому советскому человеку. А всё потому, что «Тахион» - ещё один бренд Харьковского велосипедного завода - являлся не массовой моделью, а имел узкую направленность. Его производили как профессиональный шоссейный и трековый велосипед для спортсменов, по данным редакции Novate.ru, именно на этом транспорте в период с 1981 по 1992 годы советские велосипедисты соревновались в том числе и на международном уровне. Сверхлёгкий велосипед, к слову, был баснословно дорогим - в какой-то момент его стоимость сравнилась с ценником на легковой автомобиль. Однако и статус у «Тахиона» был высоким: несмотря на то, что его давно не производят, он всё равно считается престижным спортивным велосипедом.
9. «Москва-80»
Редчайший, но знаменитый советский велосипед. /Фото: myfixedgear.ru
Более популярным и ещё более редким в сравнении с «Тахионом» был легендарный советский трековый велосипед «Москва-80». Его название говорит само за себя - модель выпустили к Олимпиаде 1980 года малой серией всего в 52 экземплярах, причём в какой-то момент их стали изготовлять только по индивидуальным заказам. Конструирование и производство велось на базе Центрального конструкторско-технологического бюро велостроения.
Занимательный факт: бытует мнение, что в 1981 году именно на базе «Москвы-80» стали создавать и производить вышеупомянутые «Тахионы». Однако в реальности дело обстояло иначе: на первых этапах проектирования «Тахиона» действительно использовалась техническая документация на некоторые комплектующие от олимпиадного велосипеда. Однако и рама, и большинство узлов в харьковской модели были оригинальными.
10. «Школьник»
В объединении ГАЗ также выпускали подростковые велосипеды. /Фото: blogspot.com
Ещё один велосипед для детей младшего и среднего школьного возраста, что видно даже из названия. Модель выпускалась на Горьковском велосипедном заводе, который входил в объединение ГАЗ. Годы производства велосипеда - с 1956 по 1996-й. Сам завод делал велосипеды с 1940-го. «Школьник» выпускался в двух модификациях - для мальчиков и для девочек. Однако был менее популярной моделью в сравнении с пермскими аналогами по нескольким причинам: так, у него были менее качественные некоторые узлы, отчего они быстрее выходили из строя. Кроме того, руль велосипеда был слишком высоким для детей маленького роста.
