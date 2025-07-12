Как зефирный человечек Мишлен стал логотипом для бренда шин и причём тут рестораны

У каждой хоть сколько-нибудь известной компании есть свой узнаваемый в обществе логотип. И французская компания Michelin (Мишлен) в этом отношении исключением не является. Правда, его персонаж нетривиальный для производителя шин, ибо фактически похож на зефирного человечка. И это притом, что в реальности история его появления с покрышками только и связана, хоть в это и непросто поверить.
История этого человечка - длинная и занимательная. /Фото: motofaktor.pl
Этого забавного персонажа сегодня называют Мистер Мишлен, также он известен как Бибендум (Bibendum). И вот на протяжении уже более ста двадцати лет он является логотипом французской компании Michelin, которая является одним из крупнейших производителей шин. А если быть точнее, то смешной пухленький антропоморфный персонаж, который внешне многим напоминает Зефирного Человека из знаменитых «Охотников за привидениями», в этом году празднует свой 125-летний юбилей.
Логотип бренда шин похож на Зефирного человека. /Фото: france3-regions.francetvinfo.fr
Справедливости ради, стоит уточнить, что история его разработки началась четырьмя годами ранее, в 1894 году, когда Эдуард и Андре Мишлен, основатели компании по производству автомобильных шин, посетили Всемирную выставку в Лионе. И вот именно один из братьев увидел стопку шин, которая была сложена так, что напоминала человеческую фигуру. Этот вид настолько прочно засел в памяти, что в 1898 году Эдуард Мишлен впервые предложил взять придуманного им персонажа на рекламном плакате для одной пивоварни в Мюнхене.
Тот самый плакат - именно так выглядел мистер Мишлен первоначально. /Фото: violity.com
Впрочем, это совершенно не помешало Бибендуму - как благодаря тому самому слогану стали называть пухленького человечка с плаката - в результате ассоциироваться именно с шинами и брендом Мишлен. За многие годы его внешний вид несколько раз трансформировался, а ещё у него были аксессуары. Например, в ранних версиях изображения Мистера Мишлена ему пририсовывали пенсне и очки или просто изображали курящими сигары.
А когда-то Бибендум ещё и в очках ходил. /Фото: violity.com
Когда стало понятно, что человечек набирает популярность, его стали использовать и в более крупных рекламных кампаниях, а не только на плакатах. И специально для этих целей шились костюмы. Самое интересное, что для изображения персонажа некоторое время использовали не автомобильные, а велосипедные шины. С течением времени Бибендума стал более привычным для современного человека - его уменьшили в размере, перестали изображать в очках, а лицо стало более приветливым и улыбчивым.
Мистер Мишлен быстро завоевал популярность в популярной культуре. /Фото: motohigh.pl
Мистер Мишлен, особенно в своей более дружелюбной интерпретации, настолько понравился обывателям, что вышел далеко за пределы обычного логотипа, пусть и очень крупного и популярного бренда. Его всё чаще стали использовать в качестве персонажа в художественных произведениях, поэтому нет ничего удивительного в том, что за прошедшие годы он прочно укоренился в современной популярной культуре, заняв своё, совершенно уникальное место. Впрочем, продолжать ассоциироваться с производителем шин ему это совершенно не мешает, да и сам Мишлен явно не собирается избавляться от своего столь знаменитого логотипа.
Бибендум ещё и со звёздами для ресторанов связан. /Фото: gastronom.ru
Но при всём этом не совсем понятно, какое отношение Мистер Мишлен, который связан с автомобилестроением, имеет к знаменитому гиду, присваивающему звёзды отличия самым престижным ресторанам в мире. А на самом деле эта связь прямая - оказывается, ещё в 1900 году уже вышеупомянутый Андре Мишлен задумал ещё один необычный концепт: публиковать путеводитель, где будет размещаться перечень мест, полезных для автопутешественника — гостиниц, станций по ремонту машин и закусочных. И только через несколько лет концепт поменялся так, что гид Michelin начал оценивать конкретные заведения звёздами в разном количестве, которые означали высокую кухню и отличное обслуживание - в таком виде он существует и сегодня.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии