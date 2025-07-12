Как зефирный человечек Мишлен стал логотипом для бренда шин и причём тут рестораны

История этого человечка - длинная и занимательная. /Фото: motofaktor.pl

Логотип бренда шин похож на Зефирного человека. /Фото: france3-regions.francetvinfo.fr

Тот самый плакат - именно так выглядел мистер Мишлен первоначально. /Фото: violity.com

А когда-то Бибендум ещё и в очках ходил. /Фото: violity.com

Мистер Мишлен быстро завоевал популярность в популярной культуре. /Фото: motohigh.pl

Бибендум ещё и со звёздами для ресторанов связан. /Фото: gastronom.ru