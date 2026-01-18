12 исторических совпадений, в реальность которых сложно поверить

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с совпадениями: одновременно сказанные фразы, встреча с человеком, о котором только подумал, магические даты и цифры, которые преследуют на протяжении всей жизни. Но история знает немало удивительных случаев, которые никак иначе не объяснишь вмешательством потусторонних сил.
1. Эдгар По описал в книге события, которые произошли спустя много лет
Может, действительно Эдгар По путешествовал на машине времени?
Некоторые историки серьезно полагают, что Эдгар По мог перемещаться на машине времени, ну или хотя бы имел способность заглянуть в будущее. И для этого есть серьезные причины.
В книге «Повесть о приключениях Артура Городона Пима» писатель рассказал о 4 моряках, которые пережили крушение своего судна. Оказавшись без пропитания, они решили съесть одного из них. И этим несчастным оказался юнга Ричард Паркер. Эдгар По уверял, что события, описанные в произведении, произошли на самом деле. Правда, он забыл указать, что случатся они в будущем.
Почти через полвека произошло караблекрушение, и опять в живых осталось 4, и трое вынуждены были съесть одного из членов команды. Вы уже наверняка догадались, на кого пал их выбор. Да-да, не повезло юнге Ричарду Паркеру. Кстати, на допросе моряки утверждали, что никогда не читали вышеупомянутую книгу.
2. Предсказанная судьба «Титаника»
Считается, что Морган Робертсон предсказал судьбу "Титаника"
Вот еще одно подтверждение того, что писатели могут предсказывать будущее.
В 1898 году увидела свет книга «Тщетность», которую создал Морган Робертсон. В своем романе автор рассказал о судьбе судна «Титан». Когда через 14 лет случилась катастрофа реального «Титаника», многие вновь решили перечитать произведение, чтобы еще раз убедиться в удивительных совпадениях.
Судите сами. Судна имели почти идентичные названия. Кроме этого, оба налетели на айсберг. Схожими были и технические параметры. К тому же лайнеры считались непотопляемыми.
3. Непотопляемая Вайолет
Можно сказать, что Вайолет Джессоп родилась в рубашке
Если говорить о «Титанике», то на его борту оказалась пассажирка, которой удалось выжить во время не только его крушения, но и чудом спастись и в другой страшной катастрофе.
Лайнер «Олимпик» было близнецом «Титаника». В 1911 году, когда он столкнулся с крейсером «Хоук», на его борту была медсестра Вайолет Джессоп. Ей повезло, она выжила. Но в 1912 году она же оказалась и на печально известном «Титанике». Тогда из около 1500 пассажиров выжили 712 человек. И вновь Джессоп повезло. После этого она получила прозвище «Мисс непотопляемая».
4. Цифра 100, которая связала судьбы Авраама Линкольна и Джона Кеннеди
Разница в 100 лет магическим образом связала судьбы двух президентов
Но если в книгах описаны вымышленные события, которые случились на самом деле, то биографии двух американских президентов связывает магическая цифра 100.
В 1860 году Авраам Линкольно стал президентом Соединенных Штатов Америки, и спустя ровно век такой же пост занял Джон Кеннеди. К тому же обстоятельства гибели обоих мужчин во многом схожи: их убили выстрелом в голову в пятницу.
Но и это не все. Преемником Линкольна стал Эндрю Джонсон, который родился в 1808 году. А кресло Кеннеди занял Линдон Джонсон, который появился на свет в 1908 году.
Вот еще одна закономерность: человек, убивший Авраама, родился в 1829 году, тот, кто лишил жизни Джона – спустя ровно сто лет. К тому же секретарь Линкольна носил фамилию Кеннеди, а Кеннеди – Линкольн.
5. Наполеона и Гитлера связали 129 лет
Важные схожие события в жизни Наполеона случились с разницей в 129 лет
Еще одна удивительная закономерность связывает биографии двух завоевателей.
В 1760 году появился на свет Наполеон Бонапарт, а спустя 129 лет, в 1889 году, родился Адольф Гитлер. Оба пришли к власти с такой же разницей во времени. В 1809 году французский император вошел в Вену, его немецкий «коллега» покорил австрийскую столицу в 1938 году. Думаем, вы уже подсчитали, сколько времени прошло между этими событиями. К тому же и покорить Россию дикторы решили с разницей в 129 лет: Наполеон напал на нашу страну в 1812 году, Гитлер – в 1941-м.
6. Сгоревшие Жанны
"Жанна д'Арк в огне", Рене Шарбонно
А эта история произошла сравнительно недавно – в начале 90-х. Для своей картины «Жанна д’Арк в огне» художник Рене Шарбонно попросил позировать студентку Жанну Ленуа. Уже на следующий день после окончания работы над холстом, девушка, бывшая студенткой химического факультета, сгорела заживо во время пожара в университетской лаборатории. Если не помните, то Жанна д’Арк за несколько столетий до этого события была сожжена заживо на костре.
7. Марк Твен и комета Галлея
Марк Твен утверждал, что умрет с прилетом каметы Галлея. Так и случилось
Комета Галлея пролетает над Землей редко: примерно раз в 80 лет. Именно в 1835 году, когда она в очередной раз приблизилась к нашей планете, родился Марк Твен. Уже позже писатель предсказывал, что умрет тогда, когда небесное тело прилетит вновь. Так и случилось: прозаика не стало, когда Галлея вновь пролетала над Землей.
8. Переплетенные судьбы короля Умберто I и владельца ресторана
Умберто I и владелец ресторана были похожи не только внешне
Как-то итальянский король познакомился с хозяином одного из ресторанов, который внешне уж очень был похож на него. Разговорившись, новые приятели с удивлением узнали, что у них много общего: дата и место рождения – 14 марта 1844 года, Турин, жены с именем Маргарита. К тому же именно в день коронации правителя предприниматель открыл свое заведение.
Через несколько дней Умберто I узнал, что его нового знакомого застрели. И в тот же день, когда король отправился выразить свои соболезнования семье погибшего, на него самого было совершено покушение – пуля анархиста не оставила ему никаких шансов.а
9. Они встретились
После столкновения в Огайо не осталось ни одной машины
В конце 19 века автомобильная промышленность находилась еще в зачаточном состоянии, и поэтому в американском штате Огайо числились всего две машины. Но эти транспортные средства умудрились найти друг друга на огромной территории и столкнулись. Тем самым, в Огайо не осталось ни одного автомобиля.
Невезучие братья
Если выше мы рассказывали о счастливчиках, то история двух братьев – пример фатального невезения.
В начале 70-х годов прошлого века на Бермудских островах столкнулись такси и мопед, после чего водитель последнего умер. И через год на той же улице опять произошло ДТП: такси с тем же водителем и с тем же пассажиром столкнулось с мопедом, за рулем которого был… родной брат уже ранее погибшего.
10. Энтони Хопкинс и редкая книгаhttp://navote.ru/?p=21872
Энтони Хопкинс случайно нашел единственный экземпляр редкой книги
Работая над ролью в фильме «Девушка с Петровки», актер очень хотел прочитать книгу Джорджа Фейефора, по которой и снималась картина. Но оказалось, что произведение выпущено ограниченным тиражом, и Хопкинс нигде не мог найти его. И однажды Энтони случайно наткнулся на экземпляр в вагоне метро.
Каково же было удивление актера, когда он, встретившись с писателем, узнал, что даже у него не было копии книги, потому что единственную он подарил другу. Последний потерял ее… в вагоне метро.
11. Разлученные близнецы с одинаковыми историями жизни
Встретившись спустя много лет, братья обнаружили, что их судьбы практически одинаковы
Близнецов из Огайо (какой-то мистический штат) разлучили еще в младенчестве, и они выросли, не подозревая о существовании друг друга. Но когда братья встретились, то узнали, что обоих зовут Джейсонами, они работают полицейскими, и их первых жен звали Линдами.
Но совпадения на этом не закончились. У обоих сыновья Джеймсы Алланы, вторые супруги Бетти и собаки Тойи.
12. Убитый игрок и его наследник
Игра в покер имела неожиданную концовку
В середине 19 века произошел странный случай. Некий Роберт Фоллон, играя в покер, выиграл 600 долларов. Но соперник застрелил его, обвинив в шулерстве. Однако забрать деньги или занять место погибшего никто не спешил. По правилам же, игру нужно было закончить, и сидевшие за столом решили пригласить первого встречного.
Им оказался случайный парень на улице, который согласился сыграть с суммой погибшего. И ему повезло: он смог поднять сумму выигрыша. Но в это время приехала полиция, и выяснилось, что счастливчик – сын того самого убитого Роберта Фоллона. Правда, наследник не видел отца уже 7 лет. К тому же именно ему, как ближайшему родственнику погибшего, отдали пресловутые 600 долларов.
