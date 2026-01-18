12 исторических совпадений, в реальность которых сложно поверить

1. Эдгар По описал в книге события, которые произошли спустя много лет

Может, действительно Эдгар По путешествовал на машине времени?

2. Предсказанная судьба «Титаника»

Считается, что Морган Робертсон предсказал судьбу "Титаника"

3. Непотопляемая Вайолет

Можно сказать, что Вайолет Джессоп родилась в рубашке

4. Цифра 100, которая связала судьбы Авраама Линкольна и Джона Кеннеди

Разница в 100 лет магическим образом связала судьбы двух президентов

5. Наполеона и Гитлера связали 129 лет

Важные схожие события в жизни Наполеона случились с разницей в 129 лет

6. Сгоревшие Жанны

"Жанна д'Арк в огне", Рене Шарбонно

7. Марк Твен и комета Галлея

Марк Твен утверждал, что умрет с прилетом каметы Галлея. Так и случилось

8. Переплетенные судьбы короля Умберто I и владельца ресторана

Умберто I и владелец ресторана были похожи не только внешне

9. Они встретились

После столкновения в Огайо не осталось ни одной машины

10. Энтони Хопкинс и редкая книга

Энтони Хопкинс случайно нашел единственный экземпляр редкой книги

11. Разлученные близнецы с одинаковыми историями жизни

Встретившись спустя много лет, братья обнаружили, что их судьбы практически одинаковы

12. Убитый игрок и его наследник

Игра в покер имела неожиданную концовку