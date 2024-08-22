5 действительно крутых концепт-каров, которые не стали серийными моделями

Пик популярности концепт-каров пришелся на 1950-е годы, когда автопроизводители стремились привлечь внимание широкой общественности к суперсовременному и футуристичному дизайну. Невероятные автомобили стали постоянными участниками международных автомобильных выставок, неизменно вызывая восхищение.
Но не всегда концепты достигают такой стадии развития, когда они выпускаются серийно и попадают к покупателям. Некоторые, будучи потрясающими концепт-карами, навсегда остаются только прототипами. Расскажем о пяти самых крутых из таких автомобилей.
1. 1954 Oldsmobile F-88
1954 Oldsmobile F-88 мог развивать скорость до 225 км в час/ Фото: amsrus.ru
Этот безупречно красивый родстер был создан компанией Oldsmobile в 1954 году по первоначальным эскизам Билла Ланге. Целью дизайнеров была разработка смелых спортивных моделей. Из нескольких выпущенных концептов самым ярким и впечатляющим оказался Oldsmobile F-88, базой для которого послужил C1 Corvette.
Его и сейчас считают самым красивым из американских маслкаров, во многом превосходящим свой прототип. Во всяком случае его более мощный мотор V8 позволял развить скорость до 225 км/час.
Но ни мощь, ни элегантные формы не помогли Oldsmobile F-88 стать серийным спортивным автомобилем. Компания посчитала, что родстер станет конкурентом Corvette, который и так продавался без особого успеха. Поэтому проект был остановлен, и F-88 так и остался концептом.
Тем не менее четыре уникальных экземпляра Oldsmobile F-88 все же были созданы, а до наших дней дожил лишь один из них. Сейчас этот уникальный культовый автомобиль находится в выставочном зале Автомобильного музея Gateway Colorado, где представлены самые редкие и классические машины.
2. 1964 Pontiac XP-833 Banshee
1964 Pontiac XP-833 Banshee: было разработано четыре подобных спорткара/ autoblog.com
Прототип спортивного двухместного автомобиля разрабатывался в 1964 году. Проект возглавил руководивший в то время подразделением Pontiac в GM Джон Делориан. Поначалу концепт получил кодовое название XP-833, а затем был переименован в Pontiac Banshee, поскольку, по мысли создателей, он должен был безоговорочно превзойти новый и чрезвычайно успешный Mustang и стать «Истребителем Мустанга».
Pontiac разработал в общей сложности четыре концепт-кара Banshee, а XP-833 стал первым из них. По дизайну он был похож на футуристические концепт-кары General Motors Firebird 1950-х годов и демонстрировал стиль и современные на тот момент технологии. Изготовлено лишь два прототипа – каждый со стальным шасси, кузовом из стекловолокна и рядным шестицилиндровым двигателем или V8.
Сегодня из двух прототипов сохранился только один. Строгие и стройные линии автомобиля необычайно красивы, а характеристики XP-833 должны были быть исключительными – Джон Делориан вложил в концепт-кар душу и очень хотел запустить его в производство.
Но, как и в случае с Oldsmobile F-88, компания посчитала, что XP-833 превзойдет Chevrolet Corvette, а посему хода перспективный проект не получил.
3. 1969 Ford Mach 2C
Двухместный спортивный автомобиль 1969 Ford Mach 2C/ Фото: performance.ford.com
Воодушевившись восторгами публики по поводу выпущенного в 1964 году Мустанга, команда Ford нацелилась на конкуренцию прославленному Chevrolet Corvette, предложив собственный двухместный спортивный автомобиль. Им стал Ford Mach. Первоначально он назывался просто «дорожным спортивным автомобилем» со средним расположением двигателя.
За проект отвечал Рой Ланн, линию автомобиля создавал Юджин Бординат. Весь проект удалось реализовать всего за 10 месяцев. В итоге были предложены два автомобиля – красный с высококачественной отделкой для выставок и дорожных испытаний и белый, с обработкой менее качественной и ориентированный на гонки для кольцевых испытаний.
В дальнейшем из-за недоработки шасси, которому не хватало жесткости, и проблемы с отсутствием автоматической коробки передач в 1967 году проект пришлось перекалибровать. Первоначальная модель Mach 2 стала 2A, а новая модель получила название 2B.
И только третья попытка создать спорткар увенчалась успехом в 1969 году. Автомобиль спроектировал Ларри Шинода, который пришел в Ford из GM. Эту модель назвали 2С.
Ларри Шинода совершенно по-другому подошел к разработке концепта – его Ford Mach 2C был похож на футуристический суперкар, ничем не напоминая Mustang. Прототип не оснащали двигателем, но в дальнейшем он, скорее всего, комплектовался бы V8 от Форда.
Спорткар планировалось запустить в серию в 1970-1972 годах, но затраты на выпуск оказались для компании настолько неподъемными, что от проекта отказались.
Белый автомобиль, ориентированный на соревнования, был уничтожен. Красный автомобиль хранился в Car Craft и регулярно выставлялся, но энтузиасты потеряли его из виду, когда компания закрылась. Возможно, он где-то хранится и когда-нибудь появится на аукционе.
4. 1970 AMC AMX/3
1970 AMC AMX/3 спроектирован американскими и итальянскими дизайнерами/ Фото: motor1.com
Для небольшой американской компании AMC 1960-е годы оказались не лучшими – она несла убытки. Решив переориентироваться на молодых покупателей, AMC приступила к созданию маслкаров. В ее планах было выпустить среднемоторный спорткар, который бы конкурировал с Chevrolet Corvette. Направление дизайна возглавлял Ричард Тиг.
Автомобиль получился потрясающе красивый. Его превосходные пропорции дополняет интересное сочетание изогнутых форм. Это гораздо более роскошный автомобиль, чем его конкурент Pantera.
Как и Pantera, AMX/3 был итало-американским гибридом. В США работали Ричард Тиг и Боб Никсон, а в Турине Джотто Биццаррини руководил разработкой шасси и постройкой первых шести прототипов. Независимая подвеска, мощный мотор V8, выдававший 340 л.с., изящный дизайн – все говорило о том, что AMX/3 станет выдающимся спортивным автомобилем своего времени.
Но незадолго до премьеры в 1970 году проект был закрыт без объяснения причин. Четыре из шести прототипов перешли в частные руки. Два спорткара остались в штаб-квартире AMC, покрываясь снегом в суровые зимы Мичигана.
5. 1973 Chevrolet Aerovette
Мотор 1973 Chevrolet Aerovette способен выдавать мощность 350 л. с./ Фото: drive.com.au
Команда культового спорткара Corvette во главе с главным инженером Зорой Аркусом Дунтовом задумывалась о том, как разместить двигатель посередине. В 1969 году они разработали модель XP-882, которая со временем была переименована в Aerovette.
Построив два экземпляра, инженеры поняли, что производство автомобиля со среднемоторной компоновкой сложнее, чем предполагалось. Во-первых, в 1969 году трудно было найти коробку передач для задней части автомобиля, поэтому они взяли «автомат», а также трансмиссию от переднеприводного Oldmobile Toronado.
Проект закрыли и снова открыли: автомобиль получил серьезную переработку и был переименован в XP-895.
Дунтов разработал для спорткара еще один оригинальный кузов, известный сегодня как Aerovette. Его конструкция с поднимающимися дверями обеспечивает низкое лобовое сопротивление.
Отличие Chevrolet Aerovette – четырехроторный двигатель, способный выдавать 350 л.с. Но поскольку среднемоторные спорткары, такие как, например, Porsche 914, продавались неважно, проект закрыли. Сегодня Aerovette находится в Центре наследия GM, где стоит вместе с другими историческими концепт-карами автопроизводителя.
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