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Чудо-раствор для рассады

Чтобы обогатить землю полезной микрофлорой, внесите в неё простое удобрение, сделанное своими руками. Проверьте — ваш урожай будет особенно выдающимся в этом году!

Чудо-раствор для рассады

Для внесения триходермы можно использовать разные препараты: трихоцин, глиокладин, триходермин, трихофит, трихоплант. Возьмите 1 ч. л. порошка (или 2 таблетки; или пару столовых ложек), разведите в 10 л воды. Добавьте 3 ст. л. сахара, чтобы микроорганизмы ожили и начали размножаться. Сюда же добавьте любое комплексное минеральное удобрение (азот-фосфор-калий) согласно инструкции на упаковке (как вы бы делали обычную подкормку огородных культур).

Чудо-раствор для рассады

Раствор перемешайте и оставьте на 5-7 дней в тёплом месте. За это время микроорганизмы размножаться, и маточный раствор будет готов.

Чудо-раствор для рассады

Разводите 1 стакан маточного раствора в 5 л воды, проливайте обильно землю за пару дней до высадки рассады. До этого земля уже должна быть пролита на 2-3 см. Такой подкормке будут благодарны абсолютно все культуры в огороде!

Чудо-раствор для рассады

Подробнее об использовании препаратов на основе триходермы смотрите в видео ниже:


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растворРассада
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