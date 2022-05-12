Чудо-раствор для рассады

Чтобы обогатить землю полезной микрофлорой, внесите в неё простое удобрение, сделанное своими руками. Проверьте — ваш урожай будет особенно выдающимся в этом году!







Для внесения триходермы можно использовать разные препараты: трихоцин, глиокладин, триходермин, трихофит, трихоплант. Возьмите 1 ч. л. порошка (или 2 таблетки; или пару столовых ложек), разведите в 10 л воды. Добавьте 3 ст. л. сахара, чтобы микроорганизмы ожили и начали размножаться. Сюда же добавьте любое комплексное минеральное удобрение (азот-фосфор-калий) согласно инструкции на упаковке (как вы бы делали обычную подкормку огородных культур).







Раствор перемешайте и оставьте на 5-7 дней в тёплом месте. За это время микроорганизмы размножаться, и маточный раствор будет готов.







Разводите 1 стакан маточного раствора в 5 л воды, проливайте обильно землю за пару дней до высадки рассады. До этого земля уже должна быть пролита на 2-3 см. Такой подкормке будут благодарны абсолютно все культуры в огороде!







Подробнее об использовании препаратов на основе триходермы смотрите в видео ниже:



