5 признаков хронически неряшливого человека

Какое ваше поведение выдает, что жизнь в хаосе — ваше предназначение?





Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»



Чтобы понять свое глобальное предназначение в жизни, порой нужно учитывать даже мелкие особенности нашего характера, изучать их и не менять в сторону общественных норм или в угоду чужому мнению.

Хаос вам не мешает

Вы не стремитесь это исправить

Вы выделяете детали

Вы считаете себя уникальным

Вы не осуждаете других

То же касается и любви к беспорядку, которая на поверку может оказаться чертой, которая приведет вас к успеху. Рассказываем, какие проявления выдают в вас человека, рожденного для хаоса.Многие считают, что беспорядок в жилище равен беспорядку в жизни, однако это не всегда так. Иногда неряшливые люди действительно находятся в душевном раздрае, но случается и такое, что человек даже лучше ориентируется в хаосе, чем в идеальном порядке. И если последнее — про вас, и вы можете с точностью сказать, где и что находится в вашем не всегда прибранном доме, значит вы и ваше жилище не нуждаетесь в порядке.Наверняка вы не раз слышали советы по наведению порядка в вашем жилище от родственников или соседей. И действительно, некоторых из них пугает неприбранность в вашем доме. А потому им трудно понять, что ваш дом, а также ваши возможные неорганизованность или небольшая беспечность — часть вашего характера, который вы приняли и живете с ним в гармонии. Поэтому не стоит пытаться переделать себя, ведь вы, с большой вероятностью, будете чувствовать себя некомфортно с другим характером.Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»Людей с высоким уровнем интеллекта, разработчиков различных сфер и новаторов отличает то, что все они внимательны к деталям, и предпочитают смотреть на ситуацию учитывая все, даже мелкие ее аспекты. Это качество помогает и в бизнесе, ведь иногда он только на первый взгляд кажется успешным, тогда как при близком рассмотрении видны многие недочеты. Поэтому, если вы не обращаете внимания на общий беспорядок в жилище, и фокусируетесь на действительно важных для себя вещах, попробуйте рассмотреть для себя профессии, требующие повышенной концентрации внимания к деталям.На нашем жизненном пути часто встречаются люди, которые пытаются внять нам чувство вины или неуверенность в себе. И часто это происходит на почве вашего несоответствия каким-либо стандартам или стереотипам, на деле давно изжившим себя. То же касается и вашей неряшливости, ведь принято быть аккуратным и чистоплотным человеком, тогда как обратное осуждаемо обществом. На самом деле, главное — ваш комфорт и собственное самоощущение. Поэтому если вы чувствуете себя органично в своем небольшом хаосе, расценивайте это как уникальность вашего характера, которая, к слову, может помочь вам встретить действительно подходящего спутника жизни.Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»Некоторые люди, соблюдающие порядок во всем, начиная от жилища и заканчивая собственной жизнью, могут отличаться осуждающим поведением в сторону тех, кто живет иначе. Однако вы не из них, и за свой образ жизни часто сами подвергаетесь осуждению, а потому не считаете себя вправе судить других. И это отличная черта, ведь все мы неидеальны, как бы нам ни хотелось такими казаться.