Полезное удобрение из сорняка

Приготовьте зелёный настой или чай для защиты и подкормки всего огорода! Томаты, перцы, огурцы, клубника, морковь будут вам благодарны. Для подкормки нужен всего один сорняк — исключительно полезный, но недооценённый.

Он повысит плодородие почвы, ускорит созревание плодов, прогонит вредителей с участка!







Зелёный настой или чай из крапивы

Речь пойдёт об обыкновенной крапиве. Она содержит в себе азот, калий и кальций, а также магний и много разных микроэлементов. Запах настоя крапивы отпугивает животных, вредителей, а сам зелёный чай защищает, питает и стимулирует растение расти и плодоносить! Соберите достаточно крапивы (работайте в перчатках!) и залейте её водой, чтобы сорняк был полностью покрыт. В таком виде оставьте на улице, периодически помешивайте палкой.В зависимости от того, как долго настаивается крапива, меняется и концентрация настоя. Чем теплее на улице, тем быстрее получится удобрение. У готового крапивного чая будет тёмный цвет и неприятный, интенсивный запах. Чем он насыщеннее, тем сильнее его нужно разбавить водой. Сильно концентрированный, густой, тёмный зелёный чай разбавляется 1:20, настой послабее — 1:10. Перед разбавлением водой процедите его через мелкое сито.Вносить крапиву можно несколькими способами: поливом и опрыскиванием. Последний предпочтителен, так как запах крапивы останется и ещё долго будет отпугивать непрошеных гостей с участка!Опрыскивайте настоем крапивы все культуры, за исключением лука, чеснока и бобовых. Остальные овощные, ягодные и цветочные культуры великолепно отзываются на такую подкормку!Вносите её не чаще 1 раза в неделю в летний сезон. Опрыскивание проводите либо рано утром, либо поздно вечером. Настой крапивы — это бесплатная защита и органическое удобрение для всего огорода и сада!