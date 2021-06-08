Звезды 2000-х: Правда и мифы о стремительном взлете и загадочном исчезновении Витаса

Пик его славы пришелся на начало 2000-х гг. Наверное, немногим исполнителям удается с первого же появления на сцене произвести фурор, но с Витасом произошло именно так. Хит «Опера №2» побил все музыкальные рекорды и принес певцу славу самого неординарного вокалиста и самого загадочного персонажа российской эстрады. Он ничего о себе не рассказывал, чем еще больше подогревал интерес к своей персоне. А через несколько лет Витас исчез так же внезапно, как и появился. С тех пор его имя упоминалось только в связи с очередным скандалом, устроенным певцом. Что же из этого правда?
Юный Виталий Грачев с дедушкой | Фото: uznayvse.ru, ego-zhena.ru
Нет, он не прилетел с другой планеты, как персонаж «Сказки о Звездном мальчике». Первая половина его жизни была земной и прозаичной – такой же, как у многих его ровесников. Он родился в 1979 г. в латвийском Даугавпилсе. Его настоящее имя – Виталий Владасович Грачев. Витас – это латышский вариант имени певца. Правда, в Латвии он прожил совсем недолго, вскоре после его появления на свет родители переехали в Одессу, где и он и вырос. Виталий учился в обычной общеобразовательной школе и осваивал игру на аккордеоне в музыкальной школе. Он был очень музыкальным и артистичным с самого детства, хотя никто в его семье не имел отношения к миру искусства.
Певец, которого называют самой большой загадкой нашей эстрады | Фото: uznayvse.ru
Певец Витас и его продюсер Сергей Пудовкин | Фото: uznayvse.ru
Дед мечтал о том, чтобы Виталий построил военную карьеру, отец видел его футболистом, а сам он занимался в театре пластики и голосовой пародии и мечтал о сцене. Еще в 14 лет юноша написал свою самую знаменитую песню – «Оперу №2». После окончания школы он отправился покорять столицу. Под свою опеку талантливого певца взял продюсер Сергей Пудовкин, благодаря которому вскоре появился первый клип на песню «Опера №2».
Певец, которого называют самой большой загадкой нашей эстрады | Фото: uznayvse.ru
Певец на сцене | Фото: uznayvse.ru
Его сольная карьера началась в 2000 г., и это было началом нового периода его жизни. Вместо обычного провинциального парня Виталия Грачева появился загадочный неземной певец Витас, который сразу же привлек к себе внимание не только пронзительным фальцетом, но и своим оригинальным внешним видом. В клипе он появлялся с жабрами на шее, и в СМИ тут же родилось множество странных небылиц о том, что певец действительно не может обходиться долгое время без воды, что он – потомок Ихтиандра, что умеет на время останавливать сердце и переноситься в параллельные миры. Чем абсурднее были такие истории, тем больше публика хотела узнать, что скрывается за всем этим на самом деле.
Самый загадочный певец начала 2000-х Витас | Фото: ego-zhena.ru
Расчет был верным: создать ажиотаж вокруг новой звезды удалось очень быстро. Ореол загадочности интриговал слушателей и придавал певцу шарма. Он намеренно категорически отказывался от интервью, а его продюсер давал информацию очень дозированно. Вот что сам артист говорил по этому поводу в 2019 г.: «Всё должно быть постепенно и поэтапно. Это был наш маркетинговый ход с моим продюсером Сергеем Пудовкиным. Мы создавали легенду, миф, иллюзию, фантазию. Во всём должна быть интрига. На мой взгляд, артист тогда интересен, когда имеет какую-то недосказанность».
Певец на сцене | Фото: ego-zhena.ru
Витас в начале своей карьеры и спустя годы | Фото: uznayvse.ru
После появления Витаса на эстраде и у рядовых слушателей, и у экспертов закономерно возник вопрос: в чем же секрет его удивительного фальцета, ведь мужчина не может вытягивать такие высокие ноты, и почему певец никогда не поет в грудном регистре? Продюсер Сергей Пудовкин объяснял необыкновенные способности Витаса особенным устройством его горла и связок. Якобы именно поэтому он смог перепеть даже Сергея Пенкина с его 4 октавами. А вот профессионалы и вовсе никаких необыкновенных способностей у певца не наблюдали. Музыкальные педагоги обратили внимание на то, что на низких и средних нотах он всегда переходит на речитатив, что характерно для исполнителей, которые никогда не занимались вокалом профессионально, и о 5,5 октавах здесь и речи быть не может. Некоторые высказывали предположение о том, что высокие ноты за певца воспроизводит компьютер. Продюсер отвечал на это, что его исполнитель всегда выступает вживую. Витас и сам не раз доказывал это публике, демонстрируя свои вокальные данные.
Певец на сцене | Фото: stuki-druki.com
Музыкальные критики называли его песни однообразными и очень быстро наскучившими. Спустя несколько лет карьера Витаса пошла на спад, а вскоре он и вовсе исчез из поля зрения поклонников. Вокруг его исчезновения ходило не меньше слухов, чем по поводу его появления на эстраде. Чаще всего писали о том, что певец злоупотребляет спиртным и даже спустя годы после своего триумфа не может избавиться от звездной болезни. Для таких слухов были определенные основания.
Артист в 2016 г. | Фото: politeka.net
В 2007 г. певца лишили водительских прав на 2 года из-за того, что он был за рулем в нетрезвом состоянии. В 2013 г. он сбил велосипедистку, которая, к счастью выжила, ударил полицейского и отказался пройти медосвидетельствование. Тогда он признал свою вину на суде и принес публичные извинения за свое поведение. В итоге его лишили водительских прав сроком на 1,5 года. В 2018 г. разразился новый скандал: Витас устроил стрельбу по птицам во дворе своего дома на Рублевке и получил 7 суток ареста «за мелкое хулиганство». Из-за всех этих событий появились слухи о том, что звезда нулевых спивается из-за своей творческой невостребованности.
Певец в 2018 г. | Фото: starhit.ru
В Китае у Витаса миллионы поклонников | Фото: uznayvse.ru
Однако на самом деле Витас все это время продолжал заниматься сольной карьерой, и весьма успешно. Только не на родине, а за рубежом. Он гастролировал в десятках стран мира, но настоящий фурор произвел в Китае. Там его считают самым популярным певцом России. Его официальный китайский фанклуб насчитывает больше миллиона участников, а в Шанхае установили восковую фигуру «русского чуда». Кроме того, в Китае певец снялся в нескольких художественных фильмах, которые тоже пользовались там большой популярностью. А в то же время на родине его можно было увидеть только время от времени в различных телешоу.
Артист в фильме *Мулан*, 2009 | Фото: stuki-druki.com
Артист с семьей | Фото: stuki-druki.com
Долгое время тайной за семью печатями оставалась личная жизнь певца. Только недавно стало известно о том, что Витас давно женат и воспитывает двоих детей. Со своей избранницей он встретился в 19 лет в театре. Увидев ее за кулисами, он был покорен с первого взгляда, хотя тогда Светлана еще была школьницей. С той самой встречи они не расставались, и вскоре девушка отправилась вместе с ним в Москву.
Новый имидж артиста | Фото: politeka.net
Новый имидж артиста | Фото: uznayvse.ru, politeka.net
Витас не собирается прекращать свою сольную карьеру и планирует покорить США, Мексику и Бразилию. Он сменил имидж, превратившись в платинового блондина, выпустил несколько песен на английском языке и записал дуэт с американским хип-хоп исполнителем. Правда, его новый клип вызвал волну негативных отзывов бывших фанатов. Что ж, певцу всего 41 год, и у него еще есть шансы завоевать новые вершины, вот только удастся ли ему превзойти самого себя начала 2000-х? Время покажет.
Витас в своем новом клипе | Фото: vokrug.tv
Самый загадочный певец начала 2000-х Витас | Фото: wellnesso.ru
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