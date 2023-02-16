Почему римляне захватили полмира, а Германию завоевать так и не смогли

На пике своего могущества римская империя фактически владела половиной цивилизованного и известного на тот момент мира. Перед ней склонялись племена, народы, государства. Что римляне так и не включили, так это земли «Magna Germania». Неужели у одной из величайшей империй в истории человечества сломались зубы о непокорных германцев? Попробуем разобраться.
Рим постоянно расширялся. /Фото: ru.kinorium.com.
Прежде всего стоит разобраться с тем, чем был на момент конца I века нашей эры Рим и чем была к этому моменту Германия. Германия – это «дикое поле» населенное разрозненными племенами, находящимися на уровне родоплеменной общины. По большей части германцы жили чем-то вроде деревень от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Рим – это универсальная высокоорганизованная рабовладельческая империя с единой политической системой и проторегулярной армией.
Римская экспансия никогда не осуществлялась по принципу: «А давайте завоюем вон тех аборигенов. А зачем? А да просто так!» Так как Рим был рабовладельческой империей, то в первую очередь его интересовали густонаселенные регионы с целью захвата рабов в ходе военных походов. Надолго Рим оставался только в тех местах, где можно было что-то взять, где были ценные ресурсы или пригодные для сельского хозяйства территории, а также где проходили наиважнейшие торговые пути.
Рим на пике могущества. /Фото: ya.ru.
Посмотрим на основные римские кампании в истории республики и империи. Война с Карфагеном и североафриканскими народами велась за контроль морских торговых путей. Война с греческими государствами велась по тем же причинам. В Испанию римляне ходили за рабами и металлами. В Галлию по тем же причинам, а также ради захвата новых земель для римской колонизации. Завоевание Британии главным образом происходило из-за богатых залежей олова и меди на островах, причем за столетия своего пребывания римляне умудрились выкачать с остовов почти весь металл поверхностного залегания.
Египет захватывали из-за сельскохозяйственных территорий, золотых приисков на юге долины Нила и торговых путей с востоком, в том числе с Индией и Китаем. Последняя причина сыграла не важнейшую роль в завоевании Иудеи и части Ближнего Востока. А вот почему-то вниз по Нилу к племенам чернокожих нубийцев, где ничего кроме дикарей и крокодилов нет, ни римляне, ни в своем время египтяне не пошли.
Германцы были постоянной проблемой. /Фото: monomah.org.
Тоже самое было и с землями германцев. Что было взять с людей, которые живут в непроходимых лесах и по праздникам (ну т.е на войну) обмазывают по голому телу медвежьими фекалиями? И это не шутка. Конечно, в Германию римляне ходили и не раз. Но задачи попытаться завоевать эти территории в широком смысле никогда не стояло. Одним из первых в Германию «прогулялся» еще Юлий Цезарь, устроив там традиционную римскую резню с целью устрашения местных племен. Собственно, с этой задачей туда и ходило большинство римских военачальников: устроить кровавый террор, чтобы германцы даже не думали лезть не римскую территорию. Важно понимать, что римляне, конечно, были «кровавыми собаками», вот только германцы всецело стоили своих «цивилизованных» соседей и занимались тем же самым – регулярными набегами на римскую территорию с целью захвата рабов и грабежа.
Захватывать Германию никто и не собирался. /Фото: za.pinterest.com.
Поэтому племена нужно было запугать и поставить в даннические отношения. Германцы платили римлянам дань, по большей части натуральным продуктом, а также поставляли воинов для римских легионов в качестве ауксилариев – воинов-союзников. О колонизации и романизации германских земель речи не шло: тогда это были земли очень бедные и скудные, на большей части территории «Magna Germania» лежали непроходимые леса, заниматься там сельским хозяйством именно с римским размахом было невозможно. Даже если бы римляне срубили леса загнав туда десятки тысяч рабов, из-за климата Германия не смогла бы стать эффективным аграрным регионом при тогдашней агрокультуре. Абсолютно не выгодное вложение сил и ресурсов, когда у тебя есть житницы империи вроде Испании, Италии, Сицилии, Африки (современный Тунис) и Египта.
Германцы были люди исключительно беспокойные. /Фото: udipedia.net.
Конечно, германцы время от времени бунтовали против римского владычества: отказывались платить дань, ходили в набеги, совершали нападения на приграничные лагеря легионов. Самым известным выступлением германцев конечно же стала резня в Тевтобургском Лесу, когда конфедерация германских племен и перешедшая на их сторону германская ауксилия разбила 3 римских легиона шедших на марш в ходе несколько дневного сражения. Вот только говоря о битве в Тевтобурге, многие забывает вспомнить о том, что уже через несколько лет римляне отправили в «Magna Germania» новую карательную экспедицию и разбила германцев. При этом не нужно думать, что в восстании участвовали все германцы. Многие племена или остались в стороне, или поспешили как можно быстрее еще сильнее задружиться с римлянами обозначив свою непричастность, прекрасно понимая, что сделает империя дальше.
Чаще всего римляне ограничивались карательными экспедициями. /Фото: Pinterest.
Ошибкой было бы также думать, что все держалось в отношениях римлян и германцев на одном только терроре: безвольные германцы дрожали перед империей и только отдельные откровенно отбитые вожди пытались что-то сделать. Германия была проблемой для римлян всю историю. Потому что это было не единое государство, с которым можно было бы договориться, а россыпь племен и родов. Кого-то можно было запугать, а до кого-то карательные экспедиции даже не доходили. Одни постоянно ходили на римлян в набеги несмотря ни на что, другие активно с римлянами торговали. А самое главное, римляне активно практиковали подкуп вождей, чтобы те или грызлись между собой или по крайней мере не беспокоили границу. Для этого в Италии даже действовали специальные ювелирные мастерские – «барбариакарии», которые делали украшения специально для подарков германцам: очень яркие, пестрые, «цыганские» изделия. Сами римляне такого не носили. В общем, отношения между империей и племенами были разные и сложные.
Крайне показательной историей, являются события в Иудее. /Фото: history-doc.ru.
В заключение важно понять одно: когда римлянам было очень нужно – они добивались, чего бы это не стоило и скольких бы легионов это не стоило. Самым показательным примером в этом отношении является Иудея, через которую шла торговля с Востоком, в том числе с Индией и Китаем. Сначала Иудея была римским протекторатом. Однако из-за внутриполитической нестабильности еврейского государства, Рим постоянно лишался контроля над этим регионом. В какой-то момент римляне просто захватили Иудею включив ее в свой состав. Евреи бунтовали, вырезали римские легионы, освобождали свои города. И чем все заканчивалось каждый раз и в конечном итоге?
Отношения с варварами были разными, в какой-то момент германские аусиларии составляли значительную часть войска римлян. /Фото: mirmystic.com.
А тем же, чем и всегда: империя с куда большей экономической мощью и фактически безграничным мобилизационным потенциалом относительно небольшого ближневосточного царства просто переварила всех бунтовщиков и не согласных экспортом «римской демократии» в форме легионов по 4.5 тысячи злобных мужиков. И в конечном итоге, вместо Храма осталась только Стена плача, а повсюду стояли статуи императора, Юпитера и висели пурпурные штандарты с «S.P.Q.R». Если о кого-то римская империя и пообломала зубы, то это были точно не разрозненные германцы, а Парфия, ставшая в последствии Империей Сасанидов или Второй Персидской империей. Но это уже совсем другая история.
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