Соревнование курильщиков: редкие фотографии из прошлого столетия

Фото из архива журнала LIFE, сделанные на конкурсе курильщиков в 1959 году

Редкие фотографии любителей курить трубку

Турецкий курительный аппарат

Курильщик с сигарой

Ретро-фотография кальянщика

Огромная трубка для настоящего ценителя

Романтическая пара курильщиков

Участник соревнования

Фото из архива журнала LIFE, сделанные на конкурсе курильщиков в 1959 году .