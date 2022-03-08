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Соревнование курильщиков: редкие фотографии из прошлого столетия


Фото из архива журнала LIFE, сделанные на конкурсе курильщиков в 1959 году

Фото из архива журнала LIFE, сделанные на конкурсе курильщиков в 1959 году

Курение – привычка вредная, но это не мотивирует тысячи курильщиков по всему миру отказаться от пагубной зависимости. В 1950-е годы курение трубки стало настолько популярным, что среди пристрастившихся проводились конкурсы и соревнования. В нашем обзоре – фотографии из архива журнала «LIFE», сделанные во время дымных вечеринок.

Редкие фотографии любителей курить трубку

Редкие фотографии любителей курить трубку

Принцип проведения конкурсов был прост: выигрывал тот, кому удавалось дольше всех курить трубку. Победитель, конечно же, тоже получал дорогую трубку в качестве приза. Журналист, которому удалось побывать на таком необычном состязании, был искренне удивлен разнообразием курительных приспособлений. Были здесь и привычные деревянные трубки, и тыквы-горлянки, похожие на ту, что любил Шерлок Холмс, и глиняные изделия. Среди настоящих эстетов попадались те, кто курил исключительно в перчатках, чтобы не запачкать трубку. На конкурс пришли даже несколько кальянщиков.
Турецкий курительный аппарат

Турецкий курительный аппарат

 
Курильщик с сигарой

Курильщик с сигарой

 
Ретро-фотография кальянщика

Ретро-фотография кальянщика

 
Огромная трубка для настоящего ценителя

Огромная трубка для настоящего ценителя

Те, кто принимал участие в конкурсе, отличался недюжинным здоровьем, поскольку долго находиться в задымленном помещении было достаточно трудно.
Время от времени курильщики выходили на свежий воздух освежиться, а потом продолжали марафон. Интересно, что в те годы о вреде курения говорили мало: многие актеры, писатели и даже врачи пропагандировали пользу от употребления табака.
Романтическая пара курильщиков

Романтическая пара курильщиков

 
Участник соревнования

Участник соревнования

 
Фото из архива журнала LIFE, сделанные на конкурсе курильщиков в 1959 году

Фото из архива журнала LIFE, сделанные на конкурсе курильщиков в 1959 году.

 

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Соревнование курильщиков: редкие фотографии из прошлого столетия

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Соревнование курильщиков: редкие фотографии из прошлого столетияПодписаться на мой Instagram
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