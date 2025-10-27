Как от шеф-повара: вкусное сочное мясо без заморочек и грязной посуды

Мясо, приготовленное таким способом, можно есть и в горячем, и в холодном виде, например, сделав из него бутерброды. Кроме того, что на его готовку уходит совсем мало времени, так оно еще и получается вкусным и сочным. К тому же, подойдет абсолютно любое мясо: индейка, свинина, курица – то, которое вам больше нравится.
Процесс приготовления
Кусок мяса необходимо предварительно хорошо помыть и просушить / Фото: receptpizza.ru
Филе индейки посолить, поперчить, добавить другие специи / Фото: cooksa.ru
Кусок мяса необходимо предварительно хорошо помыть и просушить. Далее следует его поместить в миску, полить двумя ложками масла растительного, посолить, поперчить, можно добавить специи по вкусу.
Мясо выкладывается на пергамент, который потом заворачивается по типу конверта / Фото: restncook.kz
Мясо находится внутри этого импровизированного конвертика, который помещается на противень и ставится в духовку / Фото: russianfood.com
Все хорошо перемешивается. Мясо выкладывается на пергамент, который потом заворачивается по типу конверта. То есть само мясо находится внутри этого импровизированного конвертика, который помещается на противень и ставится в духовку. Важно предварительно духовку разогреть до температуры 180 градусов. На готовку понадобится минут 35-40.
Филе индейки получается одновременно и поджаренное, и сочное, так как сок не вытекает, а остается внутри конвертика / Фото: bettycrocker.com
Достаем и дегустируем. Мясо одновременно и поджаренное, и сочное, так как сок не вытекает, а остается внутри конвертика., все манипуляции можно проводить сразу на противне, точнее, на пергаменте.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии