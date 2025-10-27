Как от шеф-повара: вкусное сочное мясо без заморочек и грязной посуды

Процесс приготовления

Кусок мяса необходимо предварительно хорошо помыть и просушить / Фото: receptpizza.ru

Филе индейки посолить, поперчить, добавить другие специи / Фото: cooksa.ru

Мясо выкладывается на пергамент, который потом заворачивается по типу конверта / Фото: restncook.kz

Мясо находится внутри этого импровизированного конвертика, который помещается на противень и ставится в духовку / Фото: russianfood.com

Филе индейки получается одновременно и поджаренное, и сочное, так как сок не вытекает, а остается внутри конвертика / Фото: bettycrocker.com