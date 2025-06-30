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Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Лил Бак — очень талантливый и крайне популярный танцор родом из Мемфиса, оттуда же родом и танцевальный стиль джукинг, или гангста-уокинг, в котором работает Лил Бак. Он получил известность после того, как режиссер Спайк Джонз снял на свой мобильный его танцевальное выступление «Умирающий лебедь» под аккомпанемент известного виолончелиста китайского происхождения Йо-Йо Ма.



На настоящий момент у этого ролика на YouTube более трех миллионов просмотров, а у видео, где Лил Бак танцует с Михаилом Барышниковым, более миллиона просмотров.

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак



Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак

Гениальнейший танцор современности — Лил Бак



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Ссылка на первоисточник
лил бак
умирающий лебедь
спайк джонз
михаил барышников
йо йо ма
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