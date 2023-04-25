10 известных книг, которые на самом деле оказались фальшивкой

Люди подделывают книги по разным причинам: кто-то ради художественного замысла как Лавкрафт, кто-то ради денег, кто-то по политическим причинам. И иногда случается так, что распознать подделку становится действительно непросто. В этой подборке мы расскажем о десяти известных книгах, которые на самом деле оказались фальшивками.
Велесова книга
Одна из самых известных мистификаций в литературе. Впервые текст «Велесовой книги» был опубликован в 1950-е годы русскими эмигрантами Юрием Миролюбовым и Александром Куренковым с Сан-Франциско. Согласно рассказам Миролюбова, текст «Велесовой книги» списан им с утерянных во время войны деревянных дощечек, созданных примерно в IX веке. Содержит якобы предания, молитвы, легенды и рассказы о древней славянской истории примерно с VII века до н. э. до IX века н. э. В действительности большинство экспертов сходятся во мнении, что вся «Велесова книга» является подделкой, созданной в XIX или более вероятно в XX веке, скорее всего самим Миролюбовым. В книге очень примитивно и без глубокого знания предмета имитируется праславянский язык. Более того, степень грамматической бессистемности и произвольности в тексте такова, что аналогов этому нет ни в одном когда-либо известном языке мира. Из этого делается вывод о том, что язык «Велесовой книги» не может быть каким-либо естественным языком какой бы то ни было эпохи вообще; это результат искусственной деятельности фальсификатора, не имевшего представления об истории славянских языков.
История Русов или Малой России
Произведение в виде политического памфлета, написанное, как считалось ранее, архиепископом Георгием Конисским. История русов подаёт картину исторического развития Малой Руси от древних времён до 1769 года. Согласно общей концепции автора «Истории Русов», московские князья такие же русские князья, как и великий князь Владимир Святой. С переименованием Царства Русского на Российское оно стало именоваться «Великою Россиею», а земли русских княжеств, находившихся вне её, «Чермная и Белая Русь», эти «обе Руси вместе названы тогда Малою Россиею». Несмотря на широкую популярность сочинения в XIX — начале XX века, историки отмечали в нём грубые натяжки, а зачастую и искажение фактов. К тому же ставится под сомнение и авторство Георгия Конисского.
Евангелие от Варнавы
Апокриф, написанный от имени апостола Варнавы и повествующий о жизни Иисуса. Два манускрипта с этим текстом были обнаружены в начале XVIII века. Полное название книги: «Истинное Евангелие об Иисусе, называемом Христом, новом пророке, посланном Богом в мир, по описанию Варнавы, Его апостола». По единодушному мнению независимых исследователей, «Евангелие от Варнавы» является средневековой подделкой, примерно XV века, написанной с мусульманской точки зрения. Тем не менее, исследование «Евангелия от Варнавы» и споры о его подлинности продолжаются до сих пор. Один из самых обсуждаемых вопросов состоит в том, сочинён ли весь текст в средневековье или же в основе его лежит более древний реальный документ, пострадавший от произвольного редактирования переписчиков и переводчиков.
Летопись Аскольда
Реконструируемая некоторыми исследователями древнерусская летопись, гипотетически написанная во времена правления киевских князей Аскольда и Дира. Основой «появления» Летописи Аскольда стала книга «Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи» Бориса Рыбакова изданная в 1963 году. Именной в ней автор выделил записи из Никоновской летописи как принадлежавшие «Летописи Аскольда». Он установил, что в Никоновской летописи находятся восемь фрагментов этой летописи за период 867—882 годы. При этом, по мнению историка, Аскольдов летописец пользовался александрийско-болгарским счётом лет «от сотворения мира». Он также утверждал, что «Летопись Аскольда» носит на себе болгарское влияние. Тем не менее, большинством современных исследователей однако «Аскольдова летопись» признаётся научной мистификацией.
Дневник Гитлера
Эта книга претендовала на то, что является собственноручно написанными Адольфом Гитлером дневниками за 1932—1945 годы, включая отдельный блокнот, якобы раскрывающий тайну перелета Рудольфа Гесса в Англию. Она успешно прошла ряд первоначальных проверок и была куплена за 9 миллионов западногерманских марок у антиквара из Штутгарта Конрада Куяу и опубликована журналом «Stern». Но на самом деле «дневники» были написаны их же продавцом — известным мистификатором Конрадом Куяу, а утверждения о том, что они якобы были найдены в обломках разбившегося в апреле 1945 года под Дрезденом немецкого самолета и затем тайно переправлены в ФРГ из ГДР, оказались ложью.
Зеленогорская рукопись
Этот документ был прислан анонимно в 1818 году бургграфу Ф. Коловрату, занимавшемуся сбором чешских древностей для основанного в этом году Национального музея в Праге. Лишь в 1859 году была обнародована версия, согласно которой рукопись была найдена в графском замке Зелена Гора в Западной Чехии казначеем Йозефом Коваржем. После этого появилось название «Зеленогорская рукопись». Часто её называют «Суд Либуши» по основному содержащемуся в ней тексту. По заявлению Вацлава Ганки, служившего в те времена библиотекарем музея, рукопись представляет собой древнейший известный славянский эпос, относящийся к рубежу VIII и IX столетий. Зеленогорская рукопись была сразу разоблачена учителем Ганки — основателем славистики Йозефом Добровским. Именно поэтому она была опубликована сначала не в Чехии, а в принадлежавшем Российской империи Царстве Польском, хотя затем всё же вышла в Чехии. Добровский ответил на эту публикацию уже печатно, выступив с рядом статей в чешской прессе. Однако его голос потонул в хоре чешских патриотов, обвинивших филолога, имевшего первостепенные заслуги перед чешским возрождением, в том, что он «славянствующий немец». Палеографическая, историческая и лингвистическая несообразность Зеленогорской рукописи была доказана на рубеже XIX и XX веков, и научная дискуссия по этому вопросу в основном завершилась. Автором подделки оказался сам библиотекарь музея Вацлав Ганка.
Протоколы сионских мудрецов
Сфальсифицированный сборник текстов о вымышленном всемирном заговоре евреев впервые опубликованный на русском языке в 1903 году. В текстах излагаются планы завоевания евреями мирового господства, внедрения в структуры управления государствами, взятия неевреев под контроль, искоренения прочих религий. «Протоколы сионских мудрецов» играют важную роль в теории жидомасонского заговора. Существуют многочисленные доказательства (в печати, в суде и в независимых исследованиях), что они являются плагиатом и мистификацией. Вместе с тем, существуют многочисленные сторонники мнения, что содержание «Протоколов» соответствует действительности. За свою историю существования «Протоколы» переиздавались многомиллионными тиражами и были переведены на многие языки мира.
Краледворская рукопись
Как и Зеленогорская рукопись, Краледворская была изготовлена чешскими просветителями Вацлавом Ганкой и Йозефом Линдой. Рукопись якобы была «обнаружена» Ганкой в 1817 году якобы между стеной и шкафом на чердаке в церковной башне (по другим данным, исходящим от него же — в погребе) в городе Кёнигинхоф на Эльбе. Выдана за обрывок обширного манускрипта XIII века (к этому веку относятся самые поздние из изображённых в ней событий). Написана чернилами, изготовленными по старинному рецепту (но с использованием обнаруженных при химическом анализе новейших красителей), на больших обрезках древнего пергамента. До середины XIX века Краледворская рукопись была одним из символов чешского национального возрождения, сомнений в её подлинности никто не высказывал. Масштабная дискуссия вокруг подлинности обеих рукописей началась лишь во второй половине XIX в. Закат славы поддельной рукописи определился в 1870-е-1880-е годы, когда крупнейшие лингвисты, палеографы и историки в общих чертах доказали её подложность.
Записка готского топарха
Анонимный исторический документ неясного происхождения на греческом языке. Представляет собой путевые заметки византийского чиновника (как обычно считается, топарха, хотя этого титула в тексте нет), который в конце X века с отрядом воинов проезжал по низовьям Днепра. Предположительно содержит уникальные сведения о таврических готах. «Записка» состоит из трёх малых фрагментов, записанных на пустых страницах византийского кодекса X века Фрагменты, по словам известного французского византиста Газе, выглядели как черновые наброски путевых заметок. Повествование ведётся от первого лица. Датируется «Записка» обычно концом X — началом XI века. Автором является образованный византиец, наделённый властью топарха, но имя которого неизвестно. В византинистике распространена точка зрения на «Записку» как на подлог XIX века, сфабрикованный её публикатором Карлом Бенедиктом Газе.
Некрономикон
Таинственная книга, которая упоминается во многих произведениях американского писателя Говарда Лавкрафта. Описание «Некрономикона» гласит, что книга опасна для чтения, ибо может навредить физическому и психическому здоровью читающего. Поэтому во всех библиотеках она хранится за семью замками. Согласно рассказу «Ведьмин Лог», в этой книге описаны все магические ритуалы, а также полная история Древних, которые постоянно вели ожесточённые войны. Хотя Лавкрафт, дабы погасить общественный интерес и отвлечь от себя дурные слухи, позднее утверждал, что «Некрономикон» — чистая выдумка, есть люди, считавшие, что литературный «Некрономикон» Лавкрафта является отсылкой к реально существовавщей книге. Даже при своей жизни Лавкрафт получал письма от читателей, пытавшихся выяснить правду о Некрономиконе.
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