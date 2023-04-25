10 известных книг, которые на самом деле оказались фальшивкой

Люди подделывают книги по разным причинам: кто-то ради художественного замысла как Лавкрафт, кто-то ради денег, кто-то по политическим причинам. И иногда случается так, что распознать подделку становится действительно непросто. В этой подборке мы расскажем о десяти известных книгах, которые на самом деле оказались фальшивками.









Велесова книга

История Русов или Малой России

Евангелие от Варнавы

Летопись Аскольда

Дневник Гитлера

Зеленогорская рукопись

Протоколы сионских мудрецов

Краледворская рукопись

Записка готского топарха

Некрономикон