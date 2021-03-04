10 нестандартных вещей, изобретателям которых не помешало бы выдать премию

Простое, но очень эффективное решение.

1. Непростые часы

Тем, кто много работает, такие точно не помешают. /Фото: cdn.net

2. Все как на ладони

Особо любопытные пользователи могут рассмотреть все устройство своего смартфона. /Фото: i.ytimg.com

3. Ученье — свет, а неученье — тьма

Знаний много не бывает, а так они точно будут усваиваться лучше. /Фото: i.pinimg.com

4. Кнопки внизу

Одно простое решение может кардинально облегчить жизнь. /Фото: external-preview.redd.it

5. Совмещение приятного с полезным

Польза для здоровья и энергия для смартфона. /Фото: files.genial.guru

6. Наглядность — залог успеха

Прозрачный слив поможет быстро определить, нужна чистка или нет. /Фото: i.kym-cdn.com

7. Правильная подача

С такой подачей проблема выбора будет решена раз и навсегда. /Фото: jenite.bg

8. Оригинальная скамейка

Сразу понятно для чего она предназначена. /Фото: uarp.org

9. Правильная посадка овощей

Полезное напоминание о том, когда какие семена сажать. /Фото: isrv.insterne.com

10. Цвет точно подойдет

С такой крышечкой точно никто не будет сомневаться в выборе лака. /Фото: preview.redd.it