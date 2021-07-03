Почему в метро у эскалатора поручень всегда едет быстрее ступенек

Каждый человек, который хотя бы раз был в метро, наверняка обращал внимание на то, что поручень эскалатора движется со скоростью, отличной от скорости движения ступеней. Он может ползти медленнее или наоборот идти быстрее. Несмотря на то, что данную тонкость рано или поздно подмечает каждый, почти никто не задумывается над тем, зачем так было сделано.
Ничего не делается просто так. |Фото: gorod-plus.tv.
Суть вопроса в том, что на эскалаторах небольшой протяженности пассажиры метрополитена (как правило) просто не успевают почувствовать, что ступени и поручень движутся с разной скоростью. Дело в том, что разница между их ходом зачастую не такая уж и большая. Тем не менее она есть и сделано подобное вовсе не просто так. Для того, чтобы «почувствовать разницу», стоит прокатиться на каком-нибудь по-настоящему длинном эскалаторе, который ходит на станции, например, лежащей под рекой. Самый простой пример – станции метрополитена в Санкт-Петербурге. Есть глубокие станции и в Москве.
Разница скорости до пяти процентов. |Фото: russian.rt.com.
Те, кому доводилось ездить на эскалаторе на глубоких остановках, знают, что за время подъема (или спуска) приходится перекладывать руку с места на место от двух до четырех раз. Когда эскалаторы только появились, самые острые на язык горожане любили шутить о том, что пассажиров метрополитена намеренно лишают комфортных поездок на движущихся лестницах, чтобы они по дороге не засыпали и не расслаблялись.
Сделано для гашения инерции пассажира. |Фото: indog.ru.
Самое смешное, что в некоторым смысле разница скоростей поручня и ступеней сделана именно для поддержания пассажира в тонусе. Дело в том, что если бы ручка двигалась с той же скоростью, то на выходе с эскалатора пассажир метро попадал бы в травмоопасную ситуацию. Виной всему инерция: на выходе с едущих ступеней скорость тела достаточно высокая. Если в момент схождения не отпустить руку с ленты, то можно легко потерять равновесие и упасть, но только при том условии, что поручень движется с той же скоростью, что и ступени. Человек бы просто не успевал разжать руку.
Падать очень больно. |Фото: life.ru.
Именно по этой причине поручень движется на 2-5% быстрее ступенек. Данные показатели прописаны в техническом регламенте соответствующего оборудования метрополитена. Таким образом, рука всегда немного обгоняет тело и у человека есть несколько дополнительных секунд, чтобы опустить руку. Кроме того, есть немало людей, у которых от монотонного движения может начать кружиться голова и даже случиться приступ укачивания. Рассинхронизация подвижных элементов позволяет этого избежать.
В движение приводится двумя механизмами. ¦Фото: twitter.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии