Почему в метро у эскалатора поручень всегда едет быстрее ступенек

Ничего не делается просто так. |Фото: gorod-plus.tv.

Разница скорости до пяти процентов. |Фото: russian.rt.com.

Сделано для гашения инерции пассажира. |Фото: indog.ru.

Падать очень больно. |Фото: life.ru.

В движение приводится двумя механизмами. ¦Фото: twitter.com.