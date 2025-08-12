11 гениальных изобретений, которые советские ученые подарили миру, а об этом незаслуженно забыли

Великие советские изобретения
Среди жителей России уже много лет бытует мнение, что все заграничное в разы лучше, чем отечественное. Такая позиция сформировалась еще во времена Советского Союза — тогда вещи из других стран жили настоящим дефицитом, за ними стояли в очередях, о них мечтали. А ведь именно Советский Союз подарил миру множество гениальных изобретений. За открытиями советских ученых и изобретателей выстраивалась очередь из западных компаний. Давайте узнаем, что же такого великого придумали наши, русские люди!
1.«Спутник»
Первый спутник Земли/kadet39.ru
А ведь настоящий прорыв в космос случился благодаря советским разработкам. Именно Советский Союз в 1957 году запустил первый искусственный спутник Земли. И только благодаря этому прорыву другие страны вошли в эту гонку и начали собственные исследования. Запуск советского спутника повлиял не только на научный мир, но начал политическую гонку между странами за звание лучшего. А сейчас уже ходят разговоры о запусках туристических космических рейсов, настолько продвинулись разработки в этой сфере.
2.Микроволновая печь
Советская микроволновка/pulse.mail.ru
Сейчас трудно представить себе жизнь без микроволновой печи. Эта техника значительно облегчает ежедневный быт. Но мало кто знает, что это чудо на наших кухнях появилось благодаря Всесоюзному научно-исследовательскому институту мясной промышленности. Обработка продуктов с помощью микроволн была придумана еще до начала Великой отечественной войны.приготовления мяса всего за 20 минут. К сожалению, дальнейшие разработки были отложены из-за военных действий и дальнейшего восстановления экономики страны.
3.Интернет
Советский интернет/inosmi.ru
Интернет в наши дни есть практически у каждого жителя развитых стран. Мы за секунду можем связаться с близким человеком, получить любую информацию или посмотреть фильм. И такая возможность появилась благодаря разработке американских ученых, которые представили свои труды в 1969 году. Однако прорыв мог бы случится гораздо раньше. В 1961 году советский кибернетик Виктор Глушков предложил идею обработки информации с помощью связи между компьютерами. Но правительство в тот момент было не заинтересовано в подобных экспериментах, поэтому разработки Глушкова так и не продвинулись дальше.
4.Спутниковое телевидение
Спутниковое телевидение/sovietpostcards.org
Вслед за первым в мире искусственным спутником СССР освоили и первую в мире систему спутникового телевещания. Система «Орбита-1» была запущена в период с 1965 по 1967 годы и основывалась на сети спутников «Молния». На тот момент аналогов подобной системы просто не было.возможность появилось только в 1975 году благодаря спутникам Satcom.
5.«Тетрис»
Советский тетрис/teachron.livejournal.com
В какой-то момент популярная игра захватила весь мир. Советские дети, да и взрослые, мечтали о том, чтобы приобрести себе «Тетрис». Даже сейчас существует множество игр, основанных на таком же принципе. Вот только все уже забыли, что это чудесное изобретение подарил миру советский изобретатель Алексей Пажитнов. В 1984 году он придумал игру, которая быстро стала популярной. Но разработку выкупил венгерский бизнесмен Роберт Стейн, который распространил ее по всему миру под названием «Тетрис».
6.Умный дом
Радиоуправляемая система Сфинкс/dzen.ru
В наши дни система «умный дом» не считается какой-то диковинкой. Многие люди стараются объединить бытовую техники и гаджеты в одну общую систему. Так гораздо удобнее настраивать все под себя. Вот только такая разработка была создана вовсе не на Западе. Первыми в мире придумали создать общую управляемую сеть в доме именно специалисты ВНИИТЭ. И даже спроектировали радиоуправляемую систему «Сфинкс», которая была первым аналогом «умного дома» в мире. Центральный процессор объединял несколько устройств и имел функцию настраивания функций под пользователя.
7.Космическая медицина
Космическая медицина в СССР/YouTube
Советские ученые совершили еще один космический прорыв, на сейчас раз в медицине. Ведь именно они проводили первый опыт нахождения живого организма в околоземной орбите. Сначала это была собака Лайка, а затем и всемирно известный космонавт Юрий Гагарин. В 1949 году именно в СССР открыли первый в мире институт, занимающийся авиационной медициной. Неудивительно, что и первым мире врачом-космонавтом стал советский гражданин Борис Егоров в 1964 году.
8.Метод Короткова
Метод измерения давления Короткова/kommersant.ru
Сейчас за колебанием артериального давления давно просто следить, достаточно только купить тонометр. Но в начале прошлого века врачи и ученые только начинали вводить в эксплуатацию подобные механизмы. Поэтому когда российский ученый Николай Коротков предложил использовать наблюдение за звуками, слышимыми при измерении давления, его идея была принята положительно. С 1935 года метод Короткова является единственным неинвазивным способом, признанным ВОЗ.
9.Атомные ледоколы
Первый ледокол
Для прохождения в холодных водах Арктики в СССР были разработаны атомные ледоколы. Любопытно, что такие судна существовали только в Советском Союзе, а после его развала только в России остался атомный ледокольный флот. Первое судно такого класса было спущено на воду в 1957 году, а сейчас в рабочем состоянии осталось пять ледоколов.
10.Аппарат искусственного кровообращения
Аутожектор Брюхоненко/skverweb.ru
Использовать на человеке аппарат искусственного кровообращения стали после открытия американца Джона Гиббона. Но все же впервые такая идея пришла российскому доктору Сергею Брюхоненко во время Первой мировой войны. Он задумался, как можно заменить легкие и сердце и в 1926 году представил «аутожектор». Собака с этим прибором и остановленным сердцем сумела прожить два часа. Однако на человеке испытания аппарата так и не проводились. Но после разработки Брюхоненко занялись изучением этого вопроса.
11.Кирзовые сапоги
Кирзовые сапоги/skidka-onlain.ru
На фоне остальных изобретений это сущая мелочь, но все же это помогло советским солдатам выжить во время Великой Отечественной войны. Инженер Александр Хомутов и химик Иван Плотников на заводе «Кожмит» разработали первую ткань, пропитанную искусственным каучуком. У армии США на тот момент были лишь промокаемые армейские ботинки, и после окончания войны 12 тысяч военных получили диагноз «ревматизм».
