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Как грамотно и правильно сделать угловое соединение из трех частей


Как грамотно и правильно сделать угловое соединение из трех частей

При работе с трубами мастера выбирают изделия самой разной формы: круглые, квадратные, прямоугольные. Разные трубы по-разному соединяются. Больше всего сложностей традиционно возникает в попытке создать угловое соединение из трех частей. Конкретно о нем сейчас и пойдет речь. На самом деле выполнить такую конструкцию не слишком сложно, пускай поначалу все так и не кажется.

Выполняем разметку. /Фото: youtube.com.
Выполняем разметку. /Фото: youtube.com.

 

Для того, чтобы упростить себе же рабочий процесс, необходимо заранее приготовить некоторые инструменты и материалы. В первую очередь нам, конечно же, понадобится три отрезка трубы прямоугольной формы. Также нужна маятниковая пила с поворотным столом, разметочный треугольник из металла с углами при основании в 45 градусов. Пригодятся также струбцина съемная и маркер.
Теперь обрезаем. / Фото: youtube.com.

Теперь обрезаем. / Фото: youtube.com.

 

Вся предстоящая работа делится на два этапа, которые можно обозначить как «разметка» и «соединение». Итак, сначала берем треугольник с маркером и с их помощью проводим на трех отрезках по широкой стороне линию под 45 градусов. Оставлять ее лучше у самого торца.
Получится сначала вот так. /Фото: youtube.com.

Получится сначала вот так. /Фото: youtube.com.

 

Теперь устанавливаем стол маятниковой пилы на 45 градусов, обеспечивая тем самым правильное расположение плоскости диска режущего инструмента.
Теперь можно аккуратно выполнить рез по разметке. Процедуру повторяем с каждой из трех деталей.
Еще раз разметка и обрезка. /Фото: youtube.com.

Еще раз разметка и обрезка. /Фото: youtube.com.

 

Берем обрезанные трубы и повернув их на 90 градусов еще раз наносим разметку под 45 градусов. Полностью повторяем операцию с фиксацией деталей и последующей резкой по новой разметке. Когда это будет сделано, берем две трубы и соединяем их торцами на месте среза на горизонтальной поверхности. Следует также удостовериться, что наружный угол равен 90 градусам.
Останется доделать последнюю деталь. /Фото: youtube.com.

Останется доделать последнюю деталь. /Фото: youtube.com.

 

Теперь следует взять третий кусок трубы и сделать разметку еще раз так, чтобы в итоге сформировалась фасонную часть, которая будет совпадать с гранями отрезков первых двух труб. Выполняем обрезку по готовой разметке. Вот собственно и все, остается только собрать конструкцию.
Обрезается вот так. /Фото: youtube.com.

Обрезается вот так. /Фото: youtube.com.

 

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Как грамотно и правильно сделать угловое соединение из трех частей

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Как грамотно и правильно сделать угловое соединение из трех частейПодписаться на мой Instagram
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