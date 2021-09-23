Как грамотно и правильно сделать угловое соединение из трех частей

При работе с трубами мастера выбирают изделия самой разной формы: круглые, квадратные, прямоугольные. Разные трубы по-разному соединяются. Больше всего сложностей традиционно возникает в попытке создать угловое соединение из трех частей. Конкретно о нем сейчас и пойдет речь. На самом деле выполнить такую конструкцию не слишком сложно, пускай поначалу все так и не кажется.
Выполняем разметку. /Фото: youtube.com.
Для того, чтобы упростить себе же рабочий процесс, необходимо заранее приготовить некоторые инструменты и материалы. В первую очередь нам, конечно же, понадобится три отрезка трубы прямоугольной формы. Также нужна маятниковая пила с поворотным столом, разметочный треугольник из металла с углами при основании в 45 градусов. Пригодятся также струбцина съемная и маркер.
Теперь обрезаем. / Фото: youtube.com.
Вся предстоящая работа делится на два этапа, которые можно обозначить как «разметка» и «соединение». Итак, сначала берем треугольник с маркером и с их помощью проводим на трех отрезках по широкой стороне линию под 45 градусов. Оставлять ее лучше у самого торца.
Получится сначала вот так. /Фото: youtube.com.
Теперь устанавливаем стол маятниковой пилы на 45 градусов, обеспечивая тем самым правильное расположение плоскости диска режущего инструмента. Теперь можно аккуратно выполнить рез по разметке. Процедуру повторяем с каждой из трех деталей.
Еще раз разметка и обрезка. /Фото: youtube.com.
Берем обрезанные трубы и повернув их на 90 градусов еще раз наносим разметку под 45 градусов. Полностью повторяем операцию с фиксацией деталей и последующей резкой по новой разметке. Когда это будет сделано, берем две трубы и соединяем их торцами на месте среза на горизонтальной поверхности. Следует также удостовериться, что наружный угол равен 90 градусам.
Останется доделать последнюю деталь. /Фото: youtube.com.
Теперь следует взять третий кусок трубы и сделать разметку еще раз так, чтобы в итоге сформировалась фасонную часть, которая будет совпадать с гранями отрезков первых двух труб. Выполняем обрезку по готовой разметке. Вот собственно и все, остается только собрать конструкцию.
Обрезается вот так. /Фото: youtube.com.
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