Как 200 лет назад европейцы травили себя в погоне за модой: Платья из мышьяка, пудра из свинца и др

Краска-убийца







Старинная картинка демонстрирует, как парижская зелень (например, на обоях) влияет на кожу.

Такую краску в Европе использовали повсеместно.

Ядовитая пудра

Пудра и в старые времена была способна придать лицу любой оттенок. Вопрос лишь в составе.

Свинцовая пудра день за днём убивала модниц.

Смертоносные шляпы

Шляпы убивали своих владельцев, а также своих создателей.

Таблетки с ртутью

Многие лекарства в прошлые века содержали ртуть.