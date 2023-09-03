Как 200 лет назад европейцы травили себя в погоне за модой: Платья из мышьяка, пудра из свинца и др

Наука неуклонно идет вперед и то, что в одну эпоху кажется абсолютно обыденным и даже полезным, со временем оказывается опасным. В прошлые века, например, привычные предкам современных европейцев бытовые красители, косметика и лекарства убивали десятки, сотни, тысячи людей. А все потому, что все эти предметы содержали яды, о страшном вреде которых прошлые поколения не подозревали. Мы приведем лишь несколько таких трагических примеров.
Краска-убийца
В XVIII-XIX веках в Европе активно использовали стойкий и очень популярный тогда краситель, который назывался «парижская зелень». Им покрывали не только книжные переплеты, его использовали при изготовлении обоев, покрытии посуды, им красили ткань. Цвет одежды при этом получался очень насыщенным, красивого оттенка, женское платье из такого материала выглядело просто роскошно.
Старинная картинка демонстрирует, как парижская зелень (например, на обоях) влияет на кожу.
Уже позже специалисты установили связь между смертями горожан и использованием ими предметов, выкрашенных «парижской зеленью». Причина оказалась устрашающей: соединения мышьяка, входящее в состав гранул порошка (на его основе замешивалась краска), высокотоксичны и при постоянном использовании способно вызывать целый ряд опасных недугов, включая онкологию, а в конечном итоге (если контакт с краской продолжителен) – приводит к смерти.
Такую краску в Европе использовали повсеместно.
Ядовитая пудра
Пудра у женщин была популярна во все века, ведь она, как известно, отлично маскирует морщины, прыщики и другие проблемы кожи, и в старые времена особенно актуально это было для переживших эпидемию (например, оспы), которая оставляла безобразные следы на лице.
К тому же, пудра может придать лицу желаемый оттенок, а ведь мода на цвет лица постоянно менялась и женщины обычно старались ей следовать.
Пудра и в старые времена была способна придать лицу любой оттенок. Вопрос лишь в составе.
В Викторианскую эпоху, а также в более ранние годы, когда эталоном женской красоты в Европе считалась бледность кожи, «находчивые» парфюмеры придумали добавлять в пудру свинец. Его, кстати, использовали в косметике ещё древние египтянки. Это сейчас о вреде этого химического элемента всем известно и свинец признан ядом широкого действия, но в прошлые века ничего не подозревающие женщины активно наносили такие «белила» на свои лица. Со временем кожа от такого воздействия желтела и становилась дряблой, поэтому приходилось наносить всё больше и больше слоев опасного вещества и, соответственно, отравлять свой организм всё сильнее.
Лишь во второй половине XIX века европейцы стали понимать опасность такой пудры. В прессе начали появляться статьи о том, что у женщин, использовавших свинцовую пудру, отнимаются руки и появляются признаки сильнейшего отравления. Ядовитую пудру перестали выпускать.
Свинцовая пудра день за днём убивала модниц.
Между тем в останках знатных дам прошлых веков исследователи до сих пор обнаруживают свинец, количество которого превышает предельно допустимую норму в десятки раз.
Смертоносные шляпы
В желании быть красивыми и модными европейские мужчины XVIII-XIX веков покупали высокие элегантные шляпы. То, что этих щёголей мучили проблемы с ЖКТ и нервной системой, адские головные боли, а иногда их даже разбивал паралич, уж никак никто не связывал с этим головным убором. А между тем именно наличие ртути в материале, из которого делали шляпы, вызывало эти серьезные недуги. Её использовали для придания головным уборам твердости: так шерсть лучше держала форму.
Ртутные пары, как теперь известно, для человека кране опасны. И сами мастера головных уборов от такого контакта с вредным химическим элементом страдали особенно, ведь они работали с ним круглые сутки в закрытом помещении.
Шляпы убивали своих владельцев, а также своих создателей.
Тут можно вспомнить Безумного Шляпника из «Алисы в Стране Чудес», которого автор так назвал неслучайно. Европейцы прекрасно видели, что представителей этой профессии отличают странности в поведении. И это вполне объяснимо: отравление ртутью наносит тотальный вред нервной системе.
Таблетки с ртутью
Помимо отравлений косметикой, одеждой и бытовыми предметами, европейцы прошлых веков, сами того не ведая, лечились смертоносными лекарствами.
Так, ещё в начале прошлого века в аптеках продавали лекарства с пресловутой ртутью. Этот жидкий металл в те времена входил в состав многих снадобий. Считалось, что ртуть помогает при заболеваниях кожи, оказывает слабительный эффект при запорах, избавляет от проказы и даже изгоняет из организма паразитов. А, например, смертельно опасный ртутный минерал киноварь, который в древнем Китае считался средством, приносящим долголетие, в средневековой Европе выпускали и продавали в формах таблеток и мазей в качестве лекарства от… сифилиса.
В результате применения лекарственных препаратов на основе ртути вместо желаемого выздоровления организм пациентов начинал стремительно угасать. Разрушались нервная и, пищеварительная системы, начинались проблемы с дыханием.
Многие лекарства в прошлые века содержали ртуть.
Самый наглядный пример, подтверждающий весь ужас такого лечения, обнаружили в прошлом году западные археологи при раскопках чумного кладбища в Италии. Они нашли останки малыша, которому на момент смерти было примерно пять лет и которого, как показало исследование, долгое время лечили ртутью. Его зубки были изрядно разъедены этим химическим элементом (на них присутствовали соответствующие углубления), а также на момент смерти у малыша были воспалены кости. В них современные ученые обнаружили высоченную концентрацию ртути, при которой летальный исход практически гарантирован. Страшно представить, как мучился несчастный ребенок от такого «лечения».
Текст: Анна Белова
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